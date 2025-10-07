Число погибших от отравления метанолом в Ленобласти достигло 45 человек

Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.0 комментариев
СК заявил о 45 погибших от отравления метанолом в Ленобласти
Число погибших от употребления продукции с содержанием метилового спирта в Ленинградской области возросло до 45 человек, задержаны еще двое подозреваемых, сообщает Следственный комитет России.
Число погибших от употребления продукции с содержанием метилового спирта в Ленинградской области возросло до сорока пяти, сообщается в Telegram-канале СК России.
В ведомстве сообщили, что были задержаны еще двое подозреваемых на территории Москвы. Задержанные входят в руководство и число бенефициаров коммерческой организации, которая занималась хранением опасной продукции в Тосненском районе.
В отношении задержанных будет инициировано ходатайство о заключении под стражу. Следствие выясняет все обстоятельства происшествия, устанавливает каналы поставки опасной продукции, а также принимает меры по поиску других пострадавших и изъятию продукции из незаконного оборота.
Следственные органы также возбудили уголовное дело по статье 293 части 3 УК России по факту халатности. Правовая оценка будет дана действиям или бездействию контролирующих органов.
