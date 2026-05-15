    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию
    Россельхознадзор приступил к проверке 100% сельхозпродукции из Армении
    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев
    Фицо допустил правдивость слухов о наркозависимости Зеленского
    Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear 200 млрд евро за активы России
    МИД обличил западные СМИ в тиражировании дипфейка Симоньян
    Зеленский заявил о подготовке Россией ударов по центрам принятия решений Украины
    Путин поручил прокуратуре проверить защиту регионов от наводнений
    На Украине медработников решили лишить брони от мобилизации
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    15 мая 2026, 21:44 • Новости дня

    Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военнослужащие и их семьи получат равные социальные гарантии по всей стране, включая выплаты на газификацию и бесплатную психологическую помощь, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Глава государства закрепил новые правила оказания помощи участникам боевых действий, передает ТАСС. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

    Инициатива разработана «в целях обеспечения единообразного подхода в субъектах Российской Федерации к предоставлению мер поддержки лицам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции». Действие документа охватывает ветеранов, защитников приграничных территорий, защищавших Донбасс после 2014 года ополченцев и их родственников.

    Субъектам страны рекомендовано внедрить стандартный набор льгот. Среди них выделяются субсидии от 100 тыс. рублей на проведение газа, содействие в поиске работы и заключении социальных контрактов.

    Также предусмотрено внеочередное санаторно-курортное лечение, юридические консультации и приоритетное зачисление в образовательные организации. Помимо этого, военнослужащие смогут бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия.

    Региональным властям также рекомендовано наладить взаимодействие с торговыми сетями и бизнесом для запуска специальных программ поддержки участников СВО, предусматривающих скидки на товары первой необходимости, в том числе с использованием специальных карт. Помимо этого, субъектам РФ поручено совместно с НКО организовывать информационные кампании, направленные на укрепление уважительного отношения к ветеранам спецоперации, а также поддерживать общественные организации, помогающие бойцам и занимающиеся сохранением памяти об их подвигах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года президент России Владимир Путин поручил создать единый стандарт региональных мер поддержки военнослужащих. Позже глава государства призвал уравнять льготы для участников спецоперации и контртеррористических операций.

    В конце апреля текущего года российский лидер подтвердил непрерывность работы по социальному обеспечению бойцов.

    15 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Путин сообщил о позитивных сдвигах в экономике и росте в ключевых областях

    Российская экономика демонстрирует уверенный рост на фоне повышения потребительской активности и снижения уровня безработицы до минимальных значений, заявил президент России Владимир Путин на профильном совещании.

    Президент России Владимир Путин на совещании заявил об успехах экономической политики страны, передает сайт Кремля. Глава государства отметил позитивную динамику статистических данных за март текущего года.

    «Меры, решения, реализованные за последнее время правительством, начали давать определенный, скажем так, сдержанно скажем, но все-таки определенный результат положительный», – заявил президент.

    По словам Путина, в марте значительно ускорилась потребительская активность. Оптовая торговля выросла на 8%, а розничная прибавила 6,2%. Безработица в стране остается на минимальной отметке в 2,2%.

    Промышленное производство также показало рост: в марте оно увеличилось на 2,3%. Обрабатывающая промышленность росла еще быстрее, прибавив 3%. В целом валовой внутренний продукт России в марте увеличился на 1,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент России Владимир Путин сообщил о самом низком уровне безработицы среди государств G20.

    В конце апреля министр труда и соцзащиты Антон Котяков оценил показатель безработицы по итогам прошлого года в 2,2%.

    15 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Китайские СМИ назвали дату визита Путина в Пекин

    Президент России Владимир Путин планирует совершить однодневную поездку в Пекин в конце следующей недели, подготовка к встрече на высшем уровне практически завершена.

    Президент России Владимир Путин может посетить Китай с коротким визитом 20 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    «Источники сообщили..., что визит, как ожидается, состоится в конце следующей недели, 20 мая», – отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил окончание подготовки визита Владимира Путина в КНР. Москва и Пекин объявят сроки поездки российского лидера синхронно. Накануне Китай с визитом посетил президент США.

    15 мая 2026, 19:11 • Видео
    Руководство США поражено Китаем

    Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    15 мая 2026, 11:35 • Новости дня
    Лавров: Путин испытал европейцев, предложив Шрёдера в качестве переговорщика
    Инициатива назначить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера переговорщиком от Евросоюза спровоцировала бурные дискуссии, став своеобразной проверкой Европы на политическую зрелость, отметил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.

    Европейские страны подняли большой шум после слов президента России о возможных кандидатах в переговорщики от Евросоюза, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД стран БРИКС в Нью-Дели.

    «Вдруг они стали говорить, ну да, придется когда-то нам с Россией разговаривать. Но оговариваются при этом. Говорить придется, однако определять, о чем и когда, будем мы – европейцы», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    По словам министра, подобные заявления трудно воспринимать всерьез, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Владимир Путин проверил политическую зрелость европейцев, когда 9 мая предложил кандидатуру Герхарда Шрёдера для ведения диалога с российской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об активных дискуссиях среди европейских политиков из-за этой идеи.

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц категорически отверг инициативу о назначении специального представителя.

    15 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев

    Военнослужащий Вооруженных сил России рассказал журналистам, как восемь месяцев самостоятельно оборонял точку в Запорожской области в зоне СВО, получая припасы с помощью беспилотников.

    Боец ВС России с позывным Шорох рассказал RT, что восемь месяцев один удерживал позицию у Работино в Запорожской области.

    «Пока я находился там, было время подумать, переосмыслить какие-то... В жизни, что там надо, поменял... поведение. Над многими моментами пришлось подумать», – сказал военнослужащий.

    Защитник уточнил, что заступил на боевое дежурство 22 мая, а покинул укрытие только 29 января следующего года. Доставка продуктов и воды велась с помощью дронов. Зимой военному иногда приходилось оставаться в укрытии по несколько дней, скрывая следы на снегу, чтобы не выдать себя противнику.

    Ранее сообщалось, что доброволец СВО с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней. До этого стало известно, что младший сержант ВС РФ Денис Свиридов полтора месяца в одиночку удерживал огневую точку в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России оборонявшемуся 68 дней рядовому Сергею Ярашеву.

    15 мая 2026, 12:50 • Новости дня
    Россия передала Украине 526 тел погибших военных
    Украинская сторона в ходе обмена с российской получила 526 тел погибших военных украинских вооруженных сил (ВСУ), сообщил осведомленный источник.


    «Да», – сказал РИА «Новости» источник в ответ на вопрос о передаче Украине тел 526 погибших военных.

    Он подтвердил, что украинская сторона в ответ передала 41 тело российских бойцов.

    Ранее в пятницу Минобороны сообщало, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «205 на 205» при посредничестве ОАЭ.

    15 мая 2026, 13:00 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное
    Группировкой «Север» накануне был установлен контроль над Чайковкой в Харьковской области, а подразделения «Востока» взяли под контроль Чаривное в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    За неделю группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за это время противник потерял свыше 990 военнослужащих, восемь орудий полевой артиллерии и десять станций РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и в течение прошедших суток освободили Чаривное в Запорожской области.

    За последнюю неделю было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки за это время составили свыше 1940 военнослужащих, 21 бронемашина и шесть орудий полевой артиллерии.

    Подразделения Южной группировки за прошедшую неделю освободили Николаевку в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности Южной группировки ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 16 бронемашин, 18 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    Всего на этом направлении противник потерял более 2085 военнослужащих, 31 бронемашину, 13 артиллерийских орудий и семь станций РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, бригад охраны генерального штаба ВСУ и теробороны.

    Потери противника на этом направлении за минувшую неделю составили более 770 военнослужащих, десять бронемашин, 17 орудий полевой артиллерии, 13 станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. На этом направлении за неделю ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии, десять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Николаевку в ДНР.

    Ранее российские войска освободили Кривую Луку в ДНР.

    До этого они установили контроль над селом Мирополье в Сумской области.

    15 мая 2026, 06:35 • Новости дня
    Украинские войска нанесли ракетный удар по Белгороду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ ракетами атаковали город Белгород и Белгородский округ. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в региональном оперштабе.

    Город Белгород и одноименный муниципальный округ стали целями ракетного удара украинских войск, передает ТАСС. Представители региональных властей оперативно оценили последствия произошедшего инцидента и успокоили граждан.

    В региональном оперативном штабе официально подтвердили факт атаки на населенные пункты. «Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших нет», – говорится в заявлении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ.

    В конце февраля губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке на регион без пострадавших.

    В середине того же месяца украинские военные повредили городские объекты энергетики.

    15 мая 2026, 07:30 • Новости дня
    Командование ВСУ попыталось убить раненого колумбийского наемника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование совершило попытку убить раненого наемника из Колумбии Гуилиана Андреаса Галльего Роско, чтобы не допустить его пленения.

    Пленный иностранец Гуилиан Андреас Галльего Роско поделился подробностями инцидента на видео, передает ТАСС. Украинское командование отказало пострадавшему в эвакуации, намеренно оставив на позициях.

    «Я сказал, что меня ранили, но старший группы сказал, что со мной все в порядке», – рассказал колумбиец. Он добавил, что сослуживцы просили командира помочь, однако тот приказал оставить раненого дожидаться украинских солдат. Вскоре рядом начали падать артиллерийские снаряды, выпущенные своими же.

    Российские силовые структуры уточнили детали захвата. Бойцы седьмого мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» взяли иностранца в плен около харьковского села Старица. Военнослужащие успешно отразили атаку смешанного подразделения, состоявшего из граждан Колумбии, Бразилии и Испании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные убили пожелавшего сдаться в плен колумбийца ударом беспилотника.

    Накануне командование ВСУ перебросило иностранных бойцов в Сумскую область без базового обеспечения.

    В начале мая президент Колумбии Густаво Петро выступил против участия сограждан в боевых действиях на Украине.

    15 мая 2026, 13:35 • Новости дня
    Захарова: От атак ВСУ во время псевдоперемирия Зеленского погибли 25 россиян

    Tекст: Дарья Григоренко

    Непрекращающиеся удары ВСУ во время «псевдоперемирия» Владимира Зеленского привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

    «В результате украинских обстрелов и ударов БПЛА за период действия введенного Россией режима прекращения огня и объявленного Зеленским псевдоперемирия с 5 мая, которое ВСУ тоже не соблюдали, погибли 25 мирных российских граждан, в том числе один ребенок, ранения получили 209 человек, включая 14 детей», – заявила дипломат, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объявил о введении одностороннего «режима тишины».

    Ранее сообщалось, что украинские войска нарушили праздничное перемирие почти 9 тыс. раз. В результате обстрелов Херсонской области погибли два мирных жителя.

    15 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин поручил прокуратуре проверить защиту регионов от наводнений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский лидер Владимир Путин поручил оценить выполнение местными властями требований законодательства по обеспечению безопасности территорий от затоплений.

    Президент Владимир Путин поставил задачу перед надзорным ведомством проанализировать готовность субъектов страны к паводкам, сообщается на сайте Кремля. Масштабную инспекцию предстоит провести сотрудникам Генеральной прокуратуры.

    «Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления установленных законодательством РФ запретов и ограничений, направленных на защиту территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, включая требование об обеспечении необходимой инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод», – говорится в тексте поручения.

    Президент ожидает итоговый доклад до 1 сентября текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года Генпрокуратура выявила неготовность ряда российских регионов к паводкам. До этого, в январе 2025 года президент поручил проверить работу властей Оренбургской области по устранению последствий стихии. А генпрокурор Игорь Краснов пообещал привлечь к ответственности виновных в масштабном ущербе от затоплений.

    14 мая 2026, 23:57 • Новости дня
    Средства ПВО за день сбили 38 беспилотников над регионами России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства ПВО с 08:00 по 23:00 мск перехватили и уничтожили над регионами России 38 украинских БПЛА самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны сообщило в Max, что 14 мая с 08:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областей и Крымом.

    Накануне российские расчеты ПВО уничтожили 66 украинских беспилотников над десятью регионами страны

    15 мая 2026, 07:15 • Новости дня
    Командование ВСУ отправило «роту калек» на убой под Избицкое

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Для компенсации серьезного урона украинское командование направило на передовую подразделение из раненых и тяжелобольных бойцов, сообщили в группировке войск «Север».

    Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки «Север» атаковали скопление сил 127-й отдельной механизированной бригады противника, сообщается в канале «Северный ветер» в Max.

    Удар из тяжелых огнеметных систем пришелся по лесному массиву севернее населенного пункта Избицкое в Харьковской области.

    Из-за высоких потерь украинское командование было вынуждено отправить на этот участок фронта так называемую «роту калек», говорится в сообщении.

    В ее состав вошли граждане, абсолютно негодные к несению военной службы.

    Многие из прибывших солдат должны были отправиться домой после тяжелых ранений. Остальных мобилизовали с серьезными хроническими заболеваниями, среди которых оказался боец Ростислав Голиков с синдромом Мэллори-Вейса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» применили тяжелые огнеметные системы по скоплениям украинских войск.

    В начале мая суточные потери ВСУ в боях с российскими бойцами на данном направлении превысили 220 человек.

    Осенью для восполнения нехватки личного состава командование ВСУ направило мобилизованных с тяжелыми заболеваниями на самые опасные задания.

    14 мая 2026, 22:56 • Новости дня
    Пушилин заявил о приближении российских войск к Святогорской лавре

    Российские подразделения закрепились в населенных пунктах Татьяновка и Пришиб, сократив расстояние до Святогорской лавры в Донецкой народной республике до двух километров, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, Вооруженные силы России находятся в непосредственной близости от Святогорской лавры, продвижение на этом участке открывает путь к Славянску, передает РИА «Новости».

    «После закрепления в населенных пунктах Татьяновка и Пришиб… по сути, до самой Святогорской лавры осталось уже буквально два километра. Поэтому здесь, безусловно, мы фиксируем продвижение наших подразделений… Здесь важно еще и то, что это одно из направлений по направлению к Славянску», – подчеркнул руководитель республики.

    Населенные пункты Татьяновка и Пришиб расположены вдоль реки Северский Донец рядом с городом Святогорск на славянском направлении. Ранее Денис Пушилин информировал об улучшении позиций российских военных в данном районе, а о боестолкновениях на окраинах Святогорска он говорил еще в конце февраля.

    Ранее Пушилин сообщил, что российские подразделения приступили к активной зачистке лесных массивов под Святогорском.

    Также Пушилин сообщил, что российские войска ведут охват Красного Лимана.

    14 мая 2026, 23:14 • Новости дня
    Дроны ВСУ не пускали скорую к раненым сотрудникам ЗАЭС

    Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук сообщил, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины около 50 минут блокировали доступ автомобиля скорой помощи к раненым сотрудникам станции.

    Украинские беспилотники целенаправленно препятствовали проезду медиков к пострадавшим работникам Запорожской атомной электростанции, задерживая оказание помощи почти на час, передает РИА «Новости».

     Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук сообщил, что эвакуировать оперативно не удалось, потому что выехавшая на место бригада скорой помощи не могла подъехать к месту событий, потому что как только автомобиль приближался к месту, сразу начиналось психологическое воздействие дронов противника. По оценке Черничука, атака носила целенаправленный характер против гражданских лиц, так как беспилотники преднамеренно сопровождали машину работников атомного предприятия.

    В результате удара также был поврежден забор вокруг территории станции. Несмотря на инцидент, ключевая инфраструктура Запорожской АЭС не пострадала. Директор подчеркнул, что системы безопасности находятся на безопасном расстоянии, исправно функционируют, а персонал продолжает работу в штатном режиме. Радиационная обстановка на объекте остается в норме, безопасность энергоблоков полностью обеспечена.

    Ранее два сотрудника Запорожской атомной станции получили ранения в ста метрах от периметра объекта.

    В начале мая украинский беспилотник атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС.

    15 мая 2026, 14:32 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о переходе украинской промышленности на ВПК

    Большинство промышленных предприятий на Украине перепрофилировали для выпуска военной продукции, при этом заводы столкнулись с острой нехваткой кадров из-за мобилизации, сообщил пленный боевик ВСУ.

    Значительная часть украинской промышленности переориентирована на нужды военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил ТАСС сдавшийся в плен боевик подразделения «Волки да Винчи» Павел Федько, ранее работавший консультантом на одном из предприятий Днепропетровска.

    «С началом войны в Днепропетровске почти все заводы прямо или косвенно стали переходить на какую-то военную деятельность. То есть там даже какие-то заброшенные площадки в районе завода "Бабушкино" перешли на производство снарядов», – заявил пленный военнослужащий.

    Федько также отметил, что промышленный сектор испытывает серьезный дефицит специалистов. По его словам, нехватка кадров возникла из-за того, что большая часть работников была мобилизована в ряды вооруженных сил.

    Между тем накануне ВС РФ нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    Ранее ФРГ объявила о намерении открыть совместное с Украиной производство ударных беспилотников дальнего действия. До этого Киев начал активно закупать комплектующие для беспилотников на Тайване из-за опасений зависимости от китайских поставок.

    Инженерная школа подняла Россию на авиационный пьедестал

    Полностью отечественный двигатель ПД-8 для «Суперджета» – готов. Дело осталось за малым – собрать всю документацию и получить сертификат от Росавиации. Это огромное достижение не только для авиации России – без двигателей нет и самолетов. Это еще серьезное технологическое превосходство, в том числе над Китаем, который не умеет делать то, что Россия. Наконец, это дает России еще и суверенитет. Подробности

    Россия строит из Ливии дугу безопасности в Центральную Африку

    Москву по приглашению российского правительства посетил замкомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Саддам Хафтар, один из сыновей командующего ЛНА Халифы Хафтара. При этом Россия развивает отношения и с политическими противниками ЛНА – ливийским Правительством национального единства (ПНЕ). По мнению экспертов, визит Хафтара является элементом стратегии России по созданию «дуги безопасности» от Северной Африки до Сахеля, где Ливии отведена роль ключевого узла этого проекта. Подробности

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    Разведка США стала союзником России в разоблачениях лабораторий Пентагона

    В США лопнул еще один миф, касающийся так называемых утверждений российской пропаганды. Виновницей очередных разоблачений вновь стала глава Нацразведки США Тулси Габбард. Она подтвердила: все, что годами говорила Россия о работе биолабораторий США на Украине и разработке Пентагоном биологического оружия прямо у российских границ – является чистой правдой. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

