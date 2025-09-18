Силуанов назвал задачу бюджета на следующие три года

Министр финансов Силуанов заявил о задаче смягчить ДКП в трехлетнем бюджете

Tекст: Вера Басилая

Министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме заявил, что задача бюджета России на следующие три года – оказать поддержку смягчению денежно-кредитной политики, передает ТАСС.

Он отметил, что вопросы стимулирования или охлаждения экономики относятся к компетенции финансовых властей: «Вопросы стимулирования или охлаждения экономики относятся к финансовым властям, в первую очередь – к бюджету и ДКП», – подчеркнул Силуанов.

Министр пояснил, что два основных инструмента воздействия на экономику – это бюджет и банковская система через ключевую ставку и бюджетные импульсы.

Силуанов также заверил, что федеральный бюджет обеспечит выполнение всех обязательств, несмотря на любые внешние ограничения. Он подчеркнул, что изменения на внешних рынках не должны отразиться на получателях бюджетных средств, пенсионерах и семьях с детьми. Министр добавил, что бюджет должен реализовать все имеющиеся возможности в грядущей трехлетке.

Ранее Силуанов заявил, что формирование бюджета с выверенными приоритетами является основной стратегической задачей министерства финансов.

Также глава Минфина сообщал, что до конца года планируется провести приватизационные сделки, которые могут привнести в бюджет до 100 млрд рублей.

По словам министра, проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов намерены формировать по принципам, закрепленным в законодательстве.