Доллар ослабел после попытки Трампа отстранить члена ФРС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Курс доллара к основным мировым валютам начал снижаться, передает РИА «Новости».

По состоянию на 12.04 мск евро вырос до 1,1622 доллара, а доллар подешевел к иене до 147,56 иены. Индекс доллара, отражающий динамику курса доллара к корзине валют шести ключевых торговых партнеров США, уменьшился на 0,04%, до 98,41 пункта.

Причиной снижения стала новость о попытке президента США Дональда Трампа отстранить от должности Лизу Кук, одного из членов совета управляющих ФРС. Трамп обвинил Кук в «потенциально преступном поведении», утверждая, что она могла предоставить ложные сведения об ипотечных соглашениях. Кук отказалась покидать пост, заявив в СМИ, что продолжит работать и помогать американской экономике.

Эксперты отмечают, что увольнение Кук может усилить опасения по поводу независимости ФРС. По словам стратега National Australia Bank Родриго Катрил, если Трамп добьется своего, то потенциально сможет сформировать совет управляющих, лояльный его позиции, сообщает агентство Bloomberg.

Также в ближайшее время ожидается публикация макроэкономической статистики. Аналитики прогнозируют снижение индекса доверия потребителей в США с 97,2 до 96,4 пункта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп назначил Стивена Мирана в совет директоров Федеральной резервной системы вместо Адрианы Куглер. Сенатор США ранее распространил фейк об отставке главы ФРС Джерома Пауэлла. Конфликт Белого дома с руководителем ФРС ускоряет дедолларизацию мировой экономики.