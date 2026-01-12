Нефть подорожала на опасениях перебоев поставок из Ирана

Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.6 комментариев
Мировые цены на нефть выросли на опасениях перебоев поставок из Ирана
Мировые цены на нефть в понедельник выросли: эксперты опасаются возможности сокращения поставок сырья из Ирана на фоне протестов в стране.
Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.40 растет на 0,09% относительно предыдущего закрытия, до 63,4 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,08%, до 58,99 доллара, передает РИА «Новости».
Эксперты оценивают влияние протестов в Иране, который является четвертым по величине производителе нефти в ОПЕК+, на поставки нефти.
По данным аналитиков Bloomberg, из-за протестов экспорт нефти может снизиться почти на 2 млн баррелей в сутки. По их мнению, это ослабляет опасения по поводу глобального перепроизводства, ранее спровоцировавшего падение цен.
Напомним, протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты – риала, резких колебаний обменного курса и их влияние на цены. В ряде городов протестные акции превращались в столкновения с полицией.
Накануне власти Ирана сообщили о задержании лидеров протестов.