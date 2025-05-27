Из Брюсселя Киеву постоянно шлют лучи поддержки, подпитывая милитаристские настроения администрации Зеленского, даже на фоне военных неудач. Однако каждая отдельная страна ЕС неизменно сокращает помощь Украине, реагируя на внутренние вызовы.0 комментариев
Стало известно о разногласиях в ЕС по снижению потолка цен на нефть
FT: Страны ЕС не одобрили предложение ЕК снизить потолок цен на нефть из России
Еврокомиссия предлагает снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель, однако единогласие среди стран Евросоюза пока отсутствует, сообщает Financial Times.
Европейская комиссия при поддержке Франции, Германии и Италии предлагает снизить потолок цен на российскую нефть с шестидесяти до сорока пяти долларов за баррель, передает ТАСС. Обсуждение этого шага ведется в рамках 18-го санкционного пакета ЕС против России.
Газета Financial Times сообщает, что инициатива не получила единогласной поддержки всех 27 стран – членов Евросоюза и стран G7. На последней встрече финансовых министров G7 в Канаде рассматривался вопрос о включении призыва к снижению потолка в итоговое заявление, однако по просьбе министра финансов США Скотта Бессента этот пункт в итоговый документ не вошел.
Источники отмечают, что инициативу поддержали Евросоюз и Британия, но ряд государств ЕС, в том числе Венгрия и Греция, продолжают анализировать возможные последствия.
Ранее Британия призвала страны G7 договориться о снижении предельных цен на российскую нефть.
Евросоюз начал подготовку восемнадцатого пакета антироссийских санкций для усиления давления на Москву.
Россия в лице вице-премьера Александра Новака выступила против любых нерыночных мер и признала неприемлемым обсуждение потолка цен на российскую нефть.