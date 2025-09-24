Минфин предложил изменения в Налоговый кодекс для финансирования обороны и безопасности

Tекст: Вера Басилая

Минфин внес в правительство пакет изменений в Налоговый кодекс, большая часть которых предназначена для финансирования обороны и обеспечения безопасности страны, следует из сообщения на сайте Минфина.

Так, с 2026 года стандартная ставка НДС будет увеличена с 20% до 22%, при этом льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров, таких как продукты, лекарства, товары для детей. В сфере игорного бизнеса вводятся новые налоги: букмекеры будут платить 5% от принятых ставок и 25% налога на прибыль. Это повысит прозрачность отрасли и обеспечит учет реальных финансовых результатов компаний.

Порог доходов для перехода на обязательную уплату НДС при упрощенной системе снижается с 60 млн до 10 млн рублей. Эта мера направлена против схем искусственного дробления бизнеса для минимизации налогов и обеспечит более плавный переход к общим условиям налогообложения для растущих компаний.

Изменяется и система льготных тарифов страховых взносов для МСП: для торговли, строительства, добычи устанавливаются общие тарифы (30% до предельной базы и 15% свыше базы), а приоритетные отрасли (обработка, производство, транспорт, электроника и другие) сохраняют пониженные ставки. Минфин отмечает, что изначально льготы вводились для борьбы с безработицей во время ковида, но теперь их формат оптимизируется.

С 2026 года коммерческие организации обязаны будут исчислять страховые взносы за руководителей, если выплачивают им зарплату ниже МРОТ, исходя из размера МРОТ, чтобы перекрыть схемы ухода от налогов через фиктивные выплаты.

Также расширяются возможности применения федерального инвестиционного налогового вычета – льгота будет доступна для всех компаний, входящих в одну группу с инвестором, независимо от отрасли.

Минфин подчеркивает, что стратегический приоритет изменений – финансовое обеспечение оборонных нужд, поддержка семей участников спецоперации на Украине, оснащение армии и модернизация оборонной промышленности. Новые нормы в случае их утверждения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Ранее Минфин внес проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.

Минфин заявил, что расходы на детский бюджет за три года превысят 10 трлн рублей.

Соцобязательства и безопасность России названы приоритетами бюджета Минфин.