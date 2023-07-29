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Монумент «Родина-мать» в Киеве собрались переименовать
Гендиректор музея истории Украины во Второй мировой Савчук: Монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украину-мать»
Монумент «Родина-мать» в Киеве, на котором планируют заменить советский герб на украинский трезубец, будет переименован в «Украину-мать», сообщил генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.
Он рассказал «Украинскому радио», что состоялось заседание Ученого совета Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, на котором были приняты важные решения, одно из них – переименование монумента «Родина-мать» в монумент «Украина-мать». По словам Савчука, переименование должно произойти до Дня независимости Украины, который ежегодно отмечается 24 августа, передает ТАСС.
Напомним, 13 июля представители киевского режима разрешили заменить герб СССР на статуе «Родина-мать» в Киеве на герб Украины с трезубцем, несмотря на грозящие монументу повреждения.