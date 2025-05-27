Стало известно о разногласиях в ЕС по снижению потолка цен на нефть

FT: Страны ЕС не одобрили предложение ЕК снизить потолок цен на нефть из России

Tекст: Вера Басилая

Европейская комиссия при поддержке Франции, Германии и Италии предлагает снизить потолок цен на российскую нефть с шестидесяти до сорока пяти долларов за баррель, передает ТАСС. Обсуждение этого шага ведется в рамках 18-го санкционного пакета ЕС против России.

Газета Financial Times сообщает, что инициатива не получила единогласной поддержки всех 27 стран – членов Евросоюза и стран G7. На последней встрече финансовых министров G7 в Канаде рассматривался вопрос о включении призыва к снижению потолка в итоговое заявление, однако по просьбе министра финансов США Скотта Бессента этот пункт в итоговый документ не вошел.

Источники отмечают, что инициативу поддержали Евросоюз и Британия, но ряд государств ЕС, в том числе Венгрия и Греция, продолжают анализировать возможные последствия.

Ранее Британия призвала страны G7 договориться о снижении предельных цен на российскую нефть.

Евросоюз начал подготовку восемнадцатого пакета антироссийских санкций для усиления давления на Москву.

Россия в лице вице-премьера Александра Новака выступила против любых нерыночных мер и признала неприемлемым обсуждение потолка цен на российскую нефть.