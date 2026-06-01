В Ростовской области машина въехала в дерево, погибли три человека
В Матвеево-Курганском районе Ростовской области легковой автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево, скончались три пассажира, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Водитель ВАЗ-21115, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием и наездом на дерево, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
«Водитель и пассажир доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи, три пассажира скончались на месте ДТП», – отметили в Госавтоинспекции.
На месте происшествия работают следователи МВД по Ростовской области. Они выясняют точные причины и детали смертельного инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта три человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе Ростов – Ставрополь. Неделей ранее крупная авария с участием бензовоза унесла жизни трех человек в Неклиновском районе.