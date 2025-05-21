Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.2 комментария
Британия ввела санкции против бухгалтера за сделки с Россией
Bloomberg: Британия ввела санкции против бухгалтера и 18 российских судов
Министерство финансов Британии расширил перечень санкций, включив в черный список британского бухгалтера, двух российских капитанов и ряд судов, связанных с поставками нефти, сообщает Bloomberg.
Власти Британии добавили гражданина Великобритании Джона Майкла Ормерода, двух российских капитанов, 18 судов и 46 финансовых институтов в санкционный список, передает Bloomberg.
По данным источника, Ормерода обвинили в содействии расширению так называемого «теневого флота» для перевозки российской нефти в обход санкций. Также под ограничения попали капитаны российских судов, а перечень судов включает танкеры и другие морские суда, используемые в логистике экспорта. Власти Британии продолжают работу по ужесточению мер и обсуждают возможность снижения ценового потолка на экспорт российской нефти с текущих 60 долларов за баррель.
Ранее Британия ввела санкции против Агентства по страхованию вкладов и 18 судов.
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