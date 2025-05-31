Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Степашин спрогнозировал будущее Украины
Степашин увидел будущее Украины мирным, похожим на времена СССР
Украина может быть мирной страной с хорошим футболом и замечательными людьми, как это было в советский период, заявил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
Сергей Степашин заявил, что видит будущее Украины похожим на ту, что он помнит во времена СССР. По его словам, Украина может быть мирной страной с хорошим футболом и замечательными людьми, как это было в советский период.передает РИА «Новости».
Он добавил, что после распада Советского Союза происходящее с Украиной стало катастрофой и бедой. Степашин также отметил, что не исключает сохранения суверенитета Украины, задаваясь вопросом, в каком качестве это возможно.
Он подчеркнул, что Россия не ставила задачи завоевания всей Украины, и напомнил о заявлениях Владимира Путина в начале спецоперации на Украине по поводу отсутствия намерений расширять НАТО и искоренения нацизма.
Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин напомнил, что Украина одной из первых начала выходить из состава СССР после событий с ГКЧП. Степашин назвал конфликт на Украине «внутренним» делом.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что урегулирование ситуации на Украине возможно только при устранении ключевых причин конфликта.