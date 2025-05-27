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    Почему российская экономика оказалась на грани заморозки
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    Вассерман назвал главную опасность раздельного образования
    План отправки европейских войск на Украину признали мертвым
    США вышли из диалога с ЕС по борьбе с обходом санкций против России
    Германия засекретила поставки вооружений Украине
    Новак назвал неприемлемым обсуждение Западом потолка цен на российскую нефть
    Захарова призвала отобрать у европейских лидеров «ложечку» и «салфетку»
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков ЕС поддерживает ВСУ и угнетает украинское государство

    Из Брюсселя Киеву постоянно шлют лучи поддержки, подпитывая милитаристские настроения администрации Зеленского, даже на фоне военных неудач. Однако каждая отдельная страна ЕС неизменно сокращает помощь Украине, реагируя на внутренние вызовы.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Для жизни русского человека «африканский тест» очень важен

    Трактовка нашей цивилизационной принадлежности ощутимо зависит от нашего положения в пространстве. Очень важно, из какой точки мы смотрим на себя и на других людей.

    16 комментариев
    27 мая 2025, 09:37 • Новости дня

    Стало известно о разногласиях в ЕС по снижению потолка цен на нефть

    FT: Страны ЕС не одобрили предложение ЕК снизить потолок цен на нефть из России

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия предлагает снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель, однако единогласие среди стран Евросоюза пока отсутствует, сообщает Financial Times.

    Европейская комиссия при поддержке Франции, Германии и Италии предлагает снизить потолок цен на российскую нефть с шестидесяти до сорока пяти долларов за баррель, передает ТАСС. Обсуждение этого шага ведется в рамках 18-го санкционного пакета ЕС против России.

    Газета Financial Times сообщает, что инициатива не получила единогласной поддержки всех 27 стран – членов Евросоюза и стран G7. На последней встрече финансовых министров G7 в Канаде рассматривался вопрос о включении призыва к снижению потолка в итоговое заявление, однако по просьбе министра финансов США Скотта Бессента этот пункт в итоговый документ не вошел.

    Источники отмечают, что инициативу поддержали Евросоюз и Британия, но ряд государств ЕС, в том числе Венгрия и Греция, продолжают анализировать возможные последствия.

    Ранее Британия призвала страны G7 договориться о снижении предельных цен на российскую нефть.

    Евросоюз начал подготовку восемнадцатого пакета антироссийских санкций для усиления давления на Москву.

    Россия в лице вице-премьера Александра Новака выступила против любых нерыночных мер и признала неприемлемым обсуждение потолка цен на российскую нефть.

    26 мая 2025, 20:37 • Новости дня
    Путин призвал «душить» не до конца ушедшие из России иностранные IT-компании
    Путин призвал «душить» не до конца ушедшие из России иностранные IT-компании
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности жестких мер в отношении зарубежных IT-компаний, которые действуют против России, но сами не до конца ушли с российского рынка и вопреки заявлениям продолжают зарабатывать в России.

    Путин на встрече с представителями предпринимательских кругов высказал мнение о необходимости ужесточения давления на иностранные IT-сервисы, которые объявили об уходе из России, но продолжают работать и получать прибыль в стране, передает ТАСС.

    «Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью, вот и все!» – заявил президент.

    Путин подчеркнул, что Россия никого не выгоняла и предоставляла максимально благоприятные условия для работы на своем рынке. « А они пытаются нас душить. <...>Нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать», – указал глава государства.

    Путин отметил, что нужно разобраться в случаях, когда компании и пользователи, продолжают прибегать к иностранным сервисам, покинувшим российский рынок.

    Ранее Путин заявил, что ушедшие зарубежные компании подставили российских партнеров.

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    26 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России
    Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых Украине.

    Он отметил, что теперь нет ограничений со стороны Британии, Франции, Германии и США, передает РИА «Новости».

    Мерц заявил: «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать».

    Канцлер добавил, что следующим шагом должно стать обеспечение Украины соответствующим дальнобойным оружием.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила намерение стран ЕС обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus на Украину.

    Мерц заявлял, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

    Коментарии (37)
    26 мая 2025, 19:25 • Видео
    Мерц угрожает России ракетами

    «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    Коментарии (3)
    26 мая 2025, 22:14 • Новости дня
    Вагенкнехт сравнила поставки Taurus на Украину с «объявлением войны» России

    Вагенкнехт заявила о риске войны для Германии из-за решения Мерца по оружию

    Вагенкнехт сравнила поставки Taurus на Украину с «объявлением войны» России
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Если немецкое оружие, возможно, ракеты Taurus, будет использовано для ударов по российским городам, то это будет равносильно объявлению войны Москве, заявила известный немецкий политик Сара Вагенкнехт.

    Сара Вагенкнехт, известный немецкий политик, резко раскритиковала решение канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность поставляемого на Украину немецкого оружия, передает РИА «Новости».

    Она назвала решение Мерца снять ограничение на дальность атак на Россию безответственным, которое в будущем принесет войну в Германию.

    «Если немецкое оружие – возможно, в будущем ракеты Taurus – будет использовано для поражения российских городов, то это будет равносильно объявлению войны Москве», – считает Вагенкнехт.

    Она призвла Мерца немедленно «исправить» свое решение.

    Вагенкнехт также снова призвала к проведению общенационального референдума по вопросу поставок на Украину ракет Taurus. По ее мнению, столь важное решение должно принимать все общество, а не только политическая элита.

    Критика прозвучала и со стороны депутата от Социал-демократической партии Германии Ральфа Штегнера. Он заявил, что любые шаги, ведущие к расширению военного конфликта, считает неправильными и поддерживает активизацию дипломатических усилий.

    Штегнер отметил, что ранее среди политиков было распространено мнение о возможности заставить Россию сесть за стол переговоров путем поставок оружия, однако в реальности этого не произошло. По его словам, «в конце концов, нет альтернативы переговорам».

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину Британией, Францией, Германией и США.

    Мерц ранее допускал возможность поставки Киеву крылатых ракет Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае продолжения поставок военной помощи Киеву буферная зона может охватить почти всю Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил угрозу, исходящую от решений европейских стран по снятию ограничений на дальность поставляемого Украине оружия.

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    27 мая 2025, 08:17 • Новости дня
    США и ЕС прекратили согласование мер против обхода антироссийских санкций
    США и ЕС прекратили согласование мер против обхода антироссийских санкций
    @ Dwi Anoraganingrum/imago images/Future Image/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры Европейского союза и США по скоординированным мерам против обхода антироссийских санкций завершились неудачей, сообщает газета Suddeutsche Zeitung и телерадиокомпании WDR и NDR.

    Согласно данным внутреннего доклада МИД ФРГ, прекратились согласования действий между ЕС и США по борьбе с обходом антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Внутренний доклад МИД ФРГ ссылается на заседание Совета ЕС по иностранным делам, состоявшееся в Брюсселе 20 мая. Отмечается, что специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан выразил недовольство из-за полного прекращения трансатлантического согласования по вопросам борьбы с обходом санкций против России. Он обратил внимание, что совместная работа по этим вопросам между ЕС и США не ведется.

    Также в докладе отмечается, что кооперация в рамках Группы семи по этому направлению, по словам О'Салливана, утратила динамику.

    Накануне американский лидер Дональд Трамп отказался ужесточать антироссийские санкции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее глава МИД Германии заявил, что сенаторы США готовят новый крупный пакет санкций против России, несмотря на публичные заявления президента США Дональда Трампа.

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    26 мая 2025, 12:32 • Новости дня
    Рар оценил заявление о работе ЕС над восстановлением контактов с Россией

    Политолог Рар: Партия войны не позволит Европе сблизиться с Россией

    Рар оценил заявление о работе ЕС над восстановлением контактов с Россией
    @ Wiktor Dabkowski/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Разговоры о попытках налаживания Брюсселем отношений с Москвой стали следствием ослабления поддержки США Киева и усиления правых в Европе. Но пока дискурс не имеет реальных перспектив, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила о сигнале главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на восстановление связей с российской стороной.

    «В Брюсселе начинают понимать, что Трамп перестает поддерживать Украину и передает эту проблему Европе, ограниченной в средствах для полномасштабной помощи Киеву. К тому же, западное вооружение оказалось неэффективным: российские силы продвигаются на фронте, а об украинском прорыве говорить не приходится», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Тем временем внутри стран ЕС появляются силы, которые говорят, что Брюссель, Берлин, Лондон и Париж также должны взять на себя роль миротворцев, искать дипломатический путь решения, что прямая война с ядерной державой Россией будет для всех губительная», – продолжил он.

    «Более того, санкции против России не работают и больно бьют по благосостоянию самого Евросоюза. Усиливается и роль правых партий в Европе, которые смотрят на мир более реалистично, а не с позиции либеральных ценностей», – подчеркнул собеседник.

    «Впрочем, не думаю, что ЕС действительно пытается восстановить диалог с Москвой. В Брюсселе идут отдельные, закулисные обсуждения, но так называемая партия войны пока преобладает в Европе. «Ястребы» проиграют лишь тогда, когда Путин и Трамп договорятся о прекращении боевых действий», – детализировал аналитик.

    Ранее президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила о полученном от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сигнале о том, что Брюссель работает над восстановлением связей с Москвой. «Одной из ошибок Евросоюза было то, что мы перестали вести диалог с Россией», – сказала она в интервью Politico. По мнению Пирц-Мусар, ЕС следует собрать группу «мудрых мужчин и женщин» для осуществления «тихой дипломатии», что станет первым шагом к восстановлению диалога.

    Отказ от взаимодействия с Москвой – одна из причин, по которой ЕС не считается политически мощной группой, добавила президент Словении. Европе следует приложить усилия, чтобы получить приглашение за стол переговоров, за которым уже сидят Россия, США и Украина, подчеркнула Пирц-Мусар.

    При этом, несколькими днями ранее Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии о введении пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России, что грозит ростом цен на продукты в Европе и закрытием ферм. Более того, ЕС намеревается жестко ударить по российским нефти, газу и финансовому сектору и даже рассматривает вариант полного торгового эмбарго. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в перспективах такого сценария.

    Брюссель отказывается от миротворческого сценария и в части украинского кризиса. Так, по данным Bloomberg, сейчас европейские государства рассматривают возможность закупки крупных партий вооружения у США для продолжения поддержки Киева.

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    26 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Трамп отказался усиливать санкции против России

    NYT: Трамп отказался усиливать санкции против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп отказался ужесточать антироссийские санкции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в Белом доме.

    По данным NYT, Трамп четко обозначил нежелание вводить новые ограничительные меры, несмотря на давление со стороны ряда представителей администрации, передает «Газета.Ru». Источники в Белом доме подчеркнули, что действующие санкции не достигли поставленных целей и негативно повлияли на интересы самих США.

    «Санкции в отношении России оказались малорезультативными и не соответствуют стратегическим целям страны», – приводит издание слова собеседника.

    Ранее глава МИД Германии заявил, что сенаторы США готовят новый крупный пакет санкций против России, несмотря на публичные заявления президента США Дональда Трампа.

    Напомним, после разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер заявил, что не планирует новые санкции против России.

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    27 мая 2025, 05:51 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях в ЕС по вопросу лишения Венгрии права голоса

    Страны ЕС разошлись во мнении по вопросу лишения Венгрии права голоса

    Стало известно о разногласиях в ЕС по вопросу лишения Венгрии права голоса
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Между странами ЕС нет единогласия по вопросу возможного лишения Венгрии права голоса, сообщили европейские источники.

    Вероятно, соответствующее решение принято не будет. Венгрию обвиняют в нарушении принципов верховенства права, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, восьмое слушание по процедуре ограничения прав Венгрии в Евросоюзе состоится 27 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заседание является проявлением внутренних противоречий в Евросоюзе.

    В 2018 году Европарламент обвинил Венгрию в нарушениях в области правосудия и свободы СМИ. В 2022 году по предложению Еврокомиссии впервые использовали специальный механизм, из-за которого Венгрия перестала получать часть средств из общих фондов ЕС. В 2024 году Венгрии пригрозили приостановкой прав в ЕС.


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    26 мая 2025, 14:06 • Новости дня
    Примаков: Русский дом в Сирии прекратил работу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работа Русского дома в Сирии заморожена из-за смены режима в стране, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

    Он уточнил, что сотрудники были вывезены по решению российского посольства, которое продолжает функционировать в обычном режиме, передает ТАСС.

    Примаков заявил: «Он был заморожен в связи с известными обстоятельствами – сменой режима в Сирии. Посольство Российской Федерации, как мы все знаем, продолжает свою работу. Но по тем событиям, которые там происходили, – мы все-таки в каждой стране присутствия руководствуемся мнением посольства в первую очередь – по решению посольства мы своих сотрудников оттуда вывезли. Дом заморожен, сейчас какая-то работа там не ведется. Мы ждем, когда ситуация в сфере безопасности позволит нам вернуться и возобновить эту работу».

    Также глава Россотрудничества сообщил, что набор студентов из Сирии по квоте правительства России временно приостановлен. По его словам, это связано со сложностями проверки документов и отсутствием присутствия сотрудников на месте. Сейчас большинство сирийских студентов набираются из числа тех, кто уже учится в России или проживает за рубежом.

    В марте Россия подписала соглашения на открытие Русских домов в Бразилии и Мадагаскаре.

    В феврале Русский дом в Баку объявил о приостановке своей деятельности после обращения министерства иностранных дел Азербайджана.

    Ранее молдавские власти объявили о планах по закрытию Русского дома в Кишиневе.

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    27 мая 2025, 09:45 • Новости дня
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попыток европейских стран препятствовать миру на Украине
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попыток европейских стран препятствовать миру на Украине
    @ Xinhua/Xie E/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия запросила провести заседание Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    В своем Telegram-канале он указал, что инициатива связана с угрозами для международного мира, которые исходят от некоторых европейских государств. По его словам, эти страны пытаются препятствовать мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Полянский уточнил, что европейские спонсоры Киева инициировали собственное заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, которое запланировано на 29 мая в 22.00 по московскому времени. В ответ Россия подала встречный запрос, предложив обсудить угрозы международной безопасности из-за вмешательства ряда европейских государств.

    Дипломат выразил ожидание, что заседание, инициированное Москвой, будет назначено на 30 мая в 17.00 по московскому времени.

    В апреле Россия запрашивала консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергетике.

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    27 мая 2025, 04:54 • Новости дня
    Новак назвал обсуждение потолка цен на российскую нефть неприемлемым
    Новак назвал обсуждение потолка цен на российскую нефть неприемлемым
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Россия в принципе выступает против нерыночных мер в отношении нефти и считает неприемлемым само обсуждение Западом потолка цен на российскую нефть, заявил вице-премьер России Александр Новак.

    Новак указал, что Москва «всегда выступала против этих нерыночных историй, связанных с установлением потолка, запретами», при которых «сюда можно поставлять, а сюда нельзя».

    «Это все нерыночно и плохо влияет на рынок. Поэтому сами такие обсуждения и идеи мы не приемлем в принципе», – приводит слова Новака РИА «Новости».

    По его словам, статистика свидетельствует о том, что экспорт российской нефти не изменился после введения западными странами действующего потолка цен. Новак отметил, что динамика экспорта после установления подобных ограничений осталась прежней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия призвала страны G7 договориться о снижении предельных цен на российскую нефть для усиления давления на Москву. Евросоюз также обсуждает возможность снижения предельной стоимости на российскую нефть.

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    27 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    План отправки европейских войск на Украину признали мертвым
    План отправки европейских войск на Украину признали мертвым
    @ Messyasz Nicolas/Pool/ABACA/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    План ряда стран Европы по отправке войск на Украину фактически признан «мертвым» из-за отсутствия поддержки со стороны США, без которой реализация невозможна, сообщает The Financial Times.

    Издание пишет, что план по отправке войск на Украину, предложенный рядом европейских стран, начали называть «мертвым», передает РИА «Новости».

    Газета ссылается на неназванного европейского чиновника, который отметил, что этот проект не может быть реализован без помощи США, а Вашингтон не намерен ее предоставлять.

    В то же время неназванный французский дипломат опроверг позицию коллеги, заявив, что такие заявления «сильно преувеличены» и не соответствуют действительности. Дипломат также подчеркнул, что ряд европейских стран по-прежнему продолжают работу над соответствующими планами, действуя «в обычном темпе».

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что отправка немецких военных на Украину возможна только при наличии международного мандата.

    Премьер-министр Польши Туск подтвердил отказ направлять польские войска на Украину.

    Президент Франции Макрон допустил возможность военного ответа для потенциальных миротворцев на Украине в случае их нападения.

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    26 мая 2025, 23:03 • Новости дня
    Водолацкий заявил о наличии у России «другого оружия» против дальнобойных ракет

    Водолацкий заявил о готовности России применить новое оружие для защиты городов

    Tекст: Вера Басилая

    В случае передачи Киеву дальнобойных ракет Россия готова использовать «другое оружие», способное защитить города страны от возможных обстрелов, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По словам Водолацкого, Россия обладает другим видом вооружения для обеспечения безопасности своих городов на случай поставок Украине дальнобойных ракет, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что любое увеличение военной поддержки Киева со стороны западных стран требует от Москвы дополнительных мер для защиты собственной территории. Водолацкий отметил, что если такие поставки будут реализованы, Россия будет применять «уже другое оружие». По его словам, у России есть все необходимые средства для этого.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений со стороны Британии, Франции, Германии и США по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину.

    Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль опроверг снятие таких ограничений на оружие для ВСУ. Сара Вагенкнехт сравнила поставки ракет Taurus на Украину с «объявлением войны» России.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае продолжения поставок военной помощи Киеву буферная зона может охватить почти всю Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил угрозу в решениях европейских стран по снятию ограничений на дальность поставляемого Украине оружия.

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    27 мая 2025, 07:15 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 99 украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО уничтожили 99 украинских беспилотников, из которых 56 были сбиты над Белгородской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что основная часть дронов, 56 аппаратов, была сбита над Белгородской областью.

    Кроме того, 25 беспилотников перехватили над Воронежской областью, 7 – над Владимирской, 5 – над Калужской, 4 – над Тульской областями. В ведомстве также отметили, что по одному дрону были сбиты над Ростовской и Липецкой областями.

    Накануне средства ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву. ПВО сбила 21 украинский дрон над различными областями России.

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    26 мая 2025, 18:39 • Новости дня
    Путин шуткой ответил на предложение наказывать за нарушения в импортозамещении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса выступил против введения уголовной ответственности для предпринимателей, использующих импортное оборудование вместо отечественного.

    Глава государства в ответ на инициативу заявил: «Кто в КГБ работал – я или он? Я считаю, что достаточно финансовых санкций». Об этом сообщает Ura.Ru.

    Ранее Путин выразил готовность продолжать оказывать поддержку отечественным предпринимателям, подчеркнув важность содействия реализации их проектов и начинаний.

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    26 мая 2025, 19:18 • Новости дня
    Путин исключил особые условия для возвращения иностранных компаний
    Путин исключил особые условия для возвращения иностранных компаний
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не намерена создавать особые условия для возвращения иностранных компаний, ранее ушедших с рынка, несмотря на возможное желание их вернуться, заявил президент Владимир Путин.

    Путин на встрече с представителями деловых кругов подчеркнул, что возвращение ушедших компаний не будет сопровождаться какими-либо льготами или преференциями, передает РИА «Новости». По его словам, уход иностранных компаний сопровождался серьезными трудностями для людей, работавших в этих организациях.

    «Когда ваши, прямо скажем, не очень добросовестные партнеры уходили, они поставили в принципе коллективы трудовые в достаточно сложное положение, я правильно понимаю?.. Они поставили всех в трудное положение, смылись, так. А теперь если захотят вернуться, мы что им, дорожку, что ли, должны постелить? Нет, конечно», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что ушедшие зарубежные компании подставили российских партнеров. Он также призвал «душить» не до конца ушедшие из России иностранные IT-компании.

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    Как лишить Украину производства беспилотников

    Российские силы нанесли массированный авиаудар по ключевым украинским площадкам производства дронов, в том числе – по заводу «Антонов» в Киеве. Местная ПВО не справилась с атакой, что привело к масштабным разрушениям и пожарам. Тем не менее Украина в короткие сроки собирает из зарубежных деталей тысячи БПЛА в кустарных мастерских. Как Россия может уничтожить беспилотную отрасль противника? Подробности

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    Зеленский перестал обменивать «азовцев»

    Прошедшие несколько дней назад в Стамбуле переговоры между Москвой и Киевом принесли первые существенные результаты: Россия и Украина провели крупнейший за все время СВО обмен пленными. Он примечателен не только количеством обменянных, но и другими особенностями. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Мерц угрожает России ракетами

      «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    • Обама спас США от войны с Россией

      Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

    • Павел Дуров против Франции

      Павел Дуров обвинил власти Франции в давлении и в желании повлиять на результат выборов в Молдавии и Румынии. Румынии, где только что закончилась президентская кампания, это признание грозит беспорядками. Но почему Дуров пошел против французских властей, от которых зависит?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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