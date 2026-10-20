Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?6 комментариев
МИД Китая пообещал объединить усилия с Россией в духе Великого похода
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин намерен объединить усилия с Россией и другими странами для совместного развития в духе Великого похода китайских коммунистов.
«Дух Великого похода вдохновляет и мотивирует китайский народ преодолевать трудности, добиваться впечатляющих успехов в развитии, привлекающих внимание всего мира», – подчеркнула Мао Нин. Об этом пишет ТАСС.
По словам дипломата, Китай будет сотрудничать с Москвой и другими столицами для содействия миру и строительства человеческого сообщества с единой судьбой. На пути к великому возрождению нации Пекин продолжит придерживаться независимой мирной внешней политики.
Великий поход китайских коммунистов проходил с 1934 по 1936 год. В ходе этой стратегической операции основные силы партии перебазировались из южных регионов в труднодоступные северо-западные районы для объединения боевых отрядов и усиления их совокупной мощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень.
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