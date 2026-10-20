МИД Китая пообещал объединить усилия с Россией в духе Великого похода

Tекст: Мария Иванова

«Дух Великого похода вдохновляет и мотивирует китайский народ преодолевать трудности, добиваться впечатляющих успехов в развитии, привлекающих внимание всего мира», – подчеркнула Мао Нин. Об этом пишет ТАСС.

По словам дипломата, Китай будет сотрудничать с Москвой и другими столицами для содействия миру и строительства человеческого сообщества с единой судьбой. На пути к великому возрождению нации Пекин продолжит придерживаться независимой мирной внешней политики.

Великий поход китайских коммунистов проходил с 1934 по 1936 год. В ходе этой стратегической операции основные силы партии перебазировались из южных регионов в труднодоступные северо-западные районы для объединения боевых отрядов и усиления их совокупной мощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень.

В августе председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о дальнейшем укреплении российско-китайского взаимодействия.

Летом послы двух стран оценили вклад лидеров государств в сотрудничество.