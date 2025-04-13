США атаковали позиции хуситов у аэропорта Саны

Американские ВВС нанесли удары по объектам хуситов в аэропорту Саны

Tекст: Денис Тельманов

Соединенные Штаты нанесли авиаудары по позициям мятежного движения «Ансар Аллах» в районе международного аэропорта Саны, пишет ТАСС. По информации телеканала Al Arabiya, удары произошли в столице Йемена, захваченной повстанцами хуситами. Также сообщается о трех авиаударах по складам хуситов в округе Бани-Матар в провинции Сана, а также обстрелах объектов «Ансар Аллах» в округе Бани-Хушайш. О жертвах пока информации нет.

Авианалеты стали частью более широкой кампании, начатой США 15 марта по указанию президента Дональда Трампа. Целью операции является защита американских интересов и обеспечение свободы судоходства в регионе, как заявило Центральное командование ВС США.

В ответ на действия США движение «Ансар Аллах» атаковало американский авианосец Harry Truman в северной части Красного моря, использовав ракеты и беспилотники. Однако информация о возможных повреждениях корабля на сегодняшний день отсутствует.

Бэкграунд (747 знаков)

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли серию воздушных ударов по техническому училищу в провинции Эль-Бейда в Йемене. В результате авиаудара США по дому в Сане погибли три человека и шесть получили ранения, сообщил представитель министерства здравоохранения йеменских хуситов. Вооруженные силы хуситов использовали крылатые ракеты и беспилотники для атаки на американский авианосец Harry Truman и его сопровождающие корабли в Красном море.