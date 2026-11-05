По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.5 комментариев
В Соцфонде назвали граждан, выходящих на пенсию в 2027 году
Соцфонд назвал выходящих на пенсию в 2027 году граждан
В 2027 году оформить страховую пенсию по старости смогут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения, сообщили в Социальном фонде России.
«В 2027 году страховую пенсию по старости смогут оформить мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения, не обратившиеся за установлением пенсии в 2026 году», – передает РИА «Новости» сообщение Соцфонда.
В ведомстве уточнили, что для оформления пенсии по старости необходимо иметь как минимум 15 лет страхового стажа, не менее 30 пенсионных коэффициентов и достигнутый пенсионный возраст.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соцфонд России сообщил о достижении среднего размера пенсии по старости в 30,2 тыс. рублей. В сентябре Минтруда заявило о планах дважды проиндексировать страховые пенсии в 2027 году. Россиянам объяснили правила подготовки к пенсии.