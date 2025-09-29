В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.5 комментариев
Названы доходы бюджета России от НДС в 2026 году
Спрогнозирован рост доходов бюджета России от НДС до 20,7 трлн рублей к 2028 году
Поступления доходов от налога на добавленную стоимость в федеральный бюджет России в 2026 году составят 17,5 трлн рублей, в 2027 году – 19,3 трлн рублей, а в 2028 году – 20,7 трлн рублей.
Эти цифры содержатся в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026–2028 годы, передает ТАСС.
В тексте отмечено, что динамика прогнозируемых поступлений внутреннего НДС зависит от проектируемых изменений налогового законодательства, включая изменения основной ставки налога и порядка уплаты его при применении упрощенной системы налогообложения. Кроме того, значение имеет увеличение номинального объема ВВП и изменение структуры налоговой базы.
В документе также объясняется, что поступления ввозного НДС будут расти за счет увеличения стоимостных объемов импорта, изменений его структуры, а также положительного влияния курса доллара. Проектируемое повышение основной ставки налога и внедрение системы подтверждения ожидания товаров при поставках из стран ЕАЭС также повлияют на динамику поступлений.
Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил об ожидаемых доходах бюджета из-за налога на игорный бизнес и предложенного снижения порога по НДС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии рисков для инвестклимата из-за повышения НДС.
Напомним, Минфин предложил изменения в Налоговый кодекс для финансирования обороны и безопасности. Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил налоговые изменения новыми вызовами для безопасности России.