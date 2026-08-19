  • Новость часаЭксперт: Спецоперация НАБУ «Форрест Гамп» должна припугнуть Зеленского
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Лучше бы ГКЧП победил

    @ Владимир Мусаэльян, Александр Чумичев/ТАСС

    19 августа 2026, 08:50 Мнение

    Лучше бы ГКЧП победил

    СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

    Остатки репутации Макрона уничтожили жара и гидроцикл
    Экс-министр обороны Украины Федоров заявил о кризисе власти и призвал к выборам
    Ростех передал армии новейшие «Панцири»
    На останках Дмитрия Донского обнаружили следы тяжелой раны

    Было время, когда не существовало поверья об особом, трагическом значении августа в жизни нашей страны. Первый такой август случился в 1991 году. С тех пор прошло 35 лет, и большинство населения России уже не застало или не помнит тех событий. А я помню очень хорошо.

    Утром 19 августа я отправился в Литературный институт писать вступительное сочинение, но перед тем по привычке включил радио и услышал сообщение диктора о том, что вся власть в СССР переходит к Государственному комитету по чрезвычайному положению. Ну вот, подумал я, мы дожили до переворота и до своей собственной хунты. Удивляться в то время не приходилось ничему, и идея хунты показалась мне привлекательной хотя бы ради разнообразия: давайте попробуем, может, хотя бы хунта сможет навести порядок.

    Написав сочинение, я вышел на улицу, отправился на Пушкинскую площадь, оттуда спустился по Тверской к Манежной. Там находилась бронетехника, солдаты сидели на броне и стояли вокруг, к ним подходили граждане, задавали вопросы, пытались спорить. Я быстро понял, что эти солдаты не понимают, зачем они здесь, и не собираются стрелять. В перспективах хунты я в тот же миг разочаровался. Потом уже были трясущиеся руки Янаева, баррикады у Белого дома, ночное столкновение в тоннеле под Садовым кольцом – и уже 21 августа военные из Москвы ушли.

    Одно из очевидных, на первый взгляд, суждений того времени заключалось в том, что переворот был направлен против Горбачева. Члены ГКЧП выступили против его политики перестройки и демократизации, нового Союзного договора, который вот-вот должны были подписать главы союзных республик. Заговорщики заперли президента СССР в Форосе, чтобы он не смог им помешать, и в перспективе, видимо, собирались сместить его с должности. Информация, которая давалась в эфир как от имени нового чрезвычайного органа власти, так и со стороны его противников, этому не противоречила.

    Позднее появилась версия, согласно которой Горбачев на самом деле всё знал, против действий ГКЧП не возражал, а его заточение в крымской резиденции было имитацией. Более того, всю первую половину 1991 года вопрос о возможном введении чрезвычайного положения прорабатывался с участием самого Горбачева.

    Трудно сказать, как обстояло дело в реальности, но это и неважно. Во главе попытки переворота стояли ближайшие соратники лидера перестройки, а вовсе не какие-то твердолобые коммунистические мастодонты. Геннадий Янаев, формальный глава ГКЧП, был избран вице-президентом СССР по предложению Горбачева лишь в декабре 1990 года. Валентин Павлов возглавил советское правительство лишь в январе 1991 года. Да и Владимир Крючков, которого считают вдохновителем этого неудавшегося мероприятия – тоже перестроечный выдвиженец.

    Всё это были люди, усвоившие горбачевскую политическую культуру, если это можно так назвать. В основе этой «культуры» – нерешительность, непродуманность, расхождение слов с делами. Поэтому, независимо от роли самого Горбачева в августовских событиях, по сути это был апофеоз горбачевщины. Горбачев, хотел он того или нет, был духовным отцом этого странного путча. Именно поэтому поражение ГКЧП было предопределено.

    Возможно, с исторической дистанции многие воспринимают Михаила Сергеевича как доброго дяденьку, но вообще-то в последние годы своего правления он не чурался силовых акций, так что некоторые ретивые демократы даже пытались налепить на него ярлык «Михаил Кровавый». Правда, проводились эти акции своеобразно, по принципу «наезд – откат» или «шаг вперед, два шага назад», причем виновными в эксцессах каждый раз назначались исполнители, прежде всего силовики, сам же лидер государства неизменно прятался в кусты.

    Примерами таких акций могут служить разгон демонстрации в Тбилиси в апреле 1989 года, когда погибло два десятка демонстрантов, «черный январь» 1990 года в Баку (вооруженное подавление выступлений оппозиции, более сотни жертв), штурм телецентра в Вильнюсе в январе 1991 года. При этом всегда достигались цели, совершенно противоположные заявленным: во-первых, националистические движения консолидировались и обретали уверенность в своих силах, а во-вторых, в рядах силовых структур росла апатия. Каждый командир постепенно усваивал нехитрую идею: если поступит приказ о наведении порядка, не нужно проявлять рвение, лучше спустить это дело на тормозах, потому что руководство всё равно даст заднюю, а ты окажешься крайним. В то же время обществу внушалась мысль о тщетности применения силы государственными структурами и в конечном счете об обреченности государства, неспособного себя защитить.

    Вот с такими настроениями армия была выведена на улицы Москвы. Неудивительно, что первые же случайные, они же сакральные жертвы противостояния военных и «защитников Белого дома» (Усов, Комарь, Кричевский – помните ли вы еще этих мучеников демократии?) сделали дальнейшее нахождение вооруженных людей в городе бессмысленным, и незадачливым путчистам пришлось с повинной головой лететь к Горбачеву в Крым.

    Еще один тезис, который в то время активно внушался населению и во многом служил оправданием всему, что последовало за теми августовскими днями, состоял в том, что именно попытка наведения порядка нанесла решающий удар по СССР. Мол, если бы не резкие движения путчистов, республики бы не ринулись опрометью от федерального центра, а спокойно приступили к реформированию Союза.

    Факты противоречат этому. Помимо того, что три прибалтийские республики и Грузия были жестко настроены на отделение, еще до 19 августа стало понятно, что Украина не собирается подписывать новый Союзный договор. С другой стороны, беловежский сговор в декабре 1991 года поставил перед свершившимся фактом Казахстан и республики Средней Азии, у которых на тот момент не было намерения выходить из Союза и объявлять о независимости.

    В чем был трагический парадокс того времени? Политическая воля в стране была, но ее носителями были не те, кто стоял на страже государства, а те, кто испытывал его на разрыв. Прежде всего речь идет о Борисе Ельцине и его сторонниках. При всех пороках Бориса Николаевича в вопросах власти хватка у него была железная, что он и доказал два года спустя. Если бы он направил свою жажду власти на перехват союзных структур, у СССР еще был бы какой-то шанс. К сожалению, этого не случилось.

    У тех, кто считал распад Союза закономерным и благотворным, был неубиваемый, казалось бы, аргумент: когда единое государство рушилось, никто не вышел его защищать. В самом деле, люди думали, что ничего страшного не произойдет, независимые республики будут жить дружно, как в Европе, недаром же вместо Союза создали СНГ, то есть какое-то единство сохранилось. Поезда ходят, самолеты летают, неудобства вроде ожидания на таможне и необходимости обмена валюты можно пережить, а народ всюду остался тот же, объединенный многими миллионами родственных, дружеских, профессиональных связей. В то же время власти каждой республики внушали населению: вот сейчас перестанем кормить соседей, избавимся от нахлебников и заживем как следует.

    Но сегодня мы смотрим на всё это иначе. Развал единой могучей державы не просто не принес никому процветания. Он стал первопричиной абсолютно каждой проблемы, каждой трагедии на постсоветском пространстве. Причем, как выяснилось, пагубное влияние этой геополитической катастрофы с течением времени не ослабевало, а наоборот, усиливалось. То, что было немыслимо, постепенно становилось реальностью. За энтузиазмом национального строительства следовали обнищание населения, забвение общей истории, дискриминация меньшинств, фашизация политических режимов и в итоге – пролитие крови. В том числе и нынешнего российско-украинского вооруженного конфликта никогда не случилось бы, если бы не потерпел неудачу ГКЧП.

    Конечно, вы скажете: кто же мог предвидеть, кто мог предугадать? Однако политикам того времени не хватило не дара предвидения. Им не хватило государственного инстинкта. У властей КНР, например, с этим инстинктом было всё в порядке, когда в 1989 году они подавили протесты на площади Тяньаньмэнь. Это обеспечило Китаю десятилетия неуклонного развития. Этот опыт показывает, что и СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

    За эти 35 лет история преподала нам наглядный урок: ни под каким благовидным предлогом, ни под каким внешне благородным лозунгом нельзя содействовать силам разрушения государства. Наоборот, нужно всегда быть на стороне порядка. Ломать просто, чинить поломанное гораздо трудней.

    Другие материалы автора

    Вы согласны с мнением автора?

    204 голоса
    		20 голосов

    Главное
    Россия вернула 103 военных из украинского плена
    Украина не выплатила Ирану компенсацию за удар по судну
    Эсминец США сломался в Тихом океане
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    Ракета SpaceX проделала 18-метровый кратер на Луне
    Убитая медведем на Алтае туристка работала в МЧС
    Назван самый сложный школьный предмет для младших классов

    Украинское зерно достанется грызунам и воронам

    Украинские аграрии оказались в ловушке. Черноморский коридор закрыт для экспорта зерновых, а Восточная Европа не хочет пускать украинское зерно даже транзитом. Хранить внутри страны миллионы тонн нет возможности, а через месяц еще пойдет урожай кукурузы. Куда это все девать? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва придумала ограничения против «блуждающих по стране» россиян

    В Литве предложили сократить с 24 до шести часов время, отведенное россиянам на транзитный проезд через территорию республики на автомобилях в Калининградскую область или обратно. Законопроект уже внесен в Сейм, его авторы объясняют инициативу «рисками для национальной безопасности». Какими рычагами располагает Россия в ответ и насколько далеко может зайти Вильнюс в ужесточении транзитного режима? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Украина обрели разные символы духа

    Во вторник в Москве патриарх Кирилл провел молебен в ознаменование второго обретения мощей Дмитрия Донского. Останки святого были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля во время противоаварийных работ. В тот же день в Киеве состоялась церемония перезахоронения главы ОУН Евгения Коновальца, которую эксперты сравнили с магическими ритуалами Третьего рейха. По их мнению, сейчас, когда Украина поклоняется костям нацистов, Россия получает поддержку от истинных святых. Подробности

    Перейти в раздел

    Остатки репутации Макрона уничтожили жара и гидроцикл

    Одним из последствий рекордной жары, мучающей Францию, стало обострение социальных противоречий. Пока одни граждане гибнут от тепловых ударов и пожаров, другие демонстрируют, что их проблемы простого народа не касаются. Но поведение президента Эммануэля Макрона вообще никого не оставило равнодушным. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

      Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

      0 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Лучше бы ГКЧП победил

      СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

      17 комментариев
    • Борис Акимов Борис Акимов
      Как человечество победит смерть

      Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.

      26 комментариев
    Перейти в раздел

    • Мерц опять пробил дно

      Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

    • Учусь играть на протезе в хоккей и баскетбол

      Ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Сергей Норманов рассказал о том, как построил свою жизнь в России после эмиграции из Эстонии и участия в боях.

    • Японцы удивили даже Лаврова

      Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации