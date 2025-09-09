Силуанов разъяснил подход к формированию бюджета на 2026 год

Tекст: Алексей Дегтярев

Использование бюджетного правила обеспечивает устойчивость и независимость бюджета от колебаний цен на энергоресурсы и западных санкций, сказал Силуанов РБК.

Силуанов отметил, что бюджет должен быть «железобетонной конструкцией», выполняющей роль щита против санкций, направленных на ослабление российской экономики и финансов.

Министр напомнил, что Центробанк внимательно анализирует дефицит бюджета и его влияние на денежно-кредитную политику, а снижение дефицита создает условия для более мягкой монетарной политики и увеличения возможностей коммерческого кредитования.

В основу бюджетного правила заложены два компонента: ограничение расходов в зависимости от ненефтегазовых доходов и расчет доходов исходя из цен на нефть, а также формирование резервов для использования в период низких цен. Силуанов связал текущие высокие процентные ставки с повышенным бюджетным импульсом прошлых лет и подчеркнул необходимость сбалансированного бюджета для стабилизации денежно-кредитной политики.

В ЦБ ожидают расширения социальных расходов, что может привести к необходимости ограничения других направлений расходов. Силуанов назвал оптимизацию обязательной ежегодной процедурой, подчеркнув, что заявки ведомств в три раза превышают утвержденные расходы, и приоритеты пересматриваются ежегодно.

Министр отметил, что Минфин предпочитает консервативный подход при прогнозировании, не закладывается на снятие санкций или оптимистические цены на нефть. В проекте бюджета на 2026 год заложена средняя цена нефти Urals в 59 долларов за баррель. Центробанк ожидает сокращения ликвидной части ФНБ и допускает снижение базовых цен на нефть и газ в бюджете.

Также Силуанов заявлял, что со стороны американских компаний фиксируется интерес к инвестициям в российскую экономику.