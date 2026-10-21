Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.0 комментариев
Премьер КНР заявил о динамичном развитии отношений с Россией
Ли Цян: Отношения России и Китая стабильно продвигаются вперед
Премьер Госсовета КНР Ли Цян на переговорах с председателем правительства Михаилом Мишустиным в Петербурге заявил о динамичном развитии отношений между Китаем и Россией вопреки мировой нестабильности.
Отношения двух стран стабильно продвигаются, несмотря на рост неопределенности в мире, передает РИА «Новости» заявление Ли Цяна.
«В будущем китайская сторона готова с российской стороной вместе укреплять политическое взаимодействие и стратегическое взаимодействие, чтобы наши отношения постоянно развивались во благо наших народов», – сказал китайский премьер.
Переговоры проходят в рамках 31-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Михаил Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Петербурге.
Во вторник МИД Китая пообещал объединить усилия с Россией.
В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова заявила о выходе отношений двух стран на беспрецедентный уровень.