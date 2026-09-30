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    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    15 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Территории удерживает сила, а не признание других стран

    30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    5 комментариев
    30 сентября 2026, 21:04 • Новости дня

    Минфин США продлил операционную лицензию российско-сербской нефтяной компании

    Tекст: Ольга Иванова

    Американское министерство финансов продлило на один месяц лицензию на операционную деятельность для находящейся под санкциями российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии».

    Министерство финансов Соединенных Штатов продлило до 31 октября лицензию на операционную деятельность для находящейся под санкциями российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), передает РИА «Новости». Прежний документ действовал до 30 сентября 2026 года.

    «Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США выдало NIS новую особую лицензию на операционную деятельность до 31 октября», – сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

    В настоящее время идут переговоры о продаже контрольного пакета в 56,15% акций «Газпром нефти» в NIS венгерской компании MOL. Ранее OFAC ограничивал срок этих консультаций концом сентября.

    Сербские власти уже заключили с MOL соглашение об управлении NIS в случае успешной сделки и ее одобрения американским Минфином. По условиям договора, правительство Сербии приобретет дополнительные 5% акций компании. При этом нефтеперерабатывающий завод продолжит работу минимум 10 лет, сохраняя объемы производства на уровне от 3,5 до 4 млн тонн нефтепродуктов ежегодно.

    Компания NIS является одним из крупнейших энергетических предприятий Юго-Восточной Европы. Она обеспечивает работой около 14 тыс. человек, а ее ежегодные налоговые отчисления составляют до 9% бюджета Сербии. В активе компании более 400 автозаправочных станций и нефтеперерабатывающий завод в Панчево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сербское предприятие направило американским властям запрос на продление лицензии.

    Ранее Белград согласовал с венгерской компанией MOL условия покупки контрольного пакета акций этой организации.

    Российские власти провели закрытые коммерческие консультации по вопросу передачи контроля над данным активом.

    29 сентября 2026, 10:40 • Новости дня
    Аргентина предъявила ультиматум Британии

    Аргентина дала Британии две недели на остановку добычи нефти у Мальвинских островов

    Аргентина предъявила ультиматум Британии
    @ Kyle Mazza/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Аргентины Хавьер Милей потребовал от британских властей в течение двух недель прекратить нефтяной проект у Фолклендских островов, пригрозив в противном случае обратиться в международный трибунал.

    Аргентинский лидер дал Лондону две недели на сворачивание проекта Sea Lion по разведке и добыче нефти, который совместно реализуют британские и израильские компании. Если работы не прекратятся, Буэнос-Айрес обратится в Международный трибунал по морскому праву, пишет Independent.

    Глава государства поручил министерству иностранных дел и юристам подготовить иск против незаконного расхищения аргентинских ресурсов. По его словам, право жителей архипелага на самоопределение в данном случае не действует, поскольку население было намеренно завезено оккупирующей державой на спорную территорию.

    Ранее Милей во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН раскритиковал организацию за бездействие в вопросе суверенитета Мальвинских островов. При этом президент США Дональд Трамп допустил пересмотр нейтрального статуса Вашингтона в этом споре, усомнившись в способности Британии защитить свои заморские владения из-за внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аргентинский лидер назвал ООН бесполезной организацией. В середине месяца дипломатическое ведомство южноамериканской страны вызвало послов Британии и Израиля из-за ситуации вокруг Мальвинских островов. В начале месяца министерство иностранных дел Аргентины сообщило о планах подать иск против иностранных нефтяных компаний.

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    27 сентября 2026, 21:30 • Новости дня
    Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку
    Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку
    @ Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Сербии Александр Вучич официально подписал документ о сложении полномочий главы государства.

    Глава сербского государства сложил полномочия в воскресенье вечером, передает РИА «Новости». Перед зданием администрации собрались сторонники политика, чтобы выразить ему поддержку. Политик вышел к собравшимся, поблагодарил их за победы на выборах 2017 и 2022 годов, после чего вернулся в здание.

    «На основании статьи 116 а5 Конституции Республики Сербии подаю в отставку с поста президента республики», – заявил политик и подписал соответствующий документ.

    В понедельник полномочия исполняющего обязанности главы государства перейдут председателю парламента Ане Брнабич. Ожидается, что до конца декабря в стране пройдут новые президентские выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский лидер Александр Вучич запланировал свою отставку на 27 сентября.

    Накануне политик проинформировал президента России Владимира Путина о скором уходе с поста.

    Ранее глава государства назначил внеочередные парламентские выборы на 25 октября.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    28 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    Политолог спрогнозировал цветную революцию в Сербии

    Политолог Межевич: Запад попытается организовать цветную революцию в Сербии

    Политолог спрогнозировал цветную революцию в Сербии
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Умение Александра Вучича лавировать в сложной политической обстановке может стать ключом к креслу премьер-министра Сербии. Однако если в Европе решат ему помешать, предстоящие парламентские и президентские выборы пройдут в крайне жестком формате. Запад может попытаться организовать очередную цветную революцию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич.

    «Шансы Александра Вучича занять пост премьер-министра – примерно 50 на 50», – считает Николай Межевич, профессор факультета международных отношений СПбГУ. По его словам, политика одинаково не жалуют и евроориентированные граждане, и сторонники углубления связей с Россией, Китаем и альтернативными неевропейскими партнерами и структурами.

    Впрочем, Вучича неслучайно называют «сербской версией Анастаса Микояна»: «он умеет ходить между струй, оставаясь при этом сухим – то есть ловко лавировать в сложной политической обстановке, избегая серьезных опасностей и сохраняя свое положение», – добавил собеседник.

    Вместе с тем если европейские политики решат мешать Вучичу, то на предстоящих парламентских и президентских выборах в Сербии они будут действовать «очень грязно», допустил Межевич. «Запад может попытаться организовать очередную цветную революцию, чтобы окончательно добить Сербию и увлечь ее в европейский стан», – предположил политолог, напомнив, что в столице страны заметна большая активность проевропейских кругов.

    Однако есть важный нюанс: еврочиновникам особенно нечего предложить Белграду. «Европа сегодня – совсем не та, что в 1996, 2006 или даже 2016 году: власти стран континента не знают, за какую из текущих проблем взяться в первую очередь», – уточнил аналитик. Как бы то ни было, он не исключает, что Брюссель и Берлин постараются привести к власти в Сербии фигуру наподобие Аны Брнабич – своего рода «подрастающую Каю Каллас».

    «Возможен и сценарий, при котором будет заключена пакетная сделка: Брнабич займет пост президента, а Вучич – премьерское кресло. Они будут уравновешивать друг друга», – добавил спикер. По мнению эксперта, для России такое развитие событий не меняет базового подхода: «Российская дипломатия, как и советская, старается работать со всеми».

    Как бы ни прошли выборы в Сербии, вектор отношений Белграда с Москвой и Брюсселем будет определяться не голосованием, а более широкими геополитическими процессами – в первую очередь итогами российской спецоперации на Украине. «Когда мы завершим украинский кризис так, как планируем, ситуация в ряде стран начнет меняться. И тогда не исключено, что в Сербии у нас появится возможность вернуть свои позиции», – заключил Межевич.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич подал в отставку с поста главы государства. Об этом он объявил в обращении к гражданам. Теперь политик намерен на досрочных выборах в парламент баллотироваться на переизбрание как кандидат от правящей Сербской прогрессивной партии на пост премьер-министра. Голосование должно состояться 25 октября.

    «Я благодарен гражданам, которые дважды оказали мне огромное человеческое доверие и тем самым возложили на меня высший долг и ответственность, которые только может получить человек», – сказал Вучич перед подписанием документов об отставке. Исполняющим обязанности президента Сербии стала спикер Национального собрания Ана Брнабич.

    Вучич добавил, что к концу декабря в стране должен состояться первый тур президентских выборов. «Почему я это сделал? Я мог пойти на выборы как президент республики. Даже мои многочисленные друзья, главы зарубежных государств, с удивлением спрашивали меня: «Зачем вы это делаете? Почему уходите с поста?» – рассказал он.

    Политик объяснил, что считает такое решение справедливым. «Те, кто всегда говорил о тирании в обществе, всегда избегали диалога. Те, кто наиболее решительно выступал за единство мнений, всегда говорили именно об этом – и никогда не хотели слушать тех, кто думает иначе. А я предлагал диалог – четыре-пять лет назад, два-три года назад и год назад», – отметил Вучич.

    Он также рассказал, что встречи с представителями Запада в последние четыре года были для него мучением. «Ни на одной не ощущал себя хорошо, потому что на каждой первым вопросом было: почему не ввел санкции против России. И с русскими было тяжело, потому что их цель – сохранить NIS у себя… А у других – у них отнять, и в итоге страдает Сербия», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, Вучич занимает пост президента Сербии с 31 мая 2017 года. В 2022 году его переизбрали на второй срок, который должен был завершиться 31 мая 2027 года. За день до отставки он позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Как сообщили в Кремле, в ходе разговора стороны обсудили развитие российско-сербских отношений – в том числе в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении, а также затронули «актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе украинский конфликт».

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    29 сентября 2026, 14:50 • Новости дня
    Политолог предсказал ответ Британии на ультиматум Аргентины

    Политолог Хейфец: Лондон отвергнет ультиматум Аргентины по нефтедобыче

    Политолог предсказал ответ Британии на ультиматум Аргентины
    @ REUTERS/Gary Clement

    Tекст: Олег Исайченко

    Буэнос-Айрес требует от Лондона остановить нефтедобывающий проект у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов, поскольку считает такую деятельность незаконным использованием своей территории, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец. По его прогнозам, Лондон отвергнет ультиматум Аргентины, и спор перейдет в судебную плоскость.

    «Власти Аргентины никогда не признавали суверенитет Британии над Мальвинскими (Фолклендскими) островами», – напомнил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

    Он назвал требование южноамериканской страны к Лондону остановить добычу нефти в акватории спорных островов «последовательной позицией Буэнос-Айреса». «Аргентина считает проекты по добыче углеводородов незаконным использованием своей территории и настаивает на прекращении этой деятельности», – уточнил собеседник.

    Политолог также отметил, что аргентинские власти в какой-то мере пользуются моментом: администрация Трампа ситуативно намекает, что может пересмотреть свою позицию по островам из-за «неправильного» поведения британского правительства. Впрочем, оговорился Хейфец, вряд ли Вашингтон пойдет на такой шаг. «Тем не менее Аргентина последовательно отстаивает позицию о принадлежности островов», – подчеркнул спикер.

    По его прогнозам, Лондон сочтет ультиматум неприемлемым и незаконным и не станет сворачивать нефтяные проекты. В таком случае Буэнос-Айрес реализует свою угрозу и обратится в Международный трибунал по морскому праву. Как полагает эксперт, у Аргентины есть определенные шансы добиться решения в суде в свою пользу.

    «Международная конвенция по морскому праву, на которую ссылается страна, запрещает односторонние действия в отношении спорных территорий. Процесс не будет быстрым, но перспективы у иска существуют», – заключил Хейфец.

    Ранее власти Аргентины потребовали от Британии свернуть в двухнедельный срок проекты по добыче углеводородов в акватории спорных Мальвинских (Фолклендских) островов. В противном случае Буэнос-Айрес намерен обратиться в Международный трибунал по морскому праву (МТМП). Об этом говорится в заявлении канцелярии аргентинского президента Хавьера Милея.

    Речь идет о нефтяном проекте Sea Lion, который расположен примерно в 220 км от островов. Месторождение может содержать до 1,7 млрд баррелей нефти. Проект реализуется британской Rockhopper Exploration и израильской Navitas Petroleum.

    В начале сентября Милей выступил с обращением к нации, анонсировав внесение в парламент законопроекта об ужесточении санкций против участников нефтедобычи в регионе. Позднее правительство Аргентины сообщило о решении ввести меры в отношении 60 юридических и физических лиц, причастных к добыче углеводородов на спорной территории. Кроме того, аргентинский лидер отменил запланированную на 23–24 октября поездку в Лондон.

    Милей заявил, что Мальвинские острова являются аргентинскими «по истории и по закону». По его словам, «Британия оккупировала острова, изгнала аргентинские власти и установила там колониальный режим, который сохраняется до сих пор». Жители островов являются «искусственно размещенным населением на узурпированной территории» и потому «не имеют законного права на самоопределение», добавил он.

    Ужесточение позиции Буэнос-Айреса вызвало в Британии призывы увеличить расходы на оборону. По информации La Nacion, британские власти планируют заменить четыре самолета Typhoon на Фолклендах четырьмя Typhoon Tranche 2. Ротация произойдет до декабря 2027 года.

    Напомним, территориальный спор вокруг архипелага площадью чуть более 12 тыс. квадратных километров с населением 3,2 тыс. человек продолжается уже двести лет. В апреле 1982 года конфликт перерос в полномасштабные боевые действия. За два с половиной месяца Аргентина потеряла 649 военнослужащих и потерпела поражение.

    Несмотря на военную неудачу, южноамериканская республика продолжает оспаривать принадлежность территорий через механизмы ООН. На референдуме 2013 года 99,8% островитян проголосовали за сохранение британского статуса. США придерживаются нейтралитета по этому вопросу. Однако в конце августа стало известно, что Штаты не исключают пересмотра этого подхода.

    Как сообщала газета The Telegraph, такой вариант обсуждают в Пентагоне наряду с другими мерами, которые должны побудить союзников по НАТО выполнить обязательство по оборонным расходам на уровне 5% ВВП. При этом администрация архипелага заявила о незыблемости своего статуса.

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    29 сентября 2026, 16:17 • Новости дня
    The Atlantic: Трамп одобрил план ослабления антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп поддержал план своего спецпосланника по Белоруссии Джона Коула, который предполагает смягчение санкций против России в обмен на освобождение заключенных, сообщил журнал The Atlantic.

    Инициатива направлена на достижение выгодных сделок для США по закупке российской нефти, дизельного топлива, редкоземельных металлов и других товаров, передает ТАСС со ссылкой на The Atlantic.

    По данным издания, Джон Коул ранее представил этот подход применительно к Белоруссии, а получив одобрение Трампа, предложил использовать его и с Россией. Коул отметил, что экономическое взаимодействие и компромиссы способствуют нормализации отношений и приближают мир.

    Сообщается, что инициатива пока находится на ранней стадии. При этом журналисты полагают, что она может вызвать недовольство среди украинцев, европейцев и даже некоторых сторонников Трампа в Конгрессе США. Ожидается, что Коул будет координировать действия со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на предложение Дональда Трампа о контроле над вооружениями.

    В понедельник Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам.

    На прошлой неделе президент США подписал закон о санкциях против России.

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    29 сентября 2026, 19:02 • Новости дня
    В Кремле допустили подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

    Ушаков допустил подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    В Кремле допустили подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель КНР Си Цзиньпин может организовать трехстороннюю встречу с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите АТЭС, заявил помощник президента Юрий Ушаков. 

    Помощник президента России Юрий Ушаков допустил вероятность организации трехсторонней встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Она может состояться в рамках предстоящего саммита АТЭС.

    «Очевидно, будет наше участие, как и планировалось. Так как что если будет там и президент США, то я думаю, что хозяин этого мероприятия, председатель Си Цзиньпин, наверное, предпримет какие-то шаги по возможной организации и трехсторонней встречи», – заявил Ушаков в интервью «Вестям».

    Саммит АТЭС запланирован на 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Владимир Путин ранее подтверждал настрой на участие. Дональд Трамп на прошлой неделе также сообщил о намерении посетить мероприятие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко поддержал идею проведения совместных переговоров лидеров России, США и Китая. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтвердил вероятность проведения трехстороннего саммита на полях форума в Шэньчжэне.

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    28 сентября 2026, 09:36 • Новости дня
    Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам
    Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на требование президента США Дональда Трампа «сбавить обороты» пообещал ослабить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

    Дональд Трамп в беседе с журналистами в штате Иллинойс сообщил, что призвал Владимира Зеленского сократить удары по российским НПЗ. По словам американского лидера, украинский президент допустил, что поступит таким образом, пишет Fox News.

    Американский президент отметил, что рост мировых цен на энергоносители обусловлен не только ситуацией на Ближнем Востоке, но и атаками на нефтеперерабатывающие предприятия в России. Он подчеркнул, что Киев тем самым создает глобальные проблемы.

    Трамп добавил, что США разберутся с ситуацией вокруг запрета на экспорт американского дизельного топлива, однако не уточнил, когда именно Зеленский дал обещание ослабить удары. В последний раз они встречались 22 сентября на полях Генассамблеи ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил влияние атак на российские НПЗ на мировые цены на топливо. На прошлой неделе издание Axios узнало о требовании Трампа к Зеленскому прекратить удары по НПЗ. В середине месяца эксперты усомнились в том, что Украина прекратит атаки по требованию американского лидера.

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    28 сентября 2026, 09:56 • Новости дня
    Вучич передал обязанности президента Сербии спикеру парламента

    Исполняющей обязанности президента Сербии стала Ана Брнабич

    Вучич передал обязанности президента Сербии спикеру парламента
    @ Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Подавший в отставку президент Сербии Александр Вучич официально передал полномочия главы государства исполняющей обязанности председателя парламента Ане Брнабич.

    Во время церемонии передачи президентских регалий Ана Брнабич пообещала сохранять занимаемый пост до тех пор, пока народ не выберет нового лидера страны, передает ТАСС.

    Александр Вучич объявил об уходе со своей должности 27 сентября. Согласно конституции республики, выборы нового президента должны состояться не позднее 27 декабря.

    Внеочередные парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии и станет ее кандидатом на пост премьер-министра. Основным конкурентом партии выступит объединение «Студенческий список» под руководством кардиолога Илии Срдановича.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку.

    Днем ранее сербский лидер сообщил президенту России Владимиру Путину о намерении покинуть свой пост.

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    30 сентября 2026, 01:48 • Новости дня
    Bloomberg: Россия получила рекордную за неделю прибыль от экспорта нефти

    Bloomberg: Россия получила рекордную прибыть от экспорта нефти

    Bloomberg: Россия получила рекордную за неделю прибыль от экспорта нефти
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия увеличила поставки нефти, что в сочетании с ростом цен на энергоноситель пополняет резервы Москвы, так как приток прибыли от нефти за последние четыре недели лишь немного не дотянул до рекорда, установленного в начале мая.

    «Согласно данным о движении танкеров, собранным Bloomberg, за четыре недели с 31 августа по 27 сентября объем поставок нефти из-за рубежа вырос до 3,71 млн баррелей в сутки. Это был самый высокий показатель с начала августа», – передает агентство Bloomberg.

    В то же время четырехнедельные средние цены на ключевые сорта российской нефти Urals и ESPO достигли самого высокого уровня за более чем три месяца на фоне продолжающихся перебоев с поставками нефти в Саудовскую Аравию. Это происходит из-за ремонтных работ на ключевом нефтепроводе, подвергшемся нападению в начале месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнало о планах ОПЕК+ сохранить квоты на добычу нефти. В июне Новак называл самую комфортную цену на нефть в мире.

    Эксперты считают, что экономика России вырастет вопреки падению цен на нефть.

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    29 сентября 2026, 20:23 • Новости дня
    Генсек ООН призвал Россию и США договориться о замене СНВ-3

    Генсек ООН призвал Москву и Вашингтон возобновить переговоры по ядерному разоружению

    Генсек ООН призвал Россию и США договориться о замене СНВ-3
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США выработать новое рамочное соглашение на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

    «Генеральный секретарь также призвал Соединенные Штаты и Российскую Федерацию провести переговоры по выработке рамочного соглашения, которое станет преемником договора СНВ-3», – заявил Дюжаррик, передает РИА «Новости».

    По словам представителя ООН, Гутерриш подчеркнул, что разоружение является обязательным юридическим требованием, а не одолжением. Генсек призвал ядерные державы возобновить переговоры для исключения применения ядерного оружия и снижения его роли в доктринах безопасности.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал истечение договора ДСНВ мрачным моментом для мира.

    Белый дом выразил надежду на присоединение Китая к соглашению по контролю над ядерными арсеналами.

    5 февраля 2026 года прекратил существование российско-американский ДСНВ. Инициатива президента России Владимира Путина о дальнейшем добровольном соблюдении сторонами установленных договором количественных ограничений была проигнорирована американской стороной.

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    30 сентября 2026, 15:28 • Новости дня
    Россия и Сербия продлили газовый контракт на прежних условиях

    Сербия договорилась с Газпромом о продлении газового контракта на три месяца

    Россия и Сербия продлили газовый контракт на прежних условиях
    @ Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор сербской госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил, что договор на поставки российского природного газа продлен еще на три месяца на прежних благоприятных условиях.

    Срок действия предыдущего соглашения на поставки энергоносителя из России в Сербию истекал 30 сентября, передает РИА «Новости». В эфире национального Радио и телевидения Сербии руководитель предприятия подчеркнул, что российский концерн пролонгировал контракт с Белградом.

    При этом для страны были сохранены все действовавшие до сих пор выгодные условия получения природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник покупка российского газа сохранила Сербии 12 млн евро за одну неделю. В субботу президент республики Александр Вучич заявил о планах продлить соглашение на поставки энергоносителя.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил контакты глав государств по вопросу поставок газа в Сербию.

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    29 сентября 2026, 04:59 • Новости дня
    Профессор Дизен назвал причину обеспокоенности США развитием Севморпути

    Профессор Дизен: США обеспокоены развитием Севморпути

    Tекст: Катерина Туманова

    Норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что США обеспокоены развитием Северного морского пути из-за невозможности контролировать этот перспективный транспортный коридор.

    Гленн Дизен в кулуарах заседания клуба «Валдай» пояснил, что американские власти всегда стремились доминировать на морских пространствах.

    «Северный морской путь может быть быстрее и дешевле, чем другие маршруты перевозок. Он находится полностью под контролем России. Это новый маршрут, который не будет подконтролен США. Поэтому они обеспокоены», – заявил норвежский профессор РИА «Новости».

    Этот водный коридор проходит вдоль северного побережья России и представляет собой стратегически важную артерию.

    Президент Владимир Путин называл Северный морской путь наиболее эффективным и экономически целесообразным маршрутом. По информации Минвостокразвития, за 10 лет грузопоток по СМП увеличился почти в десять раз, достигнув 37 млн тонн в 2025 году. Только за первые восемь месяцев 2026 года по нему перевезли 24,2 млн тонн грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о планах сделать Трансарктический коридор круглогодичным и заявил о развитии Северного морского пути с Китаем.

    Россия и Китай планируют к 2030 году как минимум удвоить объем грузоперевозок по Северному морскому пути.

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    29 сентября 2026, 22:06 • Новости дня
    Дмитриев опубликовал фото из Вашингтона

    Глава РФПИ Дмитриев подтвердил свой визит в США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опубликовал фотографию из Вашингтона, сопроводив ее песней группы «Кино».

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о своем пребывании в Вашингтоне, передает ТАСС.

    В соцсетях он опубликовал фотографию с прогулки по улице. «Вашингтон», – подписал снимок Дмитриев. Публикацию глава РФПИ сопроводил песней «Дальше действовать будем мы» советской рок-группы «Кино».

    Ранее Белый дом сообщил, что Дмитриев провел в Вашингтоне встречи с представителями американских властей, обсудив мирное урегулирование украинского конфликта.

    Во вторник агентство Reuters сообщило, что Дмитриев и представители властей США обсудили сотрудничество в энергетике.

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    29 сентября 2026, 18:43 • Новости дня
    Захарова сообщила о наблюдении Москвы за выборами в Сербии

    Захарова: Москва внимательно следит за подготовкой Сербии к выборам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об особом внимании Москвы к подготовке Сербии к внеочередному голосованию.

    Российская сторона внимательно отслеживает политическую ситуацию в Белграде на фоне отставки Александра Вучича и подготовки к внеочередному голосованию, говорится в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, который опубликовал МИД.

    «Внимательно следим за ситуацией в дружественной Сербии, которая готовится к внеочередным парламентским, а затем – и президентским выборам», – отметила дипломат.

    Захарова подчеркнула, что контакты между государствами сохраняются на высоком уровне, несмотря на постоянное антироссийское давление Запада на Белград. Также Москва подтверждает готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству с сербским руководством по всем вопросам актуальной повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Александр Вучич подал в отставку с поста президента Сербии. Политик официально передал полномочия главы государства исполняющей обязанности председателя парламента Ане Брнабич.

    До этого он назначил внеочередные парламентские выборы на 25 октября.

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    29 сентября 2026, 16:31 • Новости дня
    Белый дом подтвердил встречу Дмитриева с американскими чиновниками

    Белый дом: Дмитриев обсудил в Вашингтоне конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне встречи с представителями американских властей, обсудив мирное урегулирование украинского конфликта, сообщили в Белом доме.

    Дмитриев находился в Вашингтоне в понедельник. В ходе визита он встретился с официальными лицами США для продолжения конструктивных дискуссий по вопросу мирного урегулирования на Украине, подтвердили в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Кроме того, стороны обсудили возможные совместные инициативы в сфере энергетики после окончания конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник агентство Reuters сообщило, что Дмитриев и представители властей США обсудили сотрудничество в энергетике.

    В четверг в РФПИ опровергли слухи о трехсторонних переговорах с Украиной в Нью-Йорке.

    Летом спецпредставитель президента заявил об истинности данных России о биологических лабораториях США.

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