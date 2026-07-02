Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.3 комментария
США лишились доступа к четверти нефтяного резерва
Четвертая часть всех запасов Стратегического нефтяного резерва США оказалась заблокирована под землей, следует из данных американской счетной палаты.
Четвертая часть всех запасов Стратегического нефтяного резерва США заблокирована под землей, передает РИА «Новости».
Изучение данных американской счетной палаты показало, что извлечь топливо невозможно из-за поломок оборудования и деформации хранилищ.
Постоянные аварии и ремонтные работы привели к снижению реальных возможностей резерва по выдаче и приему нефти до 61% и 56% от проектной мощности соответственно. На устранение всех неполадок Соединенным Штатам потребуется 230 млн долларов.
Критический износ инфраструктуры стал следствием крупнейшего в истории страны экстренного извлечения нефти в 2022 году на фоне конфликта на Украине. Тогда резерв опустошили на 31%, выкачав 180 млн баррелей. Ситуация усугубилась в марте 2026 года после начала операции против Ирана, когда Вашингтон высвободил еще 172 млн баррелей.
К концу июня стратегический резерв США сократился до 325,655 млн баррелей, что является минимумом с мая 1983 года. Если запланированный объем интервенций будет выполнен полностью, запасы могут упасть ниже 250 млн баррелей, достигнув исторического минимума с августа 1982 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня объем американских стратегических запасов нефти сократился до минимального уровня с 1983 года.
Ранее аналитики зафиксировали стремительное истощение глобальных резервов сырья на фоне ближневосточного конфликта.
В марте глава американского Минэнерго Крис Райт анонсировал высвобождение 172 миллионов баррелей топлива.