За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.21 комментарий
Китай пригласил Евросоюз в созданную с Россией организацию по ИИ
Пекин предложил Еврокомиссии присоединиться к организации по ИИ
Китай предложил Европейской комиссии присоединиться ко Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (WAICO).
Пекин уведомил национальных экспертов ЕС о предложении вступить в новую организацию, сообщили источники газеты Rapporteur, передает РИА «Новости».
Неизвестно, ответил ли Брюссель на предложение Пекина. Как отмечает газета, в гонке развития ИИ-технологий Евросоюз в лучшем случае представляет собой «среднюю силу».
Россия, Китай и еще 27 стран 16 июля 2026 года подписали соглашение об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Штаб-квартира организации находится в Шанхае.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Вашингтон пригрозил другим странам исключением из американской коалиции при сотрудничестве с Китаем в сфере искусственного интеллекта. В июле министр цифрового развития Максут Шадаев подписал соглашение о соучреждении Россией Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Штаб-квартира организации разместится в Шанхае.