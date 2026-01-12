Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.5 комментариев
Глава ФРС Пауэлл объявил об угрозе уголовным делом со стороны Минюста США
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на сайте ведомства разместил сообщение о том, как Министерство юстиции направило в ФРС повестки в суд, угрожая уголовным обвинением в связи с его показаниями перед банковским комитетом Сената в июне 2025 года.
Он уточнил, что показания частично касались многолетнего проекта по реконструкции исторических офисных зданий ФРС. Но беспрецедентные действия Минюста, по его мнению, следует рассматривать в более широком контексте угроз администрации и продолжающегося давления.
«Эта новая угроза не связана с моими показаниями в июне прошлого года или с реконструкцией зданий Федеральной резервной системы. Дело не в надзорной роли Конгресса; <...> Это всего лишь предлоги. Угроза уголовного преследования является следствием того, что ФРС устанавливает процентные ставки, основываясь на нашей наилучшей оценке того, что послужит интересам общества, а не на предпочтениях президента», – сказано в обращении Пауэлла.
Он подчеркнул, что теперь речь идет о том, сможет ли ФРС устанавливать процентные ставки на основе фактических данных и экономических условиях, или вместо этого денежно-кредитная политика будет определяться политическим давлением или запугиванием.
«Государственная служба иногда требует твердой позиции перед лицом угроз. Я буду продолжать выполнять работу, на которую меня утвердил Сенат, честно и с готовностью служить американскому народу», – резюмировал глава ФРС.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, конфликт президента США Дональда Трампа и главы ФРС Джерома Пауэлла основан на нежелании последнего следовать воле президента и снижать ставку. При этом в августе 2025 года доллар заметно ослабел после попытки Трампа отстранить члена ФРС Лизы Кук. В июле Трамп получил одобрение Конгресса на увольнение Пауэлла с поста главы ФРС. Но Пауэлл сообщал коллегам о намерении завершить свой мандат, несмотря на давление президента.