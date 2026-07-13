Хуситы объявили о прекращении перемирия с Саудовской Аравией

Tекст: Валерия Городецкая

Повстанцы-хуситы заявили, что соглашение о прекращении огня перестало действовать после атаки Эр-Рияда на международный аэропорт Саны, передает РИА «Новости».

«Преступный саудовский режим нанес удар по аэропорту Саны, тем самым положив конец этапу деэскалации и режиму прекращения огня», – подчеркивается в официальном сообщении министерства иностранных дел правительства хуситов.

Представители движения добавили, что саудовское королевство «понесет полную ответственность за этот обстрел и любые его последствия». До нынешнего обострения стороны конфликта воздерживались от взаимных ударов с октября 2022 года.

В апреле прошлого года ВВС США нанесли авиаудары по позициям хуситов в международном аэропорту Саны. Осенью лидер движения «Ансар Аллах» приказал приостановить атаки на торговые суда в Красном море

В июне текущего года повстанцы объявили акваторию закрытой для израильских кораблей.