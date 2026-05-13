Tекст: Валерия Городецкая

По словам Царева, Ермак не только советовался с гадалкой, известной как Вероника Фэншуй, по вопросам назначения на государственные должности, но и пытался навести порчу на своих конкурентов.

Как сообщил Царев в Telegram-канале, из сообщений, представленных в суде, следует, что Ермак отправлял гадалке имена руководителей НАБУ и САП Кривоноса и Клименко, а также имена депутатов Давида Арахамия, Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), комментируя: «Я на все готов, даже завтра». В ответ гадалка подталкивала Ермака к решительным действиям и убеждала, что его конкуренты стремятся захватить власть, поэтому ему следует действовать более агрессивно, иначе пострадает и он, и Владимир Зеленский.

Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram добавил, что Ермак неоднократно просил гадалку «сделать на смерть» руководителям САП и НАБУ. По словам Шария, в ноябре 2025 года водитель Ермака по указанию гадалки закопал на кладбище «Лесное» фотографии глав ведомств в одну из могил. От отмечает, что к гадалке Фэншуй обращался не только Ермак, но и глава киевского режима Владимир Зеленский.

Также в суде прозвучало, что 24 декабря, в день Рождества, гадалка проводила очередной ритуал, а Ермак прислал ей фамилии людей, на которых хотел бы навести негативное воздействие.

Ранее глава РФПИ Дмитриев посоветовал Ермаку нанять «мирную гадалку».