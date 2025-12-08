Сын Трампа допустил прекращение помощи США Украине из-за коррупции

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дональд Трамп – младший на Дохийском форуме заявил, что его отец может прекратить поддержку Киева, если сочтет необходимым, передает ТАСС.

В качестве причины он выделил давнюю проблему коррупции на Украине, добавив, что это вызывает недовольство международных партнеров страны. В ответ на вопрос о возможном отказе главы администрации США от помощи Киеву, он подчеркнул: «Я думаю, что он может это сделать».

По словам сына президента США, основной особенностью Дональда Трампа является его непредсказуемость: «Что есть хорошего и уникального в моем отце, так это то, что вы не знаете, что он собирается сделать».

Он пояснил, что эта непредсказуемость заставляет всех действовать максимально честно и интеллектуально.

Трамп – младший также подверг критике Владимира Зеленского и отметил, что левые силы игнорируют недостатки украинской администрации. По его мнению, Зеленский стал почти культовой фигурой для западных либеральных кругов, где его считают выше всяких упреков.

Ранее Трамп-младший заявлял, что критики спецпосланника президента США Стива Уиткоффа хотят срыва мирных переговоров по Украине.

Сам глава американского государства Дональд Трамп заявлял о разочаровании Владимиром Зеленским.