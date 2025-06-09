Степашин рассказал, как Россия «прозевала» Украину в 90-х годах

Степашин признался, что Россия «прозевала» Украину мы в 90-е

Tекст: Ирма Каплан

«Что касается Украины, мы думали, что она никуда не денется. Я считаю, это огромная стратегическая ошибка начала 1990-х годов», – сказал Степашин в интервью.

Он отметил, что в то время на территории Украины «системно работали» многие страны, от США до западноевропейские государства. И у России были ресурсы устанавливать с Украиной контакты, «искать людей, с которыми нужно было работать».

«Прозевали мы, к сожалению. И потом, видите, за 30 лет, так промыли мозги. Я был в Мариуполе сразу после освобождения и посмотрел книги в школьных библиотеках: ужас. А это русские люди и русский город», – добавил Степашин.

Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, Степашин напомнил, что Украина одной из первых начала выходить из состава СССР, особенно после событий, связанных с ГКЧП. Прогнозируя будущее страны он отметил, что Украина может быть мирной, с хорошим футболом и замечательными людьми, как это было в советский период.