Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.0 комментариев
В Киеве начали демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать»
Рабочие в Киеве начали демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать», его заменит изображение трезубца, сообщил бывший министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Ко Дню независимости Украины, который отмечают 24 августа, на скульптуре появится новый символ – украинский трезубец, передает ТАСС.
Ранее гендиректор музея истории Украины во Второй мировой Савчук заявил, что монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украину-мать».
Напомним, 13 июля представители киевского режима разрешили заменить герб СССР на статуе «Родина-мать» в Киеве на герб Украины с трезубцем, несмотря на грозящие монументу повреждения.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему монумент попросту не снесли целиком.