Силуанов раскрыл главную задачу Минфина

Силуанов: Главная задача Минфина – составление бюджета

Tекст: Алексей Дегтярев

Составление бюджета с тщательно определенными приоритетами является одной из главных задач министерства, сказал Силуанов в интервью РБК.

Важно определить ключевые направления использования бюджетных ресурсов, чтобы они приносили пользу стране.

Силуанов пояснил, что через бюджетную систему перераспределяется примерно 36-37% валового национального продукта.

«И о том, как эти деньги работают, куда эти деньги будут направлены, как эти деньги работают, в первую очередь, еще раз повторюсь, на людей, на наших граждан. Как эти деньги обеспечивают наш технологический суверенитет и геополитические наши задачи. Вот это ключевая задача министерства финансов», – указал министр.

Минфин в обсуждениях с отраслевыми ведомствами стремится находить наиболее взвешенные и оптимальные решения для бюджета страны. По словам Силуанова, поиск сбалансированного «зерна» в финансовом плане государства – это настоящее искусство.

Также глава Минфина сообщал, что до конца года планируется провести приватизационные сделки, которые могут привнести в бюджет до 100 млрд рублей.

По словам министра, проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов намерены формировать по принципам, закрепленным в законодательстве.