Поезд протаранил застрявшие в пробке автомобили в Бангкоке
Жертвами столкновения поезда с машинами в Бангкоке стали восемь человек
Грузовой состав врезался в стоявший на железнодорожном переезде в Бангкоке пассажирский автобус и легковой транспорт, после чего начался сильный пожар.
Трагедия произошла днем 16 мая, когда на переезде образовался затор при поднятом шлагбауме, передает ТАСС.
В результате аварии погибли восемь человек, еще 25 получили различные травмы.
После мощного удара автобус и одна из машин загорелись. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание, пострадавших доставили в местные больницы.
В посольстве России в Таиланде заявили, что дипломатические работники выясняют, есть ли среди участников дорожно-транспортного происшествия российские граждане.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года автобус с 40 российскими туристами попал в аварию в районе Канчанабури.
Ранее в этой таиландской провинции произошло столкновение локомотива с пассажирским составом.