Власти сообщили о перебоях с водой и светом в Сумском районе на Украине
В Сумском районе на Украине зафиксированы перебои с электричеством и водой из-за повреждения энергетической инфраструктуры.
В Сумском районе на Украине зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением, передает РИА «Новости». Об этом сообщил Олег Григоров, глава Сумской областной военной администрации.
По его словам, причиной серьезных перебоев стали повреждения объектов энергетической инфраструктуры региона.
О сроках восстановительных работ и об их масштабах власти пока не сообщили. Ситуация привела к серьезным затруднениям для жителей района.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Харьков остался без электричества в ряде районов, подконтрольных Киеву. В Киеве после серии мощных взрывов наблюдались перебои с электроснабжением и отоплением, особенно в Деснянском районе.