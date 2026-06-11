КСИР атаковал два судна в Ормузском проливе

США нанесли серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache

Tекст: Катерина Туманова

«Силы CENTCOM нанесли удары по иранским системам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям наблюдения вблизи Ормузского пролива высокоточными боеприпасами с истребителей ВВС и ВМС США. Операция стала соразмерным ответом на недавние атаки на американские войска и международные торговые суда, следующие через региональные воды», – сказано в сообщении Центрального командования в соцсети Х.

Там добавили, что американские войска сохраняют бдительность и готовы защищаться от неоправданной иранской агрессии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache.

CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения. Al Arabiya узнал о ненамеренном ударе Ирана по американскому вертолету.