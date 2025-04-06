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    Илья Ухов Илья Ухов Ливия преподала урок борьбы с замещающей миграцией

    Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.

    13 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевшего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

    11 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    5 комментариев
    6 апреля 2025, 22:32 • Новости дня

    Три человека погибли при авиаударе США по дому в столице Йемена Сане

    США нанесли авиаудар по дому в Сане, есть жертвы

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаудара США по дому в Сане погибли три человека и шесть получили ранения, сообщил представитель министерства здравоохранения йеменских хуситов.

    Как передает РИА «Новости», три человека погибли и шесть получили ранения в результате авиаудара США по дому в столице Йемена Сане. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения правительства йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов) Анис аль-Асбахи. Он отметил, что авиаудар был нанесен в воскресенье, 6 апреля.

    Аль-Асбахи написал в соцсети X: «По первоначальным данным, три человека погибли, шесть получили ранения в результате американского авиаудара по дому... в городе Сана в воскресенье, 6 апреля». Это нападение произошло в контексте более широких военных действий, начатых США.

    Президент США Дональд Трамп ранее, 15 марта, приказал военным предпринять «решительные и мощные» действия против движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило о начале крупномасштабной операции для защиты американских интересов в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Йемене готовится наземная операция против хуситов, которая может получить поддержку США и Саудовской Аравии, сообщил телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники. Вооруженные силы хуситов использовали крылатые ракеты и беспилотники для атаки на авианосец США Harry Truman и его сопровождающие корабли в Красном море.

    6 апреля 2025, 15:47 • Новости дня
    Дмитриев заявил об интересе американского бизнеса к работе в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что, несмотря на политическое давление, 70% американских компаний, работающих в России уже 25 лет, не покинули страну и проявляют интерес к дальнейшему сотрудничеству в энергетической и других сферах.

    Дмитриев подчеркнул, что, несмотря на политическое давление, эти компании не покинули российский рынок. Он отметил, что получает множество запросов от американских компаний, особенно в энергетической и других сферах, что свидетельствует о высоком уровне интереса к российскому рынку.

    Однако, по словам Дмитриева, российские власти будут отдавать приоритет отечественным компаниям и партнерствам с иностранными фирмами. Он выделил важность фокусирования на совместных партнерствах и сотрудничестве как наилучшую стратегию в отношениях с американским бизнесом, который, по его словам, действительно заинтересован в работе в России.

    В заключение Дмитриев отметил, что ему неизвестно об официальных запросах со стороны США на возвращение американских компаний на российский рынок.

    Также глава РФПИ сообщал, что американские компании готовы заполнить ниши, которые оставили в России европейские компании.

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    6 апреля 2025, 16:49 • Новости дня
    В Белом доме объяснили отказ ввести пошлины против России

    Белый дом: Россия не попала под пошлины США из-за переговоров по Украине

    В Белом доме объяснили отказ ввести пошлины против России
    @ REUTERS

    Россия не включена в перечень стран, против которых Соединенные Штаты вводят пошлины, из-за текущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Белый дом.

    В интервью телеканалу ABC директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт отметил, что президент США Дональд Трамп решил не смешивать вопрос пошлин с переговорным процессом, передает РИА «Новости».

    Хассетт подчеркнул важность сохранения жизней, которые теряются в ходе конфликта, и назвал обсуждение пошлин контрпродуктивным в условиях попыток достигнуть мира. Он уточнил, что это не означает, что к России будут относиться иначе, чем к другим странам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии.

    Эскалация «торговой войны» Трампа привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, причем основное падение произошло в США.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа.


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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    6 апреля 2025, 04:03 • Новости дня
    Британия и Франция обсудили миротворцев на Украине с Киевом

    Начальники штабов Британии и Франции обсудили отправку сил сдерживания в Киев

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальники генеральных штабов Британии и Франции провели переговоры в Киеве о возможной отправке сил сдерживания, которые не заменят украинские войска, но будут размещены в стратегических местах.

    Британское министерство обороны сообщило, что начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин провел встречу с главами генштабов Франции и Украины в Киеве для обсуждения возможного развертывания сил сдерживания. На встрече обсуждались структура, размер и состав будущих сил по поддержанию безопасности на Украине. Имя представителей Франции и Украины, участвовавших во встрече, не уточняется, пишет РИА «Новости».

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что по итогам парижского саммита коалиции желающих, среди которых Британия и Франция, планируется отправка на Украину сил сдерживания. Французский лидер подчеркнул, что эти силы не будут миротворческими и их целью станет сдерживание России. Они будут размещены в заранее согласованных с украинской стороной стратегически важных местах.

    В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия видит размещение иностранных миротворцев как провокацию, создающую новые факты на земле и затрудняющую мирное урегулирование конфликта. Лавров подчеркнул, что страны Запада не будут заинтересованы в согласовании условий, если контингент будет размещен на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генералы Франции и Британии посетили Киев для обсуждения условий безопасности Украины после возможного прекращения огня в текущем конфликте с Россией.

    Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих» для предоставления Украине гарантий безопасности.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер обсудили меры реагирования на новые пошлины США и ситуацию на Украине.

    Министр обороны США Пит Хегсет впервые не примет участия во встрече формата «Рамштайн» международной коалиции по военной помощи Украине, назначенной на 11 апреля в Брюсселе.

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    5 апреля 2025, 23:42 • Новости дня
    Илон Маск призвал к окончанию войны на Украине

    Маск предложил прекратить «бессмысленные смерти» на Украине, поддержав Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск выступил против продолжения конфликта на Украине, назвав его бессмысленным и требующим немедленного завершения.

    Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство в администрации Дональда Трампа, призвал к прекращению конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

    Во время своего выступления на конгрессе итальянской партии «Лига», Маск подчеркнул необходимость остановить «бессмысленные смерти» и заявил о поддержке позиции президента Трампа в вопросе достижения мира.

    Отвечая на вопрос Маттео Сальвини, лидера партии и вице-премьера Италии, Маск выразил неодобрение в отношении тех, кто способствует продолжению войн.

    Он отметил, что «мы будем бесконечно пускать молодых людей в топку без смысла» и это является «жестоким, бесчеловечным и бессмысленным». Маск заявил, что пришло время положить конец этой «бессмысленной машине смерти».

    Маск также выразил недоумение по поводу продолжения боевых действий между русскими и украинцами, задаваясь вопросом: «Почему русские и украинцы в траншеях должны убивать друг друга? Сколько еще?». Он подчеркнул необходимость завершения конфликта и достижения мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск призвал прекратить конфликт на Украине, назвав сторонников продолжения боевых действий лицемерами и лжецами.

    Он также подчеркнул необходимость остановить «машину смерти». Маск заявил о возможной волне терактов в Европе, которые создадут угрозу для жизни людей и приведут к массовым убийствам.

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    6 апреля 2025, 01:31 • Новости дня
    Хуситы атаковали авианосец США Harry Truman в Красном море

    Хуситы нанесли удары по авианосной группе США в Красном море ракетами и дронами

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы хуситов использовали крылатые ракеты и беспилотники для атаки на американский авианосец Harry Truman и его сопровождающие корабли в Красном море.

    Как передает ТАСС, йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило об атаке на американские военные корабли, включая авианосец Harry Truman, в северной части Красного моря.

    Военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что в атаке были задействованы ракетные войска и беспилотная авиация при поддержке военно-морских сил. Он также отметил, что цель атаки заключалась в предотвращении нападений США на подконтрольные хуситам регионы Йемена.

    Телеканал Al Masirah передал слова Сариа о том, что удары хуситов длились несколько часов. По его словам, также была выпущена баллистическая ракета по кораблю снабжения, входящему в состав авианосной группы. Результаты атаки и возможные повреждения кораблей не уточняются.

    Ранее, в субботу вечером, Al Masirah сообщил об ударах ВВС США по району Хафсин в Йемене, где погиб один и ранены четыре человека. Это стало ответом на активные действия хуситов, контролирующих значительные территории в Йемене.

    С середины марта США начали массированные удары по объектам хуситов по приказу президента Дональда Трампа. Операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы торговых путей. Хуситы, в свою очередь, ответили атаками на авианосец Harry Truman, используя ракеты и беспилотники. Пока информации о повреждениях авианосца не предоставлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» совершили атаку на авианосную группу США в северной части Красного моря с использованием крылатых ракет и беспилотников, нанеся значительный ущерб.

    Соединенные Штаты совершили более 36 авиаударов по территории Йемена, контролируемой хуситами, что привело к гибели и ранению людей, как сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа. Стоимость военной операции Соединенных Штатов в Йемене скоро может превысить 1 млрд долларов, а ее продолжительность – составить шесть месяцев, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников Конгресса

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    6 апреля 2025, 03:34 • Новости дня
    Стало известно об испытаниях дрона-охотника в России в апреле

    Российский дрон «Фортуна-Т» с ИИ для борьбы с украинскими катерами подготовили к испытаниям

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские специалисты планируют в апреле провести испытания беспилотника «Фортуна-Т», который предназначен для борьбы с украинскими безэкипажными катерами.

    Ведущий инженер Центра беспилотных компетенций сообщил порталу ТАСС, что в апреле в России пройдут испытания беспилотного летательного аппарата самолетного типа «Фортуна-Т». Этот дрон оснащен системой искусственного интеллекта и предназначен для охоты за украинскими безэкипажными катерами.

    Специалист объяснил, что «Фортуна-Т» будет запускаться с руки без использования вспомогательных устройств. Аппарат сможет барражировать над водной поверхностью в течение трех часов, обнаруживая катера. Как только дрон зафиксирует катер, он в автоматическом режиме наводится на него для поражения.

    Кроме того, «Фортуна-Т» оснащен тепловизором, который позволяет выявлять объекты на воде. Разработчики аппарата рассчитывают, что его испытания подтвердят высокую эффективность в условиях реальных задач Военно-морского флота РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области испытали дрон-перехватчик отряда Б.А.Р.С «Сармат», который достиг рекордной скорости 318 километров в час для беспилотников данного типа.

    В России успешно испытали новый робототехнический комплекс для штурмовых действий, способный действовать на расстоянии до 15 километров и оснащенный дневными и ночными режимами наблюдения.

    Также в России ведется разработка робота-андроида БРЧ-1, который будет использоваться в боевых условиях, а первые испытания запланированы на начало 2025 года, как рассказал генконструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков.

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    6 апреля 2025, 04:44 • Новости дня
    Маск поддержал создание зоны свободной торговли с ЕС

    Илон Маск выступил за зону свободной торговли США и ЕС вопреки пошлинам

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск высказался за создание зоны свободной торговли между США и ЕС, призвав к нулевым тарифам и свободе передвижения, несмотря на пошлины, установленные Трампом.

    Американский миллиардер Илон Маск заявил о своей поддержке создания зоны свободной торговли между США и Европейским союзом, сообщает РИА «Новости». Маск, выступая на «Конгрессе Лиги» в Италии по видеосвязи, отметил, что идеальной ситуацией стал бы переход к нулевым тарифам. Он добавил, что Совет по свободе передвижения и трудоустройства был дан им президенту Трампу.

    Президент США Дональд Трамп ранее ввел пошлины на импорт из ЕС в ответ на торговые практики других стран. Минимальная ставка составит 10%, а для стран ЕС – 20%. Трамп считает, что это поможет выплатить госдолг США.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности к переговорам с США по вопросу пошлин, но предупредила о возможных контрмерах, если они не приведут к успеху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, богатейшие люди мира за сутки потеряли 208 млрд долларов из-за импортных пошлин США, что стало четвертым по величине падением в истории индекса Bloomberg Billionaires Index.

    Германия доверила американской стороне около 37% своего золотого резерва, и при ухудшении отношений между странами хранение этого запаса в США стало рискованным, однако Вашингтон не собирается возвращать золото немцам.

    В США и ряде других стран мира запланировано около 1200 акций протеста против президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска.

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    6 апреля 2025, 03:08 • Новости дня
    Минобороны потребовало 11,5 млн рублей неустойки с ЦМКБ «Алмаз»

    Минобороны подало иск к ЦМКБ «Алмаз» о взыскании неустойки в 11,5 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны России требует через суд взыскать более 11,5 млн рублей с компании «ЦМКБ «Алмаз» за неустойку, что стало предметом разбирательства в Арбитражном суде Москвы.

    Как передает ТАСС, Министерство обороны Российской Федерации подало исковое заявление в Арбитражный суд Москвы против компании «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Предметом иска является взыскание неустойки в размере 11 501 085 рублей.

    Судебный акт, который имеется в распоряжении ТАСС, подтверждает принятие к производству данного искового заявления. Документ отмечает, что истцом выступает Министерство обороны РФ, а ответчиком – АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

    Детали дела пока не раскрываются, но известно, что именно эта сумма, более 11,5 млн рублей, причитается Минобороны РФ в качестве компенсации за, вероятно, задержки или другие нарушения в рамках контрактов на проектирование боевых кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы получил новый иск от Минобороны России против АО «Военторг» с требованием взыскать 317 тыс. рублей, а сумма иска составила 317 тыс. 449 рублей сообщалось.

    Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском на 390 млн рублей против Кизлярского электромеханического завода.

    Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Минобороны России к НПО «Алмаз» на сумму около 111 млн рублей, однако основания исковых требований пока не раскрываются.

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    6 апреля 2025, 06:54 • Новости дня
    ПВО уничтожила украинские БПЛА в Ростовской области

    ПВО сбила украинские дроны в Ростове-на-Дону и других районах области

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили дроны над Ростовом-на-Дону и прилегающими районами, пострадавших нет, ведется проверка падения обломков.

    Как передает РИА «Новости», врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении украинских беспилотных летательных аппаратов в нескольких районах региона, включая Ростов-на-Дону, Аксайский, Мясниковский и Октябрьский сельские районы.

    В своем Telegram-канале Слюсарь написал: «Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах».

    По предварительным данным, жертв или пострадавших в результате атаки нет. Однако оперативные службы продолжают проверку информации о возможном падении обломков дронов на административное здание и хозяйственные постройки в Пролетарском районе Ростова.

    Слюсарь также подчеркнул важность готовности и быстроты реагирования сил ПВО в обеспечении безопасности мирного населения и объектов инфраструктуры. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия для уточнения всех обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, в результате чего повреждены дома, автомобили и инфраструктура.

    Военнослужащие российской группировки «Запад» за сутки уничтожили более 250 украинских боевиков, а также пять станций спутниковой связи Starlink и 33 пункта управления беспилотниками.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения и предприятию по сборке беспилотников.

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    6 апреля 2025, 07:13 • Новости дня
    Наводнения в США унесли жизни 16 человек

    Наводнения в центральных штатах США привели к гибели 16 человек и эвакуации

    Tекст: Денис Тельманов

    Разрушительные наводнения в центральной части США унесли жизни шестнадцати человек и вызвали массовые перебои в авиасообщении и энергоснабжении.

    Наводнения в центральных штатах США унесли жизни шестнадцати человек, сообщает CNN. Мощные ливни стали причиной экстремальных условий, привели к экстренной эвакуации и перекрытию дорог. Более шести тыс. авиарейсов были задержаны, а множество домов остались без электричества.

    Наибольший риск паводков угрожает 41 млн человек от долины Огайо до юго-востока Техаса. В штатах Арканзас, Миссури, Теннесси и Миссисипи объявлен наивысший, четвертый, уровень угрозы. Метеорологи называют продолжающиеся ливни «беспрецедентными вне сезона ураганов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате наводнений в США, вызванных обильными осадками, погибли 14 человек, и еще несколько остаются пропавшими без вести.

    В 2024 году США столкнулись с 27 масштабными природными катастрофами, ущерб от которых превысил 182 млрд долларов, как заявили в Госдепе.

    На улицах и в домах городов Флориды замечены крокодилы, вытесненные из среды обитания ураганом «Милтон», который обрушился на штат с разрушительной силой.

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    6 апреля 2025, 10:58 • Новости дня
    Минобороны подало иск на 11,5 млн рублей к КБ «Алмаз»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Арбитражный суд Москвы 13 мая начнет рассматривать иск Министерства обороны России к центральному морскому конструкторскому бюро «Алмаз» на 11,5 млн рублей, сообщили в суде.

    Министерство обороны России подало исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы против центрального морского конструкторского бюро «Алмаз», сообщает «РИА «Новости». Сумма требований составляет 11,5 млн рублей.

    Рассмотрение иска назначено на 13 мая. О сути иска в суде пока не сообщили, оставив это без комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России подало иск на 111 млн рублей против НПО «Алмаз». Суд в Москве взыскал 71 млн рублей с Военно-строительной компании в пользу Министерства обороны. Минобороны совместно с Генпрокуратурой подали иск против рязанского изобретателя.

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    6 апреля 2025, 05:47 • Новости дня
    Израиль запретил въезд двум британским депутатам из-за риторики

    Израиль отказал во въезде депутатам Мохамед и Янг за антиизраильскую риторику

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские власти не пустили в страну двух депутатов из Британии, обвинив их в планах распространять антиизраильскую риторику, что вызвало обеспокоенность Лондона.

    Газета Times of Israel сообщила, что Израиль запретил въезд двум британским депутатам из Лейбористской партии – Абтисаму Мохамед и Юань Янгу. Это решение принято на основании того, что во время допроса в израильском Управлении народонаселения и миграции выяснилось, что целью визита депутатов было документирование деятельности израильских сил безопасности и распространение антиизраильской риторики.

    Политики прибыли в страну из Лутона, однако их визит не был подтвержден израильскими ведомствами как официальная делегация.

    В ответ на это глава британского МИД Дэвид Лэмми выразил глубокую обеспокоенность решением Израиля и подчеркнул, что задержание и отказ во въезде депутатам неприемлемы и непродуктивны.

    Он сообщил, что правительство Британии связалось с депутатами для оказания поддержки. Также Лэмми добавил, что Британия выступает за прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников.

    Как сообщает издание, израильские власти недавно возобновили боевые действия в секторе Газа после прекращения огня, завершившегося 1 марта. Израиль объяснил это отказом ХАМАС принять американский план продления перемирия и освобождения израильских заложников.

    В свою очередь, палестинская сторона обвинила Израиль в нарушении договоренностей и отказе от переговоров о полном прекращении конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лондона прошла акция в поддержку палестинского народа с участием десятков тысяч человек, которые требовали от международных лидеров соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа.

    Несмотря на рекордное повышение зарплат, британские солдаты массово увольняются из армии, что свидетельствует о глубоком кризисе в вооруженных силах страны.

    Лидер вооруженных сирийских формирований Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что новые власти Сирии не намерены вступать в конфликт с Израилем и ведут переговоры с Британией о возобновлении работы ее посольства.

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    6 апреля 2025, 14:18 • Новости дня
    Дмитриев анонсировал возможные контакты России и США на следующей неделе

    Tекст: Ольга Иванова

    Новые контакты между Россией и США могут состояться уже на следующей неделе, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью «Первому каналу».

    Дмитриев ответил на вопрос о времени возможных следующих контактов между Россией и США, сообщает РИА «Новости».

    «Уже на следующей неделе», – сказал он.

    Специальный посланник США Стив Уиткофф и российский переговорщик Дмитриев встретились в американской столице. Американская сторона ожидает, что Дмитриев предоставит отчет Путину, прежде чем будут предприняты следующие шаги.

    Напомним, СМИ сообщали в четверг о прибытии Кирилла Дмитриева в Вашингтон для встречи со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом.

    В Кремле отказались раскрывать детали визита главы РФПИ в США.


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    6 апреля 2025, 16:18 • Новости дня
    Стало известно о намерении Нетаньяху обсудить с Трампом новые пошлины

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отправляется в США, чтобы лично обсудить с президентом Дональдом Трампом вопрос новых пошлин на импорт товаров, подчеркнув, что станет первым мировым лидером, который затронет эту тему в диалоге с американским президентом.

    Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, перед своим вылетом в Соединенные Штаты заявил, что станет первым мировым лидером, который обсудит с президентом США Дональдом Трампом вопросы, касающиеся повышения пошлин на импортируемые товары. Как сообщает РИА «Новости», Нетаньяху выразил надежду помочь в разрешении данного вопроса, подчеркивая его важность для израильской экономики.

    В воскресенье, после завершения визита в Венгрию, где он провел переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном, Нетаньяху направился в США. После встречи с венгерским лидером он отметил, что Венгрия является верным другом Израиля.

    Отправляясь в Соединенные Штаты, премьер заявил: «Я отправляюсь в США по приглашению президента Трампа, чтобы поговорить с ним о следующих вопросах: заложники, достижение победы в Газе и, конечно, тарифный режим, который был введен по отношению к Израилю. Я надеюсь, что смогу помочь в этом вопросе. Таково намерение». Нетаньяху добавил, что мировые лидеры выстраиваются в очередь, чтобы обсудить тарифные изменения, но именно он станет первым, кто это сделает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии.

    Эскалация «торговой войны» Трампа привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, причем основное падение произошло в США.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа.

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    6 апреля 2025, 21:30 • Новости дня
    ХАМАС обстрелял ракетами израильский Ашдод

    ХАМАС обстрелял ракетами израильский город Ашдод в ответ на действия Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Военное крыло палестинского движения ХАМАС, известное как бригады «Аль-Кассам», объявили о ракетном обстреле израильского города Ашдод.

    В своем заявлении представители ХАМАС указали, что эта атака стала ответом на массовые убийства мирных жителей, которые они приписывают израильской стороне, передает РИА «Новости».

    «Бригады «Аль-Кассам» обстреляли ракетным залпом оккупированный Ашдод в ответ на сионистские массовые убийства мирных жителей», – цитируется заявление военного крыла ХАМАС.

    Во вторник утром палестинские радикалы обстреляли южные поселения Израиля из сектора Газа, что привело к срабатыванию сирен и перехвату снаряда.

    Напомним, движение ХАМАС приняло предложение Египта и Катара о прекращении огня в секторе Газа. При этом армия Израиля начала наземные операции в районе Аль-Джанина в Рафахе.

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