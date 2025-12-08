ООН снизила запрашиваемую сумму помощи Украине в 2026 до 2,3 млрд долларов

Tекст: Вера Басилая

Управление по координации гуманитарных вопросов ООН уменьшило сумму, необходимую для гуманитарной поддержки Украины, до 2,3 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Из этой суммы приоритетное финансирование составит 2,1 млрд долларов. В отчете УКГВ подчеркивается, что сокращение суммы связано с рационализацией гуманитарной программы и учетом реально выявленных потребностей. В обзоре отмечается, что в 2022 году Украина получила 4,5 млрд долларов, в 2023 – 3,6 млрд долларов, в 2024 – почти 2,7 млрд долларов, а на 2025 год выделено только 1,4 млрд долларов.

Гуманитарный план на 2025 год был профинансирован менее чем наполовину, что также повлияло на размер запроса на 2026 год.

Ранее Дональд Трамп-младший заявил, что США могут прекратить поддерживать киевский режим из-за коррупции в украинской власти.

Венгрия на заседании послов Евросоюза заблокировала вариант финансирования Украины за счет выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что коррупция вокруг западного финансирования стала причиной серьезного политического кризиса в Киеве.

