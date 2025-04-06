Три человека погибли при авиаударе США по дому в столице Йемена Сане

США нанесли авиаудар по дому в Сане, есть жертвы

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», три человека погибли и шесть получили ранения в результате авиаудара США по дому в столице Йемена Сане. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения правительства йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов) Анис аль-Асбахи. Он отметил, что авиаудар был нанесен в воскресенье, 6 апреля.

Аль-Асбахи написал в соцсети X: «По первоначальным данным, три человека погибли, шесть получили ранения в результате американского авиаудара по дому... в городе Сана в воскресенье, 6 апреля». Это нападение произошло в контексте более широких военных действий, начатых США.

Президент США Дональд Трамп ранее, 15 марта, приказал военным предпринять «решительные и мощные» действия против движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило о начале крупномасштабной операции для защиты американских интересов в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Йемене готовится наземная операция против хуситов, которая может получить поддержку США и Саудовской Аравии, сообщил телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники. Вооруженные силы хуситов использовали крылатые ракеты и беспилотники для атаки на авианосец США Harry Truman и его сопровождающие корабли в Красном море.