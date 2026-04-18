Reuters: Два торговых судна обстреляли в Ормузском проливе

Reuters: Два торговых судна атаковали при пересечении Ормузского пролива

Tекст: Мария Иванова

Инциденты произошли при попытке судов пересечь стратегически важный маршрут, передает РИА «Новости».

По данным агентства Reuters, ссылающегося на источники в сфере морской безопасности, атаки последовали за заявлением Тегерана об изменении режима судоходства.

«По меньше мере два торговых судна сообщили, что были обстреляны при попытке пересечь Ормузский пролив в субботу», – цитирует издание своих собеседников. Подробности нападений и характер повреждений кораблей пока не раскрываются.

Накануне представитель иранского военного командования Эбрахим Зольфагари объявил о возвращении контроля над проливом в ответ на действия США. При этом ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи обещал сохранить свободный проход для коммерческих судов на время перемирия в Ливане.

В субботу Тегеран восстановил военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады. Ранее иранские власти временно приостановили пропуск коммерческих судов на фоне нарушения перемирия.

До этого торговые корабли неоднократно подвергались обстрелам в данной акватории.