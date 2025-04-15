WSJ сообщила о подготовке йеменскими ополченцами наступления на хуситов

Ополченцы Йемена готовят наступление на позиции движения «Ансар Аллах»

Tекст: Ирма Каплан

Йеменские ополченцы планируют наземное наступление против хуситов, в частности, сторонников «Ансар Алла», в попытке воспользоваться бомбардировками США, заявляют официальные лица Йемена и США в материале The Wall Street Journal (WSJ).

«Лояльные правительству йеменские ополченцы готовы вытеснить хуситов, по крайней мере, с части побережья Красного моря, которую они контролировали в течение десятилетия с тех пор, как захватили власть на большей части северо-запада страны», – пишет газета.

Уточняется, что в случае успешного наступления на порт Ходейда ополченцы смогут выбить хуситов и с других территорий на побережье.

Американские источники сообщили WSJ, что ополченцы уже проконсультировались о направлениях возможного наступления у частных военных компаний США. Кроме того, идею наступления одобрили в ОАЭ. США допускают поддержку наземной операции ополченцев, но решения еще нет, к тому же брать на себя основную роль в наступлении ополченцев не намерены, уточняет ТАСС.

Противостояние между правительственными силами Йемена и сторонниками движения «Ансар Аллах» длится с 2014 года. Когда в конфликт вмешалась коалиция во главе с Саудовской Аравией, гражданская война в Йемене привела к гуманитарной катастрофе. Когда обострился конфликт в Газе в 2023 году, хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не допустят связанным с ним судам пересекать воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

После введения режима прекращения огня в Газе в середине января 2025 года нападения хуситов на воде приостановились, но периодически возобновлялись. В марте президент США Дональд Трамп отдал приказ о массированных ударах по объектам хуситов. В ответ «Ансар Аллах» атаковали американский авианосец Harry Truman.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВВС США нанесли авиаудары по позициям хуситов в международном аэропорту Саны. По информации телеканала Al Arabiya, удары произошли в столице Йемена, захваченной повстанцами хуситами.