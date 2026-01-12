Глава ФРС Пауэлл объявил об угрозе уголовным делом со стороны Минюста США

Tекст: Катерина Туманова

Он уточнил, что показания частично касались многолетнего проекта по реконструкции исторических офисных зданий ФРС. Но беспрецедентные действия Минюста, по его мнению, следует рассматривать в более широком контексте угроз администрации и продолжающегося давления.

«Эта новая угроза не связана с моими показаниями в июне прошлого года или с реконструкцией зданий Федеральной резервной системы. Дело не в надзорной роли Конгресса; <...> Это всего лишь предлоги. Угроза уголовного преследования является следствием того, что ФРС устанавливает процентные ставки, основываясь на нашей наилучшей оценке того, что послужит интересам общества, а не на предпочтениях президента», – сказано в обращении Пауэлла.

Он подчеркнул, что теперь речь идет о том, сможет ли ФРС устанавливать процентные ставки на основе фактических данных и экономических условиях, или вместо этого денежно-кредитная политика будет определяться политическим давлением или запугиванием.

«Государственная служба иногда требует твердой позиции перед лицом угроз. Я буду продолжать выполнять работу, на которую меня утвердил Сенат, честно и с готовностью служить американскому народу», – резюмировал глава ФРС.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, конфликт президента США Дональда Трампа и главы ФРС Джерома Пауэлла основан на нежелании последнего следовать воле президента и снижать ставку. При этом в августе 2025 года доллар заметно ослабел после попытки Трампа отстранить члена ФРС Лизы Кук. В июле Трамп получил одобрение Конгресса на увольнение Пауэлла с поста главы ФРС. Но Пауэлл сообщал коллегам о намерении завершить свой мандат, несмотря на давление президента.