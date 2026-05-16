В Днепропетровске пострадал ребенок при задержании мужчины сотрудниками ТЦК
На детской площадке в Днепропетровске ребенок получил травмы при задержании мужчины сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматы), сообщили представители российских силовых структур.
«В Днепропетровске во время жесткого задержания мужчины «людолов» сбил ребенка на детской площадке. Девочка упала и ударилась головой, получив травму», – сообщил источник РИА «Новости».
Информатор добавил, что в Киеве старания женщины, которая выгуливала собаку, увенчались успехом – она смогла отбить у «людоловов» попавшегося им мужчину.
Напомним, несколькими днями ранее житель Днепропетровска умер на медкомиссии во время мобилизации.
Напомним, несколькими днями ранее житель Днепропетровска умер на медкомиссии во время мобилизации.