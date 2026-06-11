Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.0 комментариев
Трамп пригрозил разбомбить Иран «к чертовой матери»
Fox News: Трамп пригрозил разбомбить Иран
Американский президент Дональд Трамп пригрозил разбомбить Иран «к чертовой матери», если тот не пойдет на сделку с Вашингтоном, сообщает Fox News.
«Мы разбомбим их к чертовой матери завтрашней ночью», – приводит слова Трампа Fox News.
Корреспондент также заявил, что глава Белого дома разговаривал с высокопоставленными иранскими чиновниками. По его словам, неназванные представители руководства Ирана якобы просили американского президента прекратить бомбардировки, передает РИА «Новости».
«Президент сказал мне, что бомбардировки скоро прекратятся», – заявил корреспондент телеканала.
Трамп сообщил, что по Ирану за последнюю волну атак американские силы выпустили 49 ракет Tomahawk.
Как писала газета ВЗГЛЯД, CENTCOM подтвердило, что США начали наносить удары по Ирану.
Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по двум судам в Ормузском проливе.