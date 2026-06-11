Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.0 комментариев
КСИР атаковал два судна в Ормузском проливе
Иранский КСИР сообщил об ударах по двум судам в Ормузском проливе
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по двум судам в Ормузском проливе, сообщил КСИР.
«Нанесены удары по двум судам, которые пытались незаконно пересечь Ормузский пролив», – приводит текст заявления ВМС КСИР РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.
Как писала газета ВЗГЛЯД, центральный штаб военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» объявил о полном закрытии Ормузского пролива для любых типов судов и о намерении атаковать всех нарушителей запрета.
CENTCOM сообщило, что США начали наносить удары по Ирану.