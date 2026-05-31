    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Киеву не терпится устроить «ядерную Бучу»

    Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    31 мая 2026, 23:18 • Новости дня

    Сальдо сообщил об увеличении числа пострадавших от удара ВСУ по Геническу

    Tекст: Катерина Туманова

    Число пострадавших от удара ВСУ по Геническу вечером воскресенья увеличилось до 11 человек, сообщил в Max-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «Количество пострадавших в результате атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь», – написал он.

    Ранее в воскресенье, около 19.30, киевский режим ударил по мирным жителям Геническа, в частности, БПЛА ударил по жилым многоквартирным домам на улице Братьев Коваленко.

    «По предварительным данным, травмированы пять человек. Самое страшное – погиб ребёнок, мальчик 2020 года рождения. Накануне Дня защиты детей киевские боевики совершили очередное преступление против мирного населения», – написал губернатор региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали рейсовый автобус в Херсонской области, а также подстанцию и жилые дома. Днем ранее, 30 мая, дрон ВСУ атаковал бензовоз в Геническом округе Херсонской области.




    31 мая 2026, 01:16 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ Гросси назвал удары по Запорожской АЭС игрой с огнем

    Глава МАГАТЭ Гросси назвал удары по Запорожской АЭС игрой с огнем
    Tекст: Антон Антонов

    Удар по машинному залу Запорожской атомной электростанции создает серьезную угрозу для соблюдения ключевых принципов ядерной безопасности в условиях конфликта, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

    «Заявленный инцидент поставил бы под угрозу как семь неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта, так и пять конкретных принципов, призванных защитить ЗАЭС, в которых четко говорится, что из электростанции или в отношении нее не должно совершаться никаких ударов», – заявил руководитель МАГАТЭ.

    В официальном сообщении организации отмечается, что атаки беспилотников на ядерные объекты недопустимы. Гросси подчеркнул, что нанесение ударов по таким критически важным сооружениям равносильно игре с огнем. Гросси выразил глубокую обеспокоенность в связи с атакой, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник пробил стену машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС. Директор станции Юрий Черничук предупредил об угрозе потери энергоблока из-за возможной поломки турбогенератора.

    Специалисты Международного агентства по атомной энергии запросили доступ для осмотра поврежденного помещения.

    31 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Зеленский раскрыл реакцию США на его письмо о ракетах для ПВО

    Зеленский раскрыл реакцию США на его письмо о ракетах для ПВО
    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон проигнорировал обращение Киева с просьбой увеличить поставки зенитных комплексов и ракет на фоне растущего дефицита в украинской армии.

    Владимир Зеленский сообщил, что Белый дом и американский Конгресс оставили без ответа его письмо о необходимости дополнительных поставок систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости». Ранее он направил официальное обращение президенту США Дональду Трампу, указав на острую нехватку боеприпасов в вооруженных силах страны.

    «Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят», – заявил Зеленский в интервью телеканалу CBS. По данным The New York Times, ракеты для систем ПВО, на которые рассчитывает Киев, сейчас активно расходуются на Ближнем Востоке.

    Зеленский выразил недовольство тем, что во время обострения ближневосточного конфликта США и Израиль за первые сутки использовали 800 ракет Patriot. По его словам, Украина не располагала таким арсеналом с 2022 года. В Москве неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины западным оружием лишь затягивает конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский направил Дональду Трампу письмо о критической нехватке систем ПВО.

    Американские власти оставили данное послание без ответа.

    Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал найти способ для оказания военной поддержки Киеву.

    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    31 мая 2026, 13:07 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС рассматривает заморозку потолка цен на российскую нефть

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз (ЕС) обсуждает временную заморозку потолка цен на российскую нефть на фоне роста мировых котировок, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, в настоящее время ограничение установлено на уровне 44,10 доллара за баррель, передает «Коммерсант».

    Механизм предполагает автоматический пересмотр предельной стоимости каждые шесть месяцев. По правилам, потолок должен находиться на 15% ниже средней рыночной цены российской марки Urals. Однако из-за роста стоимости нефти, в том числе из-за фактического закрытия Ормузского пролива, очередной пересмотр мог бы поднять планку до 65 долларов за баррель.

    Один из вариантов предполагает сохранение текущего лимита, а также отказ от автоматического повышения до конца года. Ожидается, что эта мера войдет в новый пакет антироссийских санкций, который Евросоюз планирует официально представить в начале июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предлагала снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель.

    Позже страны Евросоюза отказались от введения нового лимита.

    План по сдерживанию стоимости сырья оказался неосуществимым из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    31 мая 2026, 09:16 • Новости дня
    Греция передала почти 200 артиллерийских орудий Украине
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Греция через Чехию передала Украине 190 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий. Такие данные обнародовал греческий информационный портал pronews.gr со ссылкой на Регистр обычных вооружений ООН.

    Власти Греции экспортировали в Чехию 190 буксируемых и самоходных орудий, которые в итоге оказались на Украине, передает Телеканал «360». Соответствующие данные за 2025 год зафиксированы в Регистре обычных вооружений ООН.

    Согласно опубликованной статистике, Афины передали 66 тяжелых гаубиц M110A2, 68 систем M114 и 56 единиц M101. Ранее эта техника размещалась на островах в восточной части Эгейского моря. Орудия вывели из эксплуатации без последующей замены.

    Местные журналисты назвали необоснованными оправдания об устаревании арсеналов. Отправка техники состоялась на фоне обострения отношений с Турцией, что делает подобный шаг крайне странным.

    Недавно греческие активисты провели массовый митинг, потребовав ликвидировать военные базы западных стран. Протестующие прямо заявляли: «Никакого участия в войне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Афины передали Киеву 60 самоходных артиллерийских установок М110.

    Греческая сторона также поставляла боеприпасы для украинских войск.

    При этом власти страны исключили возможность отправки на Украину систем противовоздушной обороны.

    31 мая 2026, 07:58 • Новости дня
    ПВО сбила 216 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем
    Tекст: Антон Антонов

    За ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России.

    Вражеские беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Саратовской областями, сообщает Минобороны России в «Максе».

    Кроме того, атаки отражены в небе над Краснодарским краем и Крымом. Часть аппаратов была нейтрализована над акваторией Азовского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

    В Матвеево-Курганском районе Ростовской области произошло возгорание резервуаров с горючим после падения обломков сбитого дрона.

    31 мая 2026, 05:59 • Новости дня
    Топливное хранилище загорелось в Ростовской области из-за атаки беспилотника
    Tекст: Антон Антонов

    В Матвеево-Курганском районе произошло возгорание резервуаров с горючим после падения обломков сбитого дрона, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «Сегодня ночью в результате вражеской воздушной атаки в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия, обеспечивающего сельскозтоваропроизводителей», – заявил глава региона в «Максе».

    Он добавил, что жителей соседних домов эвакуировали, угрозы их жизням нет. К тушению привлекли экстренные службы и пожарный поезд.

    В самом поселке Матвеево-Курган обломки повредили аптеку, два магазина и легковой автомобиль. Зафиксированы повреждения кровли, окон и газовой трубы, подачу голубого топлива временно перекрыли. Пострадавших среди населения нет. В Ростовской области сохраняется опасность новых атак беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Слюсарь сообщил о возгорании танкера и топливного резервуара в порту Таганрога. Позднее пожар был ликвидирован.

    31 мая 2026, 00:19 • Новости дня
    МАГАТЭ запросило доступ в поврежденный ударом ВСУ машинный зал ЗАЭС
    Tекст: Антон Антонов

    Специалисты Международного агентства по атомной энергии обратились с просьбой предоставить возможность осмотреть машинный зал Запорожской АЭС после удара, сообщает МАГАТЭ.

    «Группа экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС запросила доступ для непосредственного осмотра затронутого машинного зала», – приводит РИА «Новости» заявление агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский дрон-камикадзе пробил стену машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС. Руководство атомной станции сразу уведомило Международное агентство по атомной энергии об этом инциденте.

    Специалисты ЗАЭС не зафиксировали повышения уровня радиации после атаки.

    Представитель Минобороны Игорь Кириллов сравнил гипотетические последствия крупной аварии на ЗАЭС с чернобыльской катастрофой.

    31 мая 2026, 07:33 • Новости дня
    Группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные ликвидировали отряд воевавших на стороне ВСУ иностранных наемников в Запорожской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Принадлежность погибших к другим государствам удалось установить благодаря найденным при них документам, передает ТАСС.

    «В Запорожской области в лесополосе уничтожена группа иностранных наемников. Согласно документам – немцы и британцы», – уточнили в силовых ведомствах.

    Среди ликвидированных оказались 23-летний Джейсон Ларган Джейси и 26-летний Латерман Филипп Максимилиан.

    По информации силовиков, часть убитых числилась в рядах 113-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, а также в отдельном батальоне специального назначения. При этом все иностранцы были прикомандированы к третьему штурмовому батальону полка «Скала».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая российские войска освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области.

    Несколькими днями ранее командование ВСУ отправило бойцов украинского штурмового полка «Скала» прямо на занятые российскими силами позиции.

    Также сообщалось, что сослуживцы жестоко избили до смерти одного из мобилизованных военнослужащих этого подразделения.

    31 мая 2026, 03:58 • Новости дня
    31 мая 2026, 06:30 • Новости дня
    Бусаргин сообщил о повреждениях инфраструктуры в Саратовской области из-за БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники атаковали Саратовскую область, зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

    «Угроза атаки БПЛА сохраняется. По предварительным данным, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры», – заявил глава региона в «Максе».

    Сейчас на местах происшествий работают все профильные экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Матвеево-Курганском районе Ростовской области произошло возгорание резервуаров с горючим после падения обломков сбитого дрона.

    31 мая 2026, 00:46 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Днепропетровске

    Tекст: Антон Антонов

    Две серии взрывов зафиксированы на территории украинского Днепропетровска, сообщают украинские СМИ.

    Согласно информации официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории Днепропетровской области продолжает звучать сигнал воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нефтегазовые объекты компании «Нафтогаз» на северо-востоке Украины загорелись и получили серьезные повреждения.

    На днях взрывы произошли в Сумах и Хмельницкой области на Украине.

    31 мая 2026, 02:47 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Харьковской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины зафиксировали взрыв во время воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    Взрыв произошел на территории Изюмского района на юго-востоке Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее две серии взрывов были зафиксированы на территории украинского Днепропетровска.

    31 мая 2026, 07:44 • Новости дня
    Российские военные продвинулись вглубь Сумской и Харьковской областей

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделения группировки российских войск «Север» успешно продвигаются в Сумской и Харьковской областях.

    На Сумском направлении штурмовики группировки войск «Север» продвигаются вглубь региона. Российские подразделения нанесли удары по позициям ВСУ в районе ряда населенных пунктов, включая Конотоп, Глухов и Шостку.

    В Сумском районе зафиксировано продвижение на 12 участках до 600 м. Украинское командование вынуждено перебрасывать резервы для стабилизации фронта, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    В Харьковской области российские войска расширяют полосу безопасности и нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ  в районах Тимофеевки, Весёлого, Митрофановки, Избицкого, Рубежного, Александровки, Богодухова, Малиновки и Великого Бурлука.

    На Волчанском направлении российские штурмовые отряды продвинулись на восьми участках до 700 м.

    Подразделения радиационной, химической и биологической защиты применили тяжелые огнеметные системы по позициям украинских бригад.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях).», – говорится в сообщении.

    В Черниговской области украинское командование привлекает военнослужащих 138-й радиотехнической бригады для оборудования позиций.

    «Сами украинские националисты уверены, что таким образом командование ВСУ покрывает коррупционные преступления черниговской администрации, освоившей сотни миллионов бюджетных средств на оборудовании укреплений», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сообщалось, что потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки превысили 200 человек.

    Российские военные ликвидировали отряд воевавших на стороне ВСУ иностранных наемников в Запорожской области.

    31 мая 2026, 03:00 • Новости дня
    Шуваев сообщил о ряде оборонных мер в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгородской области реализуется ряд мер оборонного характера для снижения рисков для населения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев после возобновления освещения и доступа в интернет в регионе.

    «Вижу реакцию наших жителей по поводу возобновления освещения и доступа в Интернет», – заявил Шуваев в «Максе».

    По его словам, власти региона тщательно проанализировали обстановку и сочли возможным пойти на данный шаг. Шуваев сообщил, что лично контролирует процесс.

    Руководитель области добавил, что сейчас преждевременно раскрывать все детали, но параллельно «реализуется ряд мер оборонного характера для снижения рисков для населения».

    При этом Шуваев предупредил о возможности возврата ограничений. Если уровень угрозы возрастет, меры безопасности будут временно усилены вновь, сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шуваев поручил возобновить работу мобильного интернета и уличного освещения в Белгороде.

    За минувшие сутки украинские войска 55 раз атаковали территорию девяти муниципалитетов Белгородской области.

    В середине мая президент России Владимир Путин назначил Шуваева временно исполняющим обязанности руководителя этого региона.

    31 мая 2026, 09:39 • Новости дня
    Взрывы оставили украинский Конотоп без света и воды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Электро- и водоснабжение отключились в городе Конотопе Сумской области Украины, сообщил мэр города Артем Семенихин.

    Масштабные перебои зафиксированы в городе Конотопе Сумской области, передает ТАСС. Глава местной администрации Артем Семенихин подтвердил информацию о критической ситуации с обеспечением населения.

    В результате происшествия «отключено электроснабжение в городе», заявил градоначальник. Он также добавил, что подача питьевой воды жителям в настоящий момент временно прекращена.

    На всей территории региона продолжают звучать сирены. Местные власти сообщают, что в области объявлена воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумском районе Украины зафиксировали перебои с электричеством и водой из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

    В ноябре прошлого года в городе Сумы после серии взрывов полностью прекратилась подача электроэнергии.

    В сентябре 2025 года водоснабжение Конотопа останавливалось после серии ударов по городу.

    Армения начала терять российский рынок и деньги

    С 30 мая Россия останавливает ввоз из Армении ряда овощей, ягод и зелени, а также поставки минеральной воды «Джермук». Это совпало с рядом недружественных по отношению к России шагов команды армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Для российских покупателей последствия окажутся почти незаметными: выпадающие объемы легко компенсируют отечественные производители и другие страны-экспортеры. Однако для Армении потеря российского рынка может стать серьезным ударом, поскольку именно Россия является главным покупателем армянской продукции. Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

