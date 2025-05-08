При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.9 комментариев
Путин начал встречу с Си Цзиньпином в Кремле
Встреча Путина и Си Цзиньпина началась в Кремле
В Кремле началась встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, во время которой планируется обсудить украинский конфликт и газопровод «Сила Сибири – 2».
Владимир Путин встретил председателя КНР Си Цзиньпина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС. Визит китайского лидера приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ожидается обсуждение ключевых международных и двусторонних тем, включая украинский конфликт, отношения России и США, а также сотрудничество в энергетической сфере. Особое значение имеет проект газопровода «Сила Сибири – 2» с Ямала и Западной Сибири в Китай.
Помимо переговоров с участием делегаций, предусмотрена личная беседа лидеров. По итогам встречи планируется подписание двух совместных заявлений и нескольких межправительственных документов.
Путин и Си Цзиньпин также выступят перед прессой. В заключительной части визита намечено неформальное чаепитие тет-а-тет, подчеркивающее доверительный характер отношений. Завтра Си Цзиньпин будет главным гостем на параде Победы в Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.
Еврокомиссия приняла к сведению поездку главы КНР Си Цзиньпина в Россию.
В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина будут обсуждаться стратегически важные для всего мира вопросы и подпишутся документы, укрепляющие партнерство между Россией и Китаем.