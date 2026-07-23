Государства – это социальные организмы, и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.0 комментариев
Рубио заявил о мирной ядерной программе Саудовской Аравии
Рубио заявил о гарантиях США гражданской ядерной программы Саудовской Аравии
Эр-Рияд планирует развивать гражданскую ядерную энергетику при поддержке Вашингтона, соблюдая строгие меры контроля для предотвращения создания ядерного оружия, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Саудовская Аравия намерена развивать мирную ядерную программу, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в рамках министерских мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.
«Саудовская Аравия стремится к мирной ядерной программе», – подчеркнул глава американской дипломатии.
Партнерство двух государств предусматривает надежные гарантии, исключающие возможность создания ядерного оружия, передает ТАСС.
Любое соглашение США о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики обязательно будет включать меры контроля, сообщает РИА «Новости».
Рубио добавил, что договоренности с любой страной мира в этой области должны базироваться на строгих гарантиях безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома.
Накануне американский президент одобрил договор о создании саудовской инфраструктуры для обогащения урана.
Наследный принц Мухаммед бен Салман нацелился на развитие гражданской ядерной программы ради диверсификации энергетики.