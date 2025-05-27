Лавров объяснил главе МИД Турции условия успеха переговоров по Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно в последнее время отмечал, что итоги переговоров будут напрямую связаны с тем, удастся ли устранить известные первопричины конфликта, передает ТАСС.

Министр выразил признательность Турции за готовность продолжать содействие переговорному процессу и подчеркнул заинтересованность Москвы в выполнении всех достигнутых за последние три года соглашений по Украине. При этом он отметил, что украинская сторона соглашения не выполняла, находясь под влиянием западных стран.

Ранее Лавров выразил признательность Турции за содействие переговорам с Украиной. Он подтвердил проведение второго раунда переговоров с Киевом.