КСВО: Права рожденных после смерти бойцов СВО детей закрепили законодательно

Tекст: Тимур Шайдуллин

Права рожденных после смерти бойцов СВО детей закрепили законодательно. Соответствующий указ президента Владимира Путина вступил в законную силу накануне, сообщает Telegram-канал Комитета семей воинов Отечества (КСВО).

Нормативный акт впервые вводит в правовой обиход понятие защиты интересов детей, появившихся на свет уже после гибели отцов на фронте. Ранее матерям приходилось доказывать статус наследников через судебные инстанции.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова прокомментировала утвержденные главой государства инициативы. «Для нас, Комитета семей воинов Отечества, очень важно, что в указе чётко указано, какие именно меры входят в базовый минимум поддержки и что это распространяется на все регионы России. Это поможет в нашей работе. Все понятно и ясно прописано, на что именно имеют право люди, защищающие свою страну», – заявила она.

Ранее о существовавшей правовой несправедливости Юлия Белехова сообщила президенту России на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. После этого вопрос был взят в работу и получил отражение в новом указе. В Комитете семей воинов Отечества отмечают, что за последние годы правовая служба организации сопровождала множество подобных дел в регионах страны.

Правозащитники помогали вдовам собирать документы и представляли их интересы во время процессов. По словам главы правовой службы КСВО Александра Терновцова, корректировка нормативных актов стала настоящей победой для множества семей.

Теперь не достигшие 18 лет граждане при установленном отцовстве официально признаются членами семьи погибшего защитника. Юристы комитета уже подготовили подробный разбор ключевых нововведений и разъяснения по обновленным нормам социальной помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Владимир Путин подписал указ о равных социальных гарантиях для военнослужащих по всей стране. До этого, в начале мая член Общественной палаты Евгений Машаров призвал скорректировать порядок выплат ради родившихся после гибели отцов детей.

А в марте глава государства утвердил решения о пересмотре мер поддержки семей погибших участников спецоперации.