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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русские идут!

    На территории одной фразы экс-министра обороны США Джеймса Форрестола столкнулась шизофрения Запада и возрождающееся достоинство русского мира. Итог этой лингвистической истории нам еще предстоит узнать. Главное тут – кто будет смеяться последним.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

    101 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков Рынок рабов стал ключевым в экономике Украины

    Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.

    11 комментариев
    22 мая 2025, 10:10 • Новости дня

    Британия призвала страны G7 понизить потолок цен на российскую нефть

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания призвала своих союзников из G7 договориться о снижении предельных цен на российскую нефть, для оказания дальнейшего давления на президента Владимира Путина с целью прекращения конфликта на Украине, сообщает Bloomberg.

    Британия призвала страны G7 рассмотреть возможность снижения установленного потолка цены на российскую нефть, сообщает Bloomberg.

    В заявлении министерства финансов Великобритании отмечается, что усиление давления на экономику России стало «особенно актуальным на фоне продолжающейся спецоперации на Украине».

    Министр финансов Британии Рэйчел Ривз на заседании в Банфе, Канада, подчеркнула необходимость оперативного ужесточения лимита на покупку российской нефти, ранее установленного на уровне 60 долларов. Ривз также призвала участников G7 к единству в действиях по достижению «справедливого и прочного мира» на Украине.

    Лидеры G7 обсуждают ужесточение механизма потолка цен, чтобы лишить Москву большей части доходов от экспорта нефти. Сообщается, что якобы Россия использует «теневой флот» танкеров и анонимные схемы страхования для обхода западных ограничений и продажи нефти главным образом в азиатские страны.

    Финансовый министр Франции Эрик Ломбард заявил, что вопрос снижения потолка цены обсуждается, но пока окончательного решения не принято, поскольку детали пакета санкций еще находятся на рассмотрении.

    Министерство финансов Британии расширило перечень санкций, включив в черный список британского бухгалтера, двух российских капитанов и ряд судов, связанных с поставками нефти.

    Совет ЕС одобрил новый, семнадцатый по счету, пакет санкций против России, добавив в черный список почти 200 танкеров.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Евросоюз начал подготовку восемнадцатого пакета антироссийских санкций с целью заставить Россию «захотеть мира».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз грозит России полным торговым эмбарго вместо поддержки собственной экономики.

    21 мая 2025, 13:36 • Новости дня
    Шеслер объяснила скандал на Украине после удара «Искандером» по лагерю ВСУ

    Политолог Шеслер: Удар «Искандером» по лагерю ВСУ вызвал новую волну истерии на Украине

    Шеслер объяснила скандал на Украине после удара «Искандером» по лагерю ВСУ
    @ imago-images/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Удар ВС России по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области спровоцировал новую волну политической истерии на Украине. Ее мотивы имеют глубокие корни и связаны с целым рядом причин, среди которых – высокие потери на фронте, рост случаев дезертирства, коррупция, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее в Раде призвали уволить главкома ВСУ после прилета по полигону в Шостке.

    «Удар ВС России по тренировочному полигону в Сумской области – это, скорее, повод, нежели истинная причина грызни украинской элиты», – считает политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, в основе «политических истерик» ряда депутатов Рады лежит ситуация в зоне боевых действий в целом.

    «Украинская армия – несмотря на всевозможные победные реляции, попытки провокаций под Теткино – продолжает отступать, а ВС России – наращивают темпы наступления. ВСУ несут большие потери», – напомнила собеседница. Кроме того, в стране разворачивается целый ряд скандалов.

    «Так, командир одного из батальонов 47-ой механизированной бригады ВСУ «Магура», майор Александр Ширшин подал рапорт об увольнении, обвинив военное руководство в неспособности управлять и формировать рациональные решения», – напомнила Шеслер.

    «Другая история связана с «элитной» 155-й ОМБр ВСУ «Анна Киевская». Подразделение прошло подготовку во Франции. С начала 2025 года там зафиксировано более тысячи случаев дезертирства. Более того, военные жалуются на махинации с «боевыми» выплатами и поборы со стороны командиров», – перечислила политолог.

    «На Украине идет постоянная внутриполитическая борьба и поиск виноватых. Естественно, таковыми назначаются Александр Сырский и Михаил Драпатый. Эти люди не гнушаются никакими злодеяниями. Впрочем, ответственным нужно назвать и Владимира Зеленского, ведь он бросил страну под каток», – указала эксперт.

    «Удар ВС России по лагерю подготовки ВСУ лишь обострил внутриукраинские процессы», – считает Шеслер. Она отметила, что после произошедшего уже отстранили командира украинской военной части. «Я думаю, что этим все и ограничится. Дело вряд ли дойдет до каких-то радикальных мер и перестановок в армии. Не стоит ожидать и отставки Сырского, к которой так усердно призывают в Раде. Нынешний главком – полностью подконтрольная фигура. Если Валерий Залужный имел какой-то вес и авторитет среди военных, то о Сырском такого не скажешь», – заметила собеседница.

    «Это вполне устраивает Зеленского, поскольку ему не нужно давить на военное руководство, чтобы протолкнуть бессмысленные и абсурдные планы, например, в Крынках или Курской области. Все указания, которые продиктованы политическими соображениями, послушно выполняются Сырским, который уже получил репутацию "могильщика"», – подчеркнула политолог.

    «Не исключено, что в конечном счете главкома сделают очередным козлом отпущения. Но пока ему не найдена замена в виде такого же послушного служащего, призывы некоторых депутатов к отставке Сырского останутся неуслышанными», – заключила Шеслер.

    Ранее российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка в Сумской области. В результате уничтожено 70 украинских военнослужащих. Среди погибших украинских солдат числятся также 20 инструкторов, сообщили в Минобороны России.

    Местоположение лагеря установили российские бойцы, которые проводили разведку близ Шостки. На Украине произошедшее спровоцировало новую волну критики в адрес командования. Так, депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что подготовка боевиков недалеко от зоны вооруженных действий является преступлением. По его словам, в ВСУ «людей совсем перестали ценить».

    Его коллега Марьяна Безуглая потребовала уволить главкома Александра Сырского. «Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще "дебильных" приказов должно быть отдано, чтобы Сырского уволили?» – возмутилась она.

    На этом фоне нацгвардия Украины сообщила, что командир воинской части в Сумской области снят с должности. Ведомство подтвердило российский удар по полигону, нанесенный 20 мая. «Командование национальной гвардии Украины и правоохранительные органы дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая», – говорится в заявлении.

    Коментарии (5)
    21 мая 2025, 11:45 • Новости дня
    NYT: Трамп отказался вмешиваться в конфликт на Украине

    NYT: Трамп сообщил Зеленскому и лидерам ЕС о прекращении поддержки Украины

    NYT: Трамп отказался вмешиваться в конфликт на Украине
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт, сообщает The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому и ряду европейских лидеров, что Россия и Украина должны самостоятельно найти решение военного конфликта, пишет The New York Times.

    Источники издания, знакомые с деталями беседы, сообщили, что Трамп отказался от намерения присоединиться к европейской инициативе по введению новых экономических ограничений против России. При этом ранее он неоднократно подчеркивал, что только он и Путин способны быстро достичь соглашения между странами, но по итогам последнего разговора изменил свою позицию.

    По данным газеты, американский президент ранее угрожал выйти из переговоров по прекращению огня между Россией и Украиной, и сейчас фактически реализовал этот сценарий. Решение Трампа вызвало обеспокоенность среди европейских союзников, которые намерены продолжить давление на Москву, несмотря на отказ Вашингтона.

    Бывший посол США в Киеве Бриджит А. Бринк в связи с уходом заявила: «Мир любой ценой – это не мир, а умиротворение». В публикации говорится, что даже уступки в виде отказа Украины от вступления в НАТО и возврата всех территорий не привели к заключению перемирия, поскольку Москва отвергла эти предложения.

    Ранее после разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что не планирует новые санкции против России и отметил готовность Москвы к переговорам о прекращении огня.

    Вместе с тем, госсекретарь США Марко Рубио допустил ужесточение санкций против России и рост военной поддержки Киева при провале переговоров.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что западные политики и СМИ пытаются помешать конструктивному диалогу между Россией и США в контексте ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что лидеров европейских стран ошеломил разговор президентов России и США, поскольку Трамп не собирается поддерживать курс на продолжение боевых действий.

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    21 мая 2025, 21:11 • Видео
    Трамп верит в непобедимость России

    Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

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    21 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    Онуфриенко об ударе «Искандером» по лагерю ВСУ: Противник не учится на своих ошибках

    Военный аналитик Онуфриенко: Успешный удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Сумской области обеспечила разведка

    Онуфриенко об ударе «Искандером» по лагерю ВСУ: Противник не учится на своих ошибках
    @ ДСНС Украины

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Киеве после удара «Искандера» по месту совещания украинских командиров в Сумах, по всей видимости, не сделали никаких выводов. Нынешнее поражение лагеря подготовки ВСУ наглядно продемонстрировало уровень управления и принятия решений противником, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Поражение «Искандером» лагеря подготовки ВСУ в Сумской области стало результатом, в первую очередь, работы технической разведки России. Наши дроны летают достаточно далеко и долго. Это позволяет распознавать перемещения противника, точки его дислокации и наносить точные удары по цели», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Определенную роль могла сыграть и агентурная разведка.

    Он напомнил, что это не первая успешная операция: в середине апреля «Искандер» ударил по месту совещания украинских командиров в Сумах. «По всей видимости, после этого в Киеве не сделали никаких выводов. Командование ВСУ не учится на своих ошибках, а значит армия продолжит нести потери», – подчеркнул собеседник.

    «Произошедшее наглядно демонстрирует уровень управления и принятия решений противником. Дело не в том, что он глуп или не умеет воевать. Просто сама система там построена на принципах, не способствующих высокой боевой слаженности», – указал Онуфриенко.

    «Так, украинские власти руководствуются исключительно политической сиюминутной составляющей: для них важнее удержаться в кресле, нежели сохранить жизни своих военных. Поэтому они предприняли безумную попытку атаковать Курскую область и до сих пор не оставляют надежд на эту авантюру», – пояснил спикер.

    «В результате этих действий ВСУ потеряли десятки тысяч военных. Более того, у них посыпался фронт на участке ДНР. На этом фоне решение командования разместить полигон близ границы с Россией выглядит как мелкая огреха, но на самом деле это лишь подтверждает проблемы Киева в целеполагании», – сказал аналитик. Впрочем, в этот раз – в отличие от апрельского случая – украинская сторона хотя бы не сообщала о месте дислокации в СМИ, иронично отметил он.

    Специалист усомнился, что нынешний удар «Искандером» приведет к отставке Александра Сырского, несмотря на волну критики в адрес главкома. «Он давно рискует потерять свою должность по ряду причин. Во-первых, из-за провала в обороне. Во-вторых, из-за повсеместного отступления украинской армии. Наконец, из-за безумных приказов, на которые жалуются даже командиры бригад», – перечислил спикер.

    «Проблем в армии противника становится все больше, и они предаются огласке. Это значительно сильнее бьет по Сырскому, чем удар ВС России по Сумской области. Ну а какая «соломинка» сломает «спину верблюду», покажет время», – заключил Онуфриенко. 

    Ранее российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка в Сумской области. В результате уничтожено 70 украинских военнослужащих. Среди погибших украинских солдат числятся также 20 инструкторов, сообщили в Минобороны России.

    Местоположение лагеря установили российские бойцы, которые проводили разведку близ Шостки. На Украине произошедшее спровоцировало новую волну критики в адрес командования. Так, депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что подготовка боевиков недалеко от зоны вооруженных действий является преступлением. По его словам, в ВСУ «людей совсем перестали ценить».

    Его коллега Марьяна Безуглая потребовала уволить главкома Александра Сырского. «Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще «дебильных» приказов должно быть отдано, чтобы Сырского уволили?», – возмутилась она.

    Коментарии (3)
    21 мая 2025, 22:08 • Новости дня
    Стубб анонсировал возможные переговоры по Украине в Ватикане

    Президент Финляндии Стубб анонсировал возможные переговоры по Украине в Ватикане

    Tекст: Вера Басилая

    Ватикан подтвердил готовность принять участников консультаций о прекращении огня на Украине, которые могут пройти уже на следующей неделе, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    По данным  Yle, о планах проведения технических переговоров по прекращению огня на Украине в Ватикане сообщил президент Финляндии Александр Стубб, передает РБК.

    По его словам, обсуждение урегулирования конфликта продолжается на разных уровнях с 19 мая, когда президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом России и лидером Украины, а также с европейскими лидерами.

    Стубб был одним из европейских политиков, с которыми Трамп связался после обсуждений с Путиным и Зеленским.

    Ватикан подтвердил готовность принять стороны для проведения консультаций.

    Ранее американский госсекретарь Марко Рубио назвал Ватикан оптимальным местом для возможных переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Владимир Зеленский выразил благодарность Ватикану за предложение стать площадкой для прямых переговоров между Киевом и Москвой и отметил свою открытость к диалогу.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему у Ватикана как у потенциальной переговорной площадки есть только один недостаток, зато исчерпывающий.

    Коментарии (3)
    21 мая 2025, 11:57 • Новости дня
    Стало известно о запустении элитных особняков россиян в Лондоне

    Tекст: Ольга Иванова

    Два особняка в элитном районе Кенсингтона, принадлежавшие попавшему под санкции российскому предпринимателю Давиду Давидовичу, сейчас полностью заброшены и разрушаются, став символом последствий ограничительных мер против российских бизнесменов.

    Особняки в одном из самых дорогих районов Лондона, купленные российским бизнесменом Давидом Давидовичем за 16 млн фунтов (около 21,5 млн долларов) в 2018 году, сегодня находятся в запустении из-за санкций, сообщает Politico.

    Два объединtнных таунхауса на Prince of Wales Terrace, ранее бывшие отелем, должны были превратиться в роскошные апартаменты, однако после введения санкций против Давидовича в апреле 2022 года ремонт был остановлен.

    Как пишет издание, сейчас здания пустуют: на балконах поселились голуби, а фасады покрылись плесенью и осыпающейся штукатуркой. Местные жители жалуются на разбитые окна, падающие обломки и угрозу для соседних домов, а внешний вид особняков резко контрастирует с ухоженными зданиями по соседству. Один из жителей призвал конфисковать эти объекты, заявив: «Дома заколочены, они в плохом состоянии и стоят без дела. Это элитная недвижимость, которая не используется».

    По законодательству Британии, попавшие под санкции владельцы не могут продавать, сдавать или даже нормально обслуживать свою недвижимость. Для согласования даже мелких ремонтов требуется специальное разрешение от казначейства, но процесс крайне бюрократизирован и занимает много времени. Юристы отмечают, что аналогичная ситуация уже привела к разрушению других объектов, например особняков, принадлежащих семье Каддафи в Лондоне.

    По оценке Transparency International, в 2022 году россияне владели недвижимостью в Лондоне на 1,5 млрд фунтов, однако реальная сумма может быть значительно выше из-за сложных схем владения через офшоры. Около 40% иностранной недвижимости в районе Кенсингтон и Челси оформлено через трасты, что затрудняет выявление настоящих собственников.

    Местный депутат Джо Пауэлл отмечает, что власти должны пересмотреть санкционный механизм, чтобы не допускать разрушения элитных зданий в центре Лондона. Он предлагает продавать такие объекты, а вырученные средства замораживать до принятия решения по их дальнейшему использованию. Вместе с тем жители района отмечают, что многие иностранные владельцы элитной недвижимости никогда не появляются в своих квартирах и не интегрируются в местное сообщество.

    Ранее Евросоюз принял решение продолжать санкционное давление на Россию и удерживать ее замороженные активы до завершения военных действий на Украине.

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    21 мая 2025, 18:00 • Новости дня
    Эксперт: Путин отметил народный характер победы над ВСУ в приграничье Курской области

    Политолог Асафов: Сплоченность российского общества стала основой нашей победы в Курском приграничье

    Эксперт: Путин отметил народный характер победы над ВСУ в приграничье Курской области
    @ Мария Сухорукова/kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Исторически сложилось, что в трудные для государства времена наш народ единым фронтом выступал против любого врага. Это крепкий фундамент российского общества, сказали газете ВЗГЛЯД сказали политологи Александр Асафов и Александр Малькевич. Ранее Владимир Путин посетил Курскую область, где отметил вклад военных, волонтеров, представителей местных муниципалитетов и обычных граждан в освобождение приграничья от ВСУ.

    «Благодаря героизму армии и слаженной работе волонтеров и простых людей враг в Курской области был разгромлен. Президент следил в ежедневном формате за обстановкой в приграничье, за подвигом солдат, которые освобождали территорию от оккупации украинскими военными и другими вражескими ДРГ», – заявил Александр Малькевич, сопредседатель координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате.

    «Сегодня тысячи волонтеров в Курской области продолжают свою работу, оказывая адресную помощь всем нуждающимся. Глава государства держит ситуацию в приграничных территориях на контроле. Особое внимание уделяется восстановлению Курской области и возвращению пострадавших жителей к прежней жизни», – добавил он.

    «Добровольчество и милосердие – часть культурного кода россиян. Исторически сложилось, что в трудные для государства времена наш народ единым фронтом выступал против любого врага. Это крепкий фундамент российского общества», – заключил Малькевич.

    «Испытание, вызванное вражеским вторжением в Курскую область, было преодолено благодаря сплоченности и совместной усилиям всего общества. Это и военные, и общественность, и местные администрации, волонтеры и просто неравнодушные граждане, которые помогали пострадавшим тогда и продолжают сейчас оказывать им помощь», – сказал Александр Асафов, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов. По словам собеседника, в ходе визита в Курскую область Путин особо отметил, что именно сплоченность общества стала основой нашей победы в приграничье.

    «Стоит обратить внимание на то, что для российского лидера важны встречи с простыми гражданами, волонтерами, служащими, военными. В какой-то иной управленческой и кадровой логике главе государства хватило бы простого доклада о ситуации в Курской области. Но в силу погруженности в повестку всех регионов Путин совершает личные поездки, общается с жителями и главами регионов. Такое неравнодушие всех – от президента до простого гражданина – помогает нам побеждать, возвращать мир на территории, где еще вчера находился противник, восстанавливать разрушенное», – акцентировал аналитик.

    Асафов подчеркнул еще один важный момент в поездке Путина в регион – посещение президентом строящейся Курской АЭС-2. Противник вынашивал планы по захвату «символического объекта» – АЭС в Курчатове , но ему не позволили это сделать. «Возведение атомных станций играет ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета страны. Более того, наши прорывные технологии в этой области признает весь мир», – сказал Асафов.

    Он подчеркнул, что в ходе визита в Курскую область Путин поставил перед регионом новые цели и задачи. Среди них – увеличение группировки разминирования, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться домой, а также сохранение выплаты в 65 тыс. рублей для жителей, пока они не смогут вернуться в свои дома. Он также в целом поддержал идею создания особой экономической зоны на всей территории Курской области.

    «В повестке управленческих решений президента – человек. Речь идет о помощи тем, кто в ней нуждается, а также о заделе на будущее. Поручения главы государства отвечают целям нормализации жизни в регионе и дальнейшего его развития, несмотря на те бедствия, которые пришлись на эту территорию», – акцентировал Асафов.

    Напомним, Путин 20 мая посетил Курскую область. Это первая поездка президента в регион с момента его освобождения от ВСУ. Глава государства, в частности, встретился с волонтерами в гуманитарном штабе, сообщили в Кремле. «Давно хотел к вам заехать, поговорить о вашей работе, поблагодарить вас, узнать поподробнее, как она организована и задать естественный в таких случаях вопрос, что нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, вас поддержать», – сказал Путин в начале встречи.

    Президент подчеркнул, что владеет всей информацией по Курской области – сведения он получает от военных, кабмина, спецслужб и областных властей.

    Также российский лидер посетил строящуюся Курскую АЭС-2 и провел совещание с руководителями муниципалитетов в Курчатове. Позже глава государства провел личную встречу с врио губернатора Александром Хинштейном. Глава региона рассказал, что в приграничье активно ведется разминирование территории. Путин поручил увеличить группировку для выполнения этой задачи, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться домой.

    Хинштейн попросил Путина продлить ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. рублей вынужденно эвакуированным жителям приграничья «по крайней мере, до того момента, пока люди не смогли получить возможность возвращения в свои дома». Президент поддержал это предложение. Также Путин поручил представить к госнаградам муниципальных деятелей, которые внесли особый вклад в восстановление региона.

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    21 мая 2025, 11:04 • Новости дня
    Британия ввела санкции против бухгалтера за сделки с Россией

    Bloomberg: Британия ввела санкции против бухгалтера и 18 российских судов

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство финансов Британии расширил перечень санкций, включив в черный список британского бухгалтера, двух российских капитанов и ряд судов, связанных с поставками нефти, сообщает Bloomberg.

    Власти Британии добавили гражданина Великобритании Джона Майкла Ормерода, двух российских капитанов, 18 судов и 46 финансовых институтов в санкционный список, передает Bloomberg.

    По данным источника, Ормерода обвинили в содействии расширению так называемого «теневого флота» для перевозки российской нефти в обход санкций. Также под ограничения попали капитаны российских судов, а перечень судов включает танкеры и другие морские суда, используемые в логистике экспорта. Власти Британии продолжают работу по ужесточению мер и обсуждают возможность снижения ценового потолка на экспорт российской нефти с текущих 60 долларов за баррель.

    Ранее Британия ввела санкции против Агентства по страхованию вкладов и 18 судов.

    Европейский союз включил в черный список немецких военного корреспондента Алину Липп и блогера Томаса Репера, обвинив их в «гибридных действиях в пользу России».

    Совет ЕС включил почти 200 танкеров в 17-й пакет антироссийских санкций.

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    21 мая 2025, 18:28 • Новости дня
    Лавров передал президенту Армении привет от Путина

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе встречи в Ереване министр иностранных дел России Сергей Лавров передал президенту Армении Ваагну Хачатуряну привет от российского президента Владимира Путина.

    На сайте ведомства указано, что во время визита в Ереван глава МИД пообщался с президентом Армении.

    В ходе разговора Лавров выразил благодарность за возможность провести встречу и отметил, что передает приветы от российского лидера.

    Российский министр также выразил надежду, что президент Армении поддержит прошедшие переговоры, которые прошли в русле поручений, данных президентом России и премьер-министром Армении.

    Ранее Путин передал привет маме волонтера после беседы в Курске.

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    21 мая 2025, 13:09 • Новости дня
    Полиция Армении оттеснила антироссийских провокаторов от здания МИД республики

    Полиция Армении оттеснила антироссийских активистов от МИД во время переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван армянская полиция оттеснила протестующих от здания МИД, усилив меры безопасности и перекрыв проход к дипломатическому ведомству.

    Армянская полиция оттеснила антироссийских провокаторов от здания министерства иностранных дел страны, где проходят переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Армении, передает ТАСС.

    Представители антироссийской маргинальной партии «За республику» пришли с плакатами и выкрикивали лозунги против политики России у входа в МИД. Сотрудники полиции оттеснили участников акции на другую сторону улицы и ограничили проход к зданию автобусами.

    Участники акции остаются неподалеку, однако силовые структуры не допускают их к месту проведения переговоров. В районе здания МИД сохраняется спокойная обстановка. В настоящее время Лавров и Мирзоян проводят рабочую встречу, ожидаются переговоры российского министра с премьер-министром Никола Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул важность участия Армении в деятельности ОДКБ.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Ереваном и Москвой строятся на основе взаимных интересов и сохранятся в таком формате.

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    21 мая 2025, 14:50 • Новости дня
    Захарова призвала внести евробюрократов в санкционный пакет ЕС

    Захарова предложила отправить евробюрократов в санкционный пакет на помойку

    Tекст: Вера Басилая

    «Бесполезных еэсовских евробюрократов» следует внести в очередной пакет санкций и выбросить этот пакет на помойку, заявила на полях Петербургского международного юридического форума официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, европейские чиновники должны заботиться о благе граждан Евросоюза, однако делают противоположное – ухудшают их жизнь, передает ТАСС.

    Захарова заявила, что «евробюрократов нужно включить в новый санкционный пакет ЕС и выбросить его «на помойку». По мнению Захаровой, европейские чиновники лишь «вытаскивают деньги из кармана граждан» для разжигания конфликта в Европе и своих интересов, а не ради прав человека. Она добавила, что за заявлениями о правах и свободах стоит только «навязчивая русофобия», а при разработке санкций европейские политики не думают о гражданах.

    XIII Петербургский международный юридический форум проходит в Петербурге с 19 по 21 мая под девизом «Право: уроки прошлого для мира будущего». Форум проводится с 2011 года при поддержке президента РФ, организаторами выступают Минюст России и Росконгресс.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз начал подготовку нового 18-го пакета антироссийских санкций с целью заставить Россию «захотеть мира».

    Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз грозит России полным торговым эмбарго вместо поддержки собственной экономики.

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    21 мая 2025, 16:52 • Новости дня
    Бастрыкин заявил о работе украинских посольств по вербовке наемников

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что украинские дипломатические представительства за рубежом организовали работу по вербовке, приему и инструктажу иностранных граждан.

    По его словам, украинские дипломатические миссии организуют прием, инструктаж и подбор иностранцев, желающих вступить в так называемый Интернациональный легион, передает ТАСС.

    Глава Следственного комитета добавил, что российские следователи фиксируют подобные случаи и проводят соответствующие проверки. Он подчеркнул, что такие действия украинских дипведомств расцениваются как нарушение международного права.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина вербует диверсантов среди бедных молдаван.

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    21 мая 2025, 16:59 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

    Tекст: Александра Юдина

    Система противовоздушной обороны отразила атаку беспилотника, который направлялся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    В своем Telegram-канале он указал, что силами ПВО был уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат, летевший на город.

    По словам Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Другие подробности о происшествии в настоящий момент не приводятся.

    Ранее сообщалось, что фрагмент беспилотника упал на территорию детского сада в Домодедове, детей и сотрудников эвакуировали.

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    21 мая 2025, 12:13 • Новости дня
    Лавров заявил о заинтересованности России в участии Армении в ОДКБ

    Лавров сообщил о желании России видеть Армению активным членом в ОДКБ

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул важность вовлеченности Армении в деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы Армения принимала активное участие в работе Организации Договора о коллективной безопасности, передает ТАСС.

    В свою очередь министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил надежду на скорейшее подписание мирного соглашения с Азербайджаном. Мирзоян подчеркнул, что Армения продолжает придерживаться последовательной позиции в вопросе заключения мира и установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном. По его словам, подписание соглашения может состояться в недалеком будущем.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Ереваном и Москвой строятся на основе взаимных интересов и сохранятся в таком формате.

    Армения прекратила участие в обсуждении документов ОДКБ, чувствуя себя вне организации.

    Президент Владимир Путин отметил, что отношение Армении к ОДКБ связано с внутренними проблемами и ситуацией в Карабахе.

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    21 мая 2025, 14:09 • Новости дня
    МИД: Лавров обсудит украинское урегулирование с Фиданом

    Tекст: Евгения Караваева

    Во время визита главы МИД Турции в Москву внимание уделят урегулированию украинского кризиса и анализу его причин.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве 25-27 мая, передает ТАСС.

    Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ключевыми темами встречи станут урегулирование ситуации на Украине и обсуждение глубинных причин текущего кризиса.

    Захарова подчеркнула: «Безусловно, без ситуации вокруг Украины я даже не помню, какие переговоры у министра иностранных дел Лаврова проходили: каждый раз эта тема с любыми партнерами поднимается, причем глубинно и с экскурсом в первопричины нынешней ситуации».

    Помимо украинской повестки министры планируют обсудить двусторонние отношения и вопросы региональной и мировой безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США обсудили вопрос возобновления мирных переговоров и перемирия на Украине. А Сергей Лавров отметил, что предложения о прекращении огня без предварительных условий направлены для дополнительного вооружения Киева.

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    22 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Цены на нефть немного увеличились

    Мировые цены на нефть немного увеличились на сдерживающих факторах

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в четверг слабо увеличиваются: сохраняются сдерживающие рост факторы.

    Цена июльских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 9:01 росла на 0,17% – до 65,02 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,28%, до 61,74 доллара, передает РИА «Новости».

    «Заголовки по событиям вокруг Ирана и Израиля принесли краткосрочную надбавку за геополитический риск, но она исчезнет, если перебои в поставках станут неизбежными», – цитирует Bloomberg главного  инвестиционного стратега Saxo Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана. Он добавил, что опасения вокруг экономики США снижают склонность инвесторов к риску и ограничивают рост цен на нефть.

    Ранее канал CNN сообщил, что США получили разведданные о возможной подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана.

    При этом сдерживать рост котировок могут и данные по запасам нефти США. Так, за неделю, завершившуюся 16 мая, их объем увеличился на 1,3 млн баррелей (0,3%), до 443,2 млн баррелей.

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