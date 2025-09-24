Минфин: Трехлетний «детский бюджет» превысит 10 трлн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Рассчитанный с 2026 по 2028 годы «детский бюджет» превысит 10 трлн рублей, средства планируется направить на финансирование ключевых социальных программ для поддержки семей с детьми, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Проект бюджета предусматривает ежегодную семейную выплату в виде возмещения части уплаченного НДФЛ для граждан, имеющих двух и более детей, начиная с 2026 года. Главное условие для получения выплаты – соответствие критерию нуждаемости.

Реализация программы материнского капитала будет продолжена до 2030 года с ежегодной индексацией выплат на уровень инфляции. Также появится возможность для семей использовать остатки средств материнского капитала без ограничения по целевому назначению.

Совокупный объем финансирования на эти задачи за три года составит более 1,8 трлн рублей. Эти инициативы направлены на укрепление демографической политики и повышение качества жизни семей.

Ранее Министерство финансов инициировало выделение дополнительных 230 млрд рублей на поддержку программ льготной ипотеки в 2025 году.

До этого глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что бюджет на ближайшие три года призван поддержать смягчение текущей денежно-кредитной политики.