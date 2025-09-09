Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.0 комментариев
Силуанов раскрыл главную задачу Минфина
Силуанов: Главная задача Минфина – составление бюджета
Формирование бюджета с выверенными приоритетами является основной стратегической задачей министерства финансов, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
Составление бюджета с тщательно определенными приоритетами является одной из главных задач министерства, сказал Силуанов в интервью РБК.
Важно определить ключевые направления использования бюджетных ресурсов, чтобы они приносили пользу стране.
Силуанов пояснил, что через бюджетную систему перераспределяется примерно 36-37% валового национального продукта.
«И о том, как эти деньги работают, куда эти деньги будут направлены, как эти деньги работают, в первую очередь, еще раз повторюсь, на людей, на наших граждан. Как эти деньги обеспечивают наш технологический суверенитет и геополитические наши задачи. Вот это ключевая задача министерства финансов», – указал министр.
Минфин в обсуждениях с отраслевыми ведомствами стремится находить наиболее взвешенные и оптимальные решения для бюджета страны. По словам Силуанова, поиск сбалансированного «зерна» в финансовом плане государства – это настоящее искусство.
Также глава Минфина сообщал, что до конца года планируется провести приватизационные сделки, которые могут привнести в бюджет до 100 млрд рублей.
По словам министра, проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов намерены формировать по принципам, закрепленным в законодательстве.