Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгородскому округу, ранив четырех мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Белгородский округ под атаками беспилотников ВСУ. Ранены четыре мирных жителя», – написал Гладков в своем канале в Max.
В селе Бессоновка дрон ударил по легковому автомобилю, в результате чего пострадали двое сотрудников сельхозпредприятия. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями головы, шеи, спины и рук. Второй пострадавший также получил осколочные ранения. Автомобиль полностью сгорел. Позже в том же районе от атаки второго беспилотника был ранен еще один работник предприятия. Всех троих пострадавших доставляют в областную клиническую больницу.
Кроме того, в поселке Разумное беспилотник атаковал движущийся автомобиль, ранив водителя. Мужчине с непроникающим ранением живота оказывают помощь в одной из больниц Белгорода. В селе Таврово из-за удара дрона загорелась кровля частного дома, пожарные оперативно потушили огонь. В Майском, Черемошном и Октябрьском в результате детонации беспилотников повреждены пять легковых автомобилей.
В ночь на среду над Россией уничтожили 286 украинских дронов.