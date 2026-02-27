  • Новость часаReuters: Киев экспортировал нефть по «Дружбе»
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    27 февраля 2026, 20:08 • Новости дня

    Венгрия и Сербия объявили о создании нефтепродуктопровода в обход Украины

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгрия и Сербия договорились о строительстве нефтепродуктопровода для транспортировки полуфабрикатов бензина и дизельного топлива в условиях энергетического давления со стороны Украины.

    Венгрия и Сербия договорились построить новый нефтепродуктопровод для поставок бензина и дизельного топлива. Как отметил после переговоров в Белграде министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, этот проект дополняет уже сооружаемый нефтепровод между двумя странами. Ожидается, что оба объекта будут сданы в эксплуатацию в 2027-2028 годах, сообщает ТАСС.

    Сийярто подчеркнул, что новая инфраструктура позволит быстрее транспортировать полуфабрикаты нефтепродуктов, что повысит надежность поставок топлива для Венгрии и Сербии. По его словам, рынки нефти, бензина и дизельного топлива Венгрии, Сербии и Словакии будут работать скоординированно, что «сделает нас гораздо более устойчивыми к шантажу украинского типа».

    Министр также напомнил, что в период санкций США против сербской компании NIS, венгерская компания MOL удвоила поставки топлива в Сербию. Теперь NIS, по его словам, готова в марте поставить 25 тыс. тонн дизельного топлива в Венгрию, чтобы повысить безопасность энергоснабжения страны. Сийярто заявил, что благодаря данным мерам страны смогут предотвратить возможные кризисы в поставках нефти и попытки вмешательства во внутренние процессы Венгрии со стороны Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия приняла решение использовать стратегические резервы нефти после остановки поставок по трубопроводу «Дружба» на фоне действий Украины. Ранее власти Венгрии и Сербии обсудили ускорение подготовки к строительству нового нефтепровода для повышения стабильности поставок энергоресурсов.

    Также венгерская и словацкая стороны смогли поднять мощность газопровода между странами для увеличения поставок газа в обход Украины.

    27 февраля 2026, 11:50 • Новости дня
    Скачко: Зеленский способен на силовую провокацию против Венгрии
    @ Attila Volgyi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев надеется с помощью провокаций на украино-венгерской границе расшатать ситуацию в Будапеште, ослабив позиции премьера Виктора Орбана перед парламентскими выборами. Но на Банковой не учитывают, что защита суверенитета страны соответствует большинству венгерского электората, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Венгрия развернула войска и средства ПВО на границе с Украиной.

    «У Венгрии действительно есть военная необходимость в стягивании армии и ПВО к границам. В Будапеште прекрасно понимают, что Украина вполне может пойти дальше перекрытия нефтепровода «Дружба» и решиться на боевые провокации против критически важных энергообъектов республики», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Киев руководствуется стремлением понравиться Брюсселю, который был бы не против накалить обстановку в Венгрии накануне парламентских выборов. Зеленский рассчитывает подорвать позиции премьера Виктора Орбана, убедив его сторонников начать поддерживать Киев в якобы «борьбе за безопасность всей Европы», – продолжил собеседник.

    «По замыслу Зеленского, инциденты на украино-венгерской границе убедят электорат Орбана в том, что с Киевом нельзя ссориться, а вложения в украинскую безопасность являются необходимостью для любого члена ЕС. Причем Банковая рассчитывает провести провокации руками якобы вышедших из-под контроля подразделений ВСУ, военизированных формирований националистов или даже групп сбежавших «ухилянтов», – заметил он.

    «Нужно напомнить, что у многих западно-украинских ультраправых течений мадьяры находятся в перечне врагов вместе с традиционной триадой: «москали, жиды и ляхи». Таким образом, то, что делает Венгрия – это упреждающие мероприятия по пресечению потенциальных провокаций Киева», – указал эксперт.

    «Самое интересное, что Зеленский просчитался и тут, поскольку усиление венгерских войск на границе с Украиной соответствует запросу абсолютного большинства местных жителей. Они справедливо трактуют ситуацию, как защиту суверенитета страны. А она актуальна при любой власти», – заметил аналитик.

    Политолог уточнил, что конкурент правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» – Петер Мадьяр с «Партией уважения и свободы» – в публичной риторике также сторонится от поддержки Киева. «Тактика грамотная с политтехнологической точки зрения», – подчеркнул Скачко.

    Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки сообщил об удвоении количества вертолетов у границы с Украиной для защиты 20 критически важных энергообъектов. «Эти вертолеты предназначены для перехвата средств, залетающих на территорию Венгрии и летящих слишком медленно и слишком низко для перехвата силами ПВО, находящимися на дежурстве», – цитирует его РИА «Новости».

    Армия также получила большое количество средств радиоэлектронной борьбы для защиты инфраструктуры. Днем ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отдал приказ об усилении защиты критически важной энергетической инфраструктуры на границе с Украиной. «Солдаты и необходимое оборудование для отражения потенциальных атак будут размещены вблизи ключевых энергетических объектов», – сказал он после заседания Венгерского совета обороны.

    «Полиция также будет патрулировать с усиленными силами территорию вокруг нескольких электростанций, распределительных центров и пунктов управления», – сказал он. Также Орбан опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) открытое письмо с обвинениями в адрес Зеленского.

    25 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Фицо назвал сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» могут возобновиться не ранее марта, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «По самым новым данным, никакая нефть в феврале не придет, первая дата, которая приходит на ум, – где-то 3 марта», – сказал он на пресс-конференции, передает РИА «Новости». Слова словацкого премьера приводит портал TASR.

    Украинская сторона сообщила Словакии, что рассчитывает восстановить поставки по «Дружбе» уже 26 февраля.

    Ранее Киев предложил странам Европы заменить нефтепровод «Дружба» маршрутом Одесса – Броды.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщал о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба».

    26 февраля 2026, 22:33 • Видео
    Кубу все-таки спасли

    Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    25 февраля 2026, 11:35 • Новости дня
    Венгерской оппозиции приписали огромное превосходство над партией Орбана
    @ Balint Szentgallay/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Венгерская партия «Тиса» увеличила разрыв с правящей ФИДЕС до рекордных 20 процентных пунктов среди определившихся избирателей на фоне скандалов вокруг правительства и экологических проблем, пишет Bloomberg.

    Популярность партии ФИДЕС под руководством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана резко снизилась: оппозиционная партия «Тиса» расширила свое преимущество до рекордных 20 процентных пунктов среди определившихся избирателей, передает Bloomberg.

    Согласно опросу Median, опубликованному изданием HVG, за «Тису», основанную экс-соратником Орбана Петером Мадьяром всего два года назад, готовы проголосовать 55% респондентов, тогда как за ФИДЕС – 35%. Опрос проводился с 18 по 23 февраля среди 1000 человек, погрешность составляет 3,5 пункта.

    Петер Мадьяр заявил, что намерен активизировать предвыборную кампанию, рассчитывая получить в парламенте большинство в две трети  и возможность изменить конституцию. Поддержка «Тисы» особенно высока среди решительно настроенных к участию в выборах избирателей, что усиливает позиции партии накануне голосования 12 апреля. Среди других партий только ультраправые «Ми Хазанк» могут преодолеть проходной барьер, отмечают социологи.

    Одной из причин падения рейтинга правительства называют экологический скандал на заводе Samsung к северу от Будапешта, который серьезно ударил по имиджу власти. Также на фоне публикации опроса форинт укрепился по отношению к евро на 0,3%, что эксперты связывают с ожиданиями разблокировки европейских фондов в случае победы проевропейской оппозиции и началом процесса присоединения Венгрии к еврозоне.

    Сам Орбан, выступая на встрече ФИДЕС и христианских демократов, обвинил оппозицию в сговоре с Брюсселем ради ускоренного приема Украины в Евросоюз и поддержке миграционного соглашения. «В минувшие выходные дни партия «Тиса» заключила в Мюнхене секретный пакт с Брюсселем. Частью этого пакта является отказ от права вето, поддержка миграционного соглашения и допуск Украины в ЕС. Они выполняют приказы Брюсселя и тем самым втягивают нас в войну», – заявил премьер.

    Орбан также подчеркнул, что считает главных политических союзников оппозиции – лидеров Германии и Польши – представителями «европейской партии войны». По его мнению, канцлер Германии готов поддержать «Тису», чтобы Венгрия отказалась от права вето, что якобы необходимо для установления «полновластного правления Германии в Европе», отмечает ТАСС.

    Встреча правящих партий была посвящена презентации списка кандидатов на выборы – в нем представлены все члены действующего правительства. На прошлых выборах в 2022 году ФИДЕС и христианские демократы получили 135 из 199 мест в парламенте, обеспечив Орбану еще один срок на посту премьера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о существовании секретного соглашения между Брюсселем, Киевом и венгерской оппозицией.

    Орбан также обвинил власти Украины в попытке вмешаться в выборы в Венгрии.

    Он отметил, что Украина шантажирует Венгрию вопросом поставок энергоносителей.

    27 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Новак рассказал, когда иссякнут разведанные запасы нефти России

    Новак сообщил о запасах нефти в России на 62 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что при текущих темпах добычи запасов нефти в России хватит на 62 года, но ежегодная разведка позволяет пополнять ресурсы.

    Новак сообщил, что запасы нефти в России при нынешних объемах добычи рассчитаны на 62 года, передает РИА «Новости». По его словам, это не означает, что через 62 года нефть полностью закончится, поскольку ежегодно за счет геологоразведки и бурения на баланс ставятся новые объемы черного золота.

    Он подчеркнул, что задача государства – поддерживать обеспеченность запасами нефти в диапазоне от 30 до 50 лет, чтобы сохранять стабильный баланс. Новак отметил, что правительство, Министерство природных ресурсов и геологи постоянно ведут поиски и бурение для увеличения запасов.

    Выступая на открытой встрече в образовательном центре «Сириус», Новак представил свежие данные по экспорту нефти и нефтепродуктов из России. Согласно его презентации, экспорт нефти в 2025 году составит 238 млн тонн, что на 1% меньше, чем в 2024 году, когда показатель составлял 240 млн тонн.

    Экспорт нефтепродуктов, согласно данным Минэкономразвития, в 2025 году достигнет 114 млн тонн, что на 7% ниже показателя за 2024 год, который составил 122,5 млн тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роснедр заявил, что запасы нефти в России практически неисчерпаемы. Новак прогнозировал, что Россия сохранит лидерство на нефтяном рынке Азии. Эксперты отмечали, что российские резервы нефти остаются востребованными для развития экономики.

    25 февраля 2026, 21:25 • Новости дня
    Сийярто: «Дружбу» блокируют организаторы взрывов на «Северных потоках»
    @ Никитин Николай/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» на данный момент блокируются на Украине теми же лицами, которые, по мнению главы МИД Венгрии Петера Сийярто, организовали теракт на газопроводах «Северный поток» в 2022 году.

    Об этом министр заявил на встрече с гражданами в Кишкунлацхаза, передает ТАСС.

    Сийярто назвал позором тот факт, что расследование диверсии на «Северных потоках» в Евросоюзе до сих пор не завершено. По его словам, некоторые европейские лидеры не просто игнорируют этот инцидент, но и «чествуют преступников как героев».

    «И вновь те же люди, которые взорвали газопровод «Северный поток», сегодня блокируют транспортировку сырья по нефтепроводу «Дружба». Мы не должны этого допускать», – заявил Сийярто.

    Министр подчеркнул, что защита трубопроводов, по которым поставляются нефть и газ в Венгрию, является важнейшей задачей. Он отметил, что подобные атаки нельзя исключать и к ним нужно быть готовыми, добавив, что правительство страны уже приняло меры для предотвращения попыток взрывов на трубопроводах.

    Ранее Венгрия и Словакия приняли решение использовать стратегические резервы нефти после остановки поставок по трубопроводу «Дружба» на фоне действий Украины.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» могут возобновиться не ранее марта.

    Сийярто сообщал о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба».

    26 февраля 2026, 09:48 • Новости дня
    Орбан направил войска на защиту энергообъектов от диверсий Украины

    Орбан направил военных для охраны энергетики от диверсий Украины

    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава венгерского правительства Виктор Орбан распорядился задействовать армию для обороны ключевых узлов энергетики после получения разведданных о готовящихся на Украине атаках, сообщает Politico.

    Виктор Орбан обвинил украинские власти в намерении саботировать работу национальной инфраструктуры, пишет Politico.

    «Я заслушал доклады служб нацбезопасности и вижу, что Украина готовит дальнейшие действия, направленные на срыв работы венгерской энергосистемы», – заявил Орбан.

    Орбан сообщил, что распорядился усилить охрану критической энергетической инфраструктуры страны, подчеркнув, что военные и необходимое оборудование будут размещены у ключевых объектов.

    Кроме того, Орбан уточнил, что дополнительные силы полиции начнут патрулировать электростанции, распределительные станции и центры управления. Также введен запрет на полеты в районе Сабольч-Сатмар-Берег на северо-востоке Венгрии, граничащей с Украиной.

    Обострение ситуации произошло на фоне приближающихся парламентских выборов в Венгрии и разногласий между Орбаном и его соперником Петером Мадьяром, которого Орбан обвиняет в поддержке Киева и Брюсселя. Мадьяр в ответ обвиняет Орбана в коррупции и росте цен на топливо в Венгрии, сравнивая их с более низкими ценами в соседних странах.

    На прошлой неделе Орбан заблокировал выделение Украине финансовой помощи Европейского союза, а ранее совместно со словацким премьером Фицо выразил недовольство медленными темпами ремонта нефтепровода «Дружба», поставляющего российскую нефть.

    Украинская сторона заявляет, что трубопровод был поврежден в результате российского авиаудара и все еще ремонтируется.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрия смогла предотвратить риски для своей энергетической системы из-за препятствий Киева транзиту углеводородов по магистрали «Дружба».

    По мнению главы МИД Венгрии Петера Сийярто, поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» блокируются на Украине теми же лицами, которые организовали теракт на газопроводах «Северный поток» в 2022 году.

    Венгрия и Словакия приняли решение использовать стратегические резервы нефти после остановки поставок по трубопроводу «Дружба» на фоне действий Украины.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» могут возобновиться не ранее марта.

    Сийярто сообщал о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба».

    27 февраля 2026, 00:34 • Новости дня
    Венгрия развернула войска и средства ПВО для защиты от Украины
    @ TAMAS VASVARI/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Число военных вертолетов в восточной части Венгрии увеличили для охраны ключевых энергетических объектов и перехвата медленных целей.

    Венгрия удвоила количество вертолетов у границы с Украиной для защиты критически важных энергообъектов, сообщил министр обороны страны Криштоф Салаи-Бобровницки, передает РИА «Новости».

    Вертолетный потенциал на востоке страны увеличили для перехвата воздушных целей, которые летают слишком низко и медленно для стандартных систем ПВО, отметил министр.

    Салаи-Бобровницки добавил, что по предложению министерства энергетики был составлен список из 20 критически важных объектов, вокруг которых с пятницы начнут разворачивать войска для их охраны. Для усиления защиты армия Венгрии также получила новые средства радиоэлектронной борьбы.

    Премьер-министр Виктор Орбан ранее отметил, что страна намерена усилить охрану своей энергоинфраструктуры, чтобы предотвратить возможные враждебные действия со стороны Украины. По его словам, военные, техника и полиция будут патрулировать ключевые объекты в усиленном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан распорядился задействовать армию для защиты ключевых энергетических объектов после получения разведданных о возможных атаках с Украины.

    Марк Рютте отметил важность Венгрии для НАТО после того, как Будапешт заблокировал крупный кредит для Киева.

    Дмитрий Песков назвал действия киевских властей по трубопроводу «Дружба» саботажем. Будапешт и Братислава продолжают последовательно защищать свои экономические интересы в условиях текущей ситуации.

    25 февраля 2026, 14:35 • Новости дня
    Сийярто: Украина превратила конфликт с Россией в прибыльную бизнес-модель
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Венгрии заявил, что Украина получает от Евросоюза больше денег, чем способна заработать ее экономика, и назвал конфликт бизнес-моделью страны.

    Украина превратила продолжающийся конфликт с Россией в прибыльную бизнес-модель, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая в парламенте. По его словам, Украина получает от фондов Евросоюза больше средств, чем могла бы дать ее собственная экономика, передает ТАСС.

    «Ситуация такова, что на Украине война – это бизнес-модель. Дело в том, что она получает из фондов Европейского союза больше денег, чем могла бы дать вся украинская экономика», – отметил Сийярто.

    Министр уточнил, что с начала конфликта Евросоюз предоставил Киеву 193 млрд евро, что втрое превышает сумму, полученную Венгрией с 2004 года. По его словам, сейчас Брюссель планирует выделить Украине дополнительный «военный кредит» на 90 млрд евро сроком на два года, который, как выразился Сийярто, не будет возвращен, а также 360 млрд евро из бюджета ЕС на 2028–2034 годы.

    Кроме этого, по словам главы МИД, ЕС совместно с западными странами и международными организациями намерен предоставить Украине в течение десяти лет 1,5 трлн долларов, из которых 800 млрд пойдут на восстановление, а 700 млрд – на военные нужды. Сийярто подчеркнул, что венгерское правительство не поддержит такие планы и не будет финансировать Украину за счет своих граждан, назвав подобную инициативу неприемлемой.

    Ранее Сийярто подтвердил блокировку Венгрией санкций против России и кредита на Украину из-за остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Также он заявил, что Венгрия получила от России информацию о полном устранении всех повреждений на нефтепроводе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт выступает против вступления Украины в Европейский союз, считая, что это приведет к втягиванию объединения в конфликт с Россией.

    27 февраля 2026, 14:54 • Новости дня
    Новак: Экспорт нефти из России в 2025 году снизился на 1%
    @ Александр Миридонов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экспорт нефти из России в 2025 году составил 238 млн тонн, что примерно на 1% меньше, чем годом ранее, следует из презентации вице-премьера Александра Новака.

    По данным презентации, экспорт нефтепродуктов снизился почти на 7% и достиг 114 млн тонн, передает РИА «Новости». Эти сведения были представлены на открытой встрече в образовательном центре «Сириус».

    В 2024 году экспорт нефти вырос на 2,4% и достиг 240 млн тонн. Экспорт нефтепродуктов за тот же период составил 122,5 млн тонн, как сообщило Минэкономразвития.

    Новак отдельно подчеркнул, что Россия намерена снизить дисконт на свою нефть до 10 долларов за баррель. «В лучшие времена, я имею в виду уже в санкционном периоде, у нас дисконт на нефть был на уровне примерно около 10 долларов за баррель. И мы будем стремиться, чтобы эта цифра дисконта снижалась примерно до этого уровня. Работаем в этом направлении», – сообщил вице-премьер.

    Ранее Кремль признал падение нефтегазовых доходов России.

    Глава Минфина Антон Силуанов спрогнозировал снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете России.

    25 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Орбан решил усилить защиту энергообъектов Венгрии от Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении усилить защиту ключевой энергетической инфраструктуры страны.

    По его словам, украинское правительство оказывает давление на Венгрию и Словакию через нефтяную блокаду, а также готовит новые шаги, направленные на срыв работы венгерской энергетической системы, передает ТАСС.

    «Мы не поддадимся шантажу. Я приказал усилить защиту критически важной энергетической инфраструктуры. Венгрию не удастся шантажировать», – написал Орбан в соцсетях.

    На прошлой неделе Венгрия пригрозила прекратить поставки газа и электричества на Украину.

    Ранее Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство нового нефтепровода.

    27 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    Reuters: Киев экспортировал нефть по «Дружбе»
    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    До остановки прокачки по магистрали «Дружба» через систему поставлялась не только российская, но и украинская нефть, однако объемы последних были значительно меньше, пишет Reuters.

    Один из источников Reuters заявил, что Киев ежемесячно закачивал около 40 тыс. т собственной нефти в трубопровод, передает РБК. Другие собеседники подтвердили наличие экспорта, однако точные объемы не уточнили. Один из источников добавил, что за несколько месяцев до прекращения прокачки Украина осуществляла поставки нефти в Европу через трубопровод «Одесса – Броды».

    Агентство отмечает, что прекращение поставок по «Дружбе» в Венгрию и Словакию лишило Киев важного источника доходов для покрытия дефицита бюджета. По словам источников, если ситуация останется неизменной, Украине, возможно, придется прекратить добычу нефти.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» могут возобновиться не ранее марта. Словакия обвинила Киев в нефтяном шантаже через трубопровод «Дружба».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Киева по «Дружбе» саботажем.

    25 февраля 2026, 15:48 • Новости дня
    Венгрия и Словакия начали использовать кризисные резервы нефти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия и Словакия приняли решение использовать стратегические резервы нефти после остановки поставок по трубопроводу «Дружба» на фоне действий Украины, сообщила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

    Венгрия и Словакия объявили о начале использования своих кризисных запасов нефти из-за перерыва поставок по трубопроводу «Дружба», передает РИА «Новости».

    Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила: «И Венгрия, и Словакия подтвердили, что они начали отпускать свою запасную нефть. Такие запасы хранятся всеми государствами-членами именно для того, чтобы справляться с подобными ситуациями».

    На брифинге в Брюсселе она подчеркнула, что решение о задействовании резервов принято после того, как поставки нефти по «Дружбе» прекратились по инициативе Украины. Итконен добавила, что подобные запасы имеются у всех стран ЕС для подобных экстренных случаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии и Сербии обсудили ускорение подготовки к строительству нового нефтепровода для повышения стабильности поставок энергоресурсов.

    Как заявил глава Венгрии Венгрии Петер Сийярто, прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» стало результатом сговора Киева и Брюсселя.

    Правительство Словакии попросило Еврокомиссию провести инспекцию трубопровода «Дружба» на Украине для проверки его пригодности к транспортировке нефти.

    24 февраля 2026, 22:15 • Новости дня
    Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство нового нефтепровода

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Венгрии и Сербии обсудили ускорение подготовки к строительству нового нефтепровода, который повысит стабильность поставок энергоресурсов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Мы договорились о дальнейшем ускорении подготовительных работ к строительству нефтепровода между двумя странами. Новый транспортный маршрут значительно повысит безопасность поставок нефти в наши страны», – приводит РИА «Новости» сообщение Сийярто в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

    Во вторник, 24 февраля, глава МИД Венгрии провел переговоры с министром горного дела и энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.

    В настоящее время Венгрия получает нефть по нефтепроводу «Дружба», однако стороны рассматривают альтернативные маршруты для диверсификации поставок. Детали о сроках запуска строительства и технических характеристиках будущего нефтепровода пока не приводятся.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Венгрии Виктор Орбан объяснил, как Украина шантажирует Венгрию энергоносителями. Сийярто сообщил о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба». Британия вывела нефтепровод «Дружба» из-под санкций.

    25 февраля 2026, 16:54 • Новости дня
    Силуанов спрогнозировал снижение доли нефтегазовых доходов бюджета России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 2026 году Россия сократит зависимость федерального бюджета от нефтегазовых поступлений, сосредоточив основное внимание на развитии других секторов экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

    Министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24» отметил, что Россия постепенно сокращает зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов. По словам министра, «мы все меньше и меньше ориентируемся на углеводороды, нефтегазовые доходы».

    Силуанов подчеркнул, что в 2026 году доля нефтегазовых поступлений составит менее 20% от общего объема федерального бюджета. Министр считает такую тенденцию нормальной, поскольку основная ставка делается на развитие экономики, а не на сырьевые ресурсы.

    Ранее Силуанов отмечал необходимость снизить зависимость бюджета от нефтегазовых доходов и минимизировать процентные риски. Как писала газета ВЗГЛЯД, министр уточнил параметры бюджетного правила и пересмотрел методики субсидирования, чтобы снизить нагрузку на бюджет при внешних шоках.

    Также Силуанов подчеркивал, что министерство не планирует увеличивать налоговую нагрузку на нефтяные и нефтеперерабатывающие организации. Он отмечал, что любые дополнительные изъятия могли бы негативно повлиять на цены внутри страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская экономика не перешла в минус, несмотря на падение нефтяных цен и впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смог компенсировать рост доходов от ненефтегазового сектора. Сейчас соотношение доходов бюджета составляет 70 к 30 в пользу ненефтегазового сектора против 50 к 50 восемь лет назад, заявили в ФНС.


    25 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    Минфин США разрешил перепродажу венесуэльской нефти на Кубу

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США позволят коммерческие и гуманитарные поставки нефти венесуэльского происхождения на Кубу, исключая сделки с военными структурами, сообщило управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

    Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) сообщило о готовности рассматривать заявки на соответствующие лицензии, передает РИА «Новости». Ведомство уточнило условия выдачи разрешений в специальном разделе своего сайта.

    «OFAC будет применять благоприятную лицензионную политику в отношении отдельных заявок на получение лицензий, предусматривающих разрешение на перепродажу нефти венесуэльского происхождения для использования на Кубе», – подчеркивается в сообщении.

    Данная мера распространяется исключительно на коммерческое и гуманитарное использование сырья. При этом операции, связанные с кубинскими военными, спецслужбами или госучреждениями, под действие льготной политики не подпадают.

    В конце января президент Дональд Трамп утвердил указ о возможных пошлинах для поставщиков топлива в Гавану. Посол России Виктор Коронелли ранее указывал на обострение дефицита горючего на острове из-за прекращения венесуэльского импорта.

    Минфин США в феврале запретил транзакции с Кубой в рамках лицензии на операции с венесуэльской нефтью.

    Посольство России на Кубе назвало фейком сообщения о направлении в порт Гаваны российского судна с 200 тыс. баррелей нефти.

    Вице-премьер Александр Новак заявил о работе по оказанию помощи Кубе из-за перебоев с топливом.

    Куба осудила введение США полной блокады поставок топлива на остров.

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Пакистан начал войну с Афганистаном из-за британской линии

    Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану. Исламабад обвинил талибов в том, что они «превратились в колонию Индии» и собрали в стране «террористов со всего мира». Российский МИД призвал стороны вернуться за стол переговоров для разрешения всех разногласий политико-дипломатическим путем. К чему приведет очередная эскалация в регионе и что она значит для Москвы? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

      Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    •
