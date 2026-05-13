Госдума приняла поправку о штрафах за продажу метанола без маркировки

Tекст: Дарья Григоренко

Новый закон дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях специальной статьей, предусматривающей дифференцированные штрафы за различные нарушения при продаже, хранении, уничтожении и денатурации метанола, передает ТАСС.

Теперь за продажу метанола и метанолсодержащих жидкостей без предупреждающей маркировки о его опасности для здоровья должностным лицам грозит штраф от 30 до 50 тыс. руб., а юридическим лицам – от 100 до 150 тыс. руб. с обязательной конфискацией продукции и оборудования. За нарушение правил хранения метанола штрафы составят от 50 до 70 тыс. руб. для должностных лиц и от 150 до 200 тыс. руб. для организаций, также с конфискацией.

Если метанол уничтожается с нарушением установленных требований или не соблюдаются правила обязательной денатурации, штрафы для должностных лиц будут составлять от 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц – от 100 до 150 тыс. руб., вместе с конфискацией продукции. Закон также вводит ответственность для индивидуальных предпринимателей наравне с юридическими лицами.

За незаконный оборот метанола без включения в специальный реестр организаций и предпринимателей, если в действиях нет признаков уголовного преступления, должностным лицам грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. или дисквалификация на срок от двух до трёх лет. Для юридических лиц штраф может достигать одной пятой совокупной выручки, но не менее 3 млн руб., либо приостановление деятельности на 60–90 суток, также с конфискацией продукции, оборудования и сырья.

Кроме того, увеличиваются штрафы за незаконную продажу товаров с ограниченным оборотом. Теперь для граждан наказание составит от 10 до 15 тыс. руб., для должностных лиц – от 20 до 30 тыс. руб., для юридических лиц – от 200 до 300 тыс. руб. Как пояснила первый зампред комитета Ирина Панькина, эта норма применяется «по остаточному принципу» к отдельным видам алкоголя и розничной продаже метанола.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор запросил у СМИ данные о метаноле в стеклоомывающих жидкостях. Осенью число погибших от отравления метиловым спиртом в Ленинградской области достигло 45 человек.

В мае прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете розничной продажи этого вещества.