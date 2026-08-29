Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Глава Соцфонда исключил ограничение возраста для выплаты страховых пенсий
Предельного возраста для выплаты страховых пенсий в России нет
Государственная поддержка пожилых граждан осуществляется на протяжении всей жизни без каких-либо предельных сроков и базируется на принципе солидарности поколений, заявил председатель Социального фонда Сергей Чирков.
«О возрасте дожития никто из профессионалов не говорит, тем более для государственной страховой пенсии такого показателя нет. Она выплачивается столько, сколько человек живет, никаких ограничений здесь быть не может», – сказал он ТАСС.
Пенсионная система в России основана на солидарном подходе. Собираемые сегодня страховые взносы направляются на обеспечение нынешних пенсионеров. Кроме того, социальная пенсия поддерживает граждан, получивших инвалидность в молодости и не успевших накопить нужную сумму, пояснил Чирков.