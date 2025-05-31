Степашин увидел будущее Украины мирным, похожим на времена СССР

Tекст: Вера Басилая

Сергей Степашин заявил, что видит будущее Украины похожим на ту, что он помнит во времена СССР. По его словам, Украина может быть мирной страной с хорошим футболом и замечательными людьми, как это было в советский период.передает РИА «Новости».

Он добавил, что после распада Советского Союза происходящее с Украиной стало катастрофой и бедой. Степашин также отметил, что не исключает сохранения суверенитета Украины, задаваясь вопросом, в каком качестве это возможно.

Он подчеркнул, что Россия не ставила задачи завоевания всей Украины, и напомнил о заявлениях Владимира Путина в начале спецоперации на Украине по поводу отсутствия намерений расширять НАТО и искоренения нацизма.

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин напомнил, что Украина одной из первых начала выходить из состава СССР после событий с ГКЧП. Степашин назвал конфликт на Украине «внутренним» делом.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что урегулирование ситуации на Украине возможно только при устранении ключевых причин конфликта.

