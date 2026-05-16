Украинец сбил военкома на машине ради спасения от мобилизации

Водитель BMW в Ровно сбил сотрудника военкомата при попытке силовой мобилизации
Спасаясь от пытавшихся вытащить его из салона представителей центра комплектования, водитель белого автомобиля в Ровно резко сдал назад и сбил одного из них.
Инцидент произошел на улице Малоривненской, передает РИА «Новости». Местные военкомы намеревались силой доставить мужчину на призывной пункт.
«В Ровно водитель BMW совершил наезд на представителя ТЦК во время конфликта на улице Малоривненской. Представители ТЦК пытались вытащить водителя белого BMW из автомобиля. После этого мужчина включил заднюю передачу, начал движение назад и сбил одного из сотрудников военкомата», – отмечается в сообщении источника в Telegram.
Власти Киева испытывают острую нехватку личного состава в вооруженных силах. Насильственные действия сотрудников военкоматов регулярно провоцируют громкие скандалы и массовые протесты среди населения.
В Сети регулярно появляются кадры жестких задержаний призывников на Украине. На видеозаписях видно, как людей силой затаскивают в микроавтобусы, зачастую применяя физическое насилие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле водитель в Кировоградской области травмировал военкома при попытке скрыться на машине от мобилизации.
В начале мая двое сотрудников территориального центра комплектования в Одесской области получили тяжелые ножевые ранения во время проверки документов.