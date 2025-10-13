Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
Силуанов признал сложность планового охлаждения экономики России
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему сложные меры по охлаждению экономики необходимы для будущего снижения процентных ставок и роста доходов.
По его словам, плановое охлаждение экономики – это сложная, но необходимая политика, чтобы снизить процентные ставки, передает ТАСС.
«Поскольку, действительно, вот это плановое охлаждение, о котором мы говорим, – это тяжелая, сложная политика, но она необходима для того, чтобы процентные ставки снизились, чтобы ресурсы появились, и с тем, чтобы реальные доходы, в конце концов, населения могли иметь новое качество роста», – подчеркнул Силуанов.
Глава Минфина также затронул ситуацию в нефтегазовом секторе, отметив, что компании отрасли работают с напряжением. По его словам, министерство не планирует увеличивать налоговую нагрузку на нефтяные и нефтеперерабатывающие организации. Силуанов пояснил, что любые дополнительные изъятия могли бы негативно сказаться на ценах внутри страны.
